



Иван Шилов ИА REGNUM Осторожно мигранты!

Революционная для США программа введения государственной системы массового медицинского страхования, получившая название Obamacare по имени своего инициатора и главного политического лоббиста, до сих пор вызывает ожесточенные споры.

С одной стороны, 32 миллиона человек, не имеющие никакой медицинской страховки и умирающие просто от недоступности простейших медицинских услуг, были для самой богатой экономики мира национальным позором, — возможно, самым серьезным ударом по мироощущению американцев.

Но, с другой стороны, программа Obamacare дала медицинскую страховку 10 миллионам тех, кто не мог или не хотел ее купить — каждому третьему из этого числа — и одновременно привела к ухудшению уровня медицинского страхования для 55 миллионов тех, кто исправно и добросовестно заботился о своей медицинской защите (по другим оценкам — до 93 миллионов).

До сих пор идут споры, были ли бунты в Фергюссоне и Балтиморе последствиями роста иждивенческих настроений и ожиданий, которые вызвала программа Obamacare — или, напротив, без этой программы и объявленного курса на государственный социальный патернализм волнения были бы еще масштабнее.

В любом случае, введение Obamacare стало крупнейшей революцией социальных стратегий Америки за треть века — с момента экономической реформы Рональда Рейгана. Программа изменила решительно все в социальной психологии американцев: трудовую мотивацию, карьерные лифты, конструкцию бюджетов домохозяйств, выбор профессии, поведение на пенсии… Не было ни одной социальной группы, поведение которой не претерпело бы изменения.

И вот сейчас, всего через три года, в США разгорается вторая война социальных стратегий, теперь уже в сфере занятости — не менее масштабная, чем Obamacare, по своим последствиям для будущей конструкции американского общества.

«Проблема H-1B» — это вовсе не название нового опасного вируса, хотя почти половина американской политической элиты склонна считать программу выдачи трудовых виз H-1B именно вирусом, стремительно разрушающим американское общество и его экономические основы.

Вторая половина, напротив, видит в визах H-1B волшебное лекарство, которое позволит вернуть американской экономике конкурентоспособность на фоне взлета экономик Китая и Индии, сохранит Америку полюсом притяжения лучших молодых специалистов мира, компенсирует катастрофическое падение интереса коренных американцев к качественному специальному образованию.

Но если в борьбе вокруг Obamacare сражались политические популисты и политики-консерваторы, сторонники традиционных ценностей «американской мечты» — и потому результат был предопределен — то в борьбе вокруг H-1B у вторых появился мощный союзник: крупнейшие корпорации США, мировые лидеры цифровой экономики.

Так что результат этой схватки вовсе не так очевиден.

Флагманом популистов ожидаемо стал Дональд Трамп. В программном документе об иммиграционной реформе, размещенном на его веб-сайте, Трамп призвал к коренной перестройке визовой программы H-1B, которая позволяет американским компаниям «временно» дать вид на жительство «высококвалифицированным» иностранным рабочим. При этом слово «рабочим» не должно вводить в заблуждение — визы H-1B наиболее тесно связаны с системой вербовки программистов из-за рубежа высокотехнологичными компаниями из верхних позиций списков NASDAQ.

Трамп, который взлетел на вершину рейтингов списка потенциальных кандидатов от республиканцев на президентских выборах 2016 года в том числе на антиэмигрантской риторике, утверждает, что H-1B визы используются для дискриминации американских работников. На практике, утверждают популисты, визы даже при равной квалификации и заработной плате закрывают карьерные лифты для женских, черных, и испаноязычных американских соискателей в ИТ-индустрии — просто в силу того, что их наем на работу лучше законодательно защищен и требует от корпораций соблюдения более высоких социальных гарантий.

Поправка Трампа для программы H-1B предполагает, что, вместо того, чтобы компании обязаны платить своим работникам H-1B «заработную плату, сопоставимую с тем, что получал бы американский гражданин», владельцы H-1B должны получать в обязательном порядке намного более высокую зарплату, чем получают американцы на аналогичных кадровых позиция, что, с точки зрения предлагаемой стратегии, должно эффективно препятствовать компаниям добиваться необоснованных виз.

«Повышение заработной платы иностранным работникам программы Н-1Bs до уровня значительного преобладания над американскими работниками заставит компании передать эти желанные рабочие места начального уровня для существующего внутреннего пула безработных …, вместо того, чтобы привлекать — дешевых рабочих из-за рубежа», утверждает план Трампа.

Трамп не одинок в своей критике, — вес его атакам придает тот факт, он опирается на мощный слой десятилетиями функционирующих лоббистов различных социальных групп. Так, еще в прошлом году многолетний лидер борьбы за права афроамериканцев Джесси Джексон призвал полностью прекратить программу H-1B. «Мы должны избавиться от H-1B работников…» сказал он. «Есть американцы, которые могут сделать эту работу, но H-1B работники дешевле и это фактически урезает заработную плату коренных американцев»

Напротив, манифестом сторонников экономической конкурентоспособности стала программа, выдвинутая другим потенциальным кандидатом на пост президента от республиканцев, сенатором от Флориды Марко Рубио и создателем Facebook Марком Цукербергом, которые объединились, чтобы добиться расширения программы виз H-1B.

Цукерберг также выступает основной силой некоммерческой лоббистской группы FWD, которая активно агитирует законодателей за резкое увеличение числа H-1B виз, выданных правительством.

Основанная еще в 1990 году, программа H-1B предполагает, что каждый год правительство выдает 65 тысяч H1-B виз иностранным гражданам. И хотя потолок выдачи виз не повышался с 2004 года, сегодня спрос на работников с визами H1-B резко возрос, что позволило Цукербергу в проекте FWD публично заручиться поддержкой практически всех руководителей гигантов американской IT-индустрии.

Действительно, как показывает исследование, проведенное авторитетной консалтинговой фирмой «МакКинзи», 45% американских работодателей утверждают, что именно «нехватка навыков» является одним из основных причин невозможности качественного заполнения должностей начального уровня. Чего в этой позиции больше — лукавства или реальной проблемы профессиональной деградации нового поколения американских работников, — выяснять бессмысленно — важно, что это стало доминирующим мнением.

Особенно остро звучит тема иностранцев, которые обучались в США, доказали свою высокую квалификацию, проходили практику в корпорациях, были ими востребованы — но оказались не в состоянии остаться в стране и работать, потому что не смогли получить визу, будь то H-1B или какую-то схожую. «Почему мы должны выгонять более чем 40 процентов аспирантов по математике и точным наукам [которые не являются гражданами США] после их обучения?» — вот позиция Цукерберга и Рубио.

Тема виз H-1B стала одной из центральных в нынешних республиканских праймериз. Некоторые из республиканских оппонентов Трампа, тоже претендующих на позицию кандидатов в президенты США, такие как губернатор Флориды Джеб Буш и сенатор от Техаса Тед Крус, вышли к избирателю с прямо противоположным предложением — позволить американским компаниям привлекать больше высококвалифицированных работников в программе H-1B. Так, Джеб Буш заявил, что «[Для будущего Америки] было важно … поощрить молодых, перспективных людей приехать в нашу страну».

Так же, как это было с программой Obamacare, дебаты по «проблеме H-1B» носят общенациональный, а не партийный характер.

Берни Сандерс — сенатор от Вермонта, который бросил вызов Хиллари Клинтон за выдвижение от Демократической партии, также резко критически настроен в отношении этой программы: «В прошлом году среди топ-10 работодателей гастарбайтеров с визами H-1B все без исключения были … оффшорные аутсорсинговые компании [а не американские компании, пополняющие бюджет США]. Это те же самые фирмы, которые ответственны за перекачку огромного количества американских рабочих мест в области информационных технологий в Индию и другие страны…».

Обвинения Сандерса не голословны — исследование крупнейшего мирового профессионального издания индустрии Computerworld показало, что главными получателями виз H-1B для своих сотрудников в США выступают офшорные компании — такие, как как Cognizant, Tata, Infosys и. др.

И, одновременно, исследование индийской газеты The India Tribune подтвердило — подавляющее большинство — 86% из H-1B виз, выданных для рабочих мест в IT-индустрии, выдано именно индусам, выступающим флагманами так называемого оффшорного программирования. Фактически, виза становится бонусом — а, зачастую, и оплатой — для успешных программистов, много лет до этого работавших в «оффшорном» режиме.

Сама Хиллари Клинтон, напротив, выступает за расширение доступа IT-компаний к рынкам квалифицированной рабочей силы в третьих странах — ведь гиганты интернет-индустрии традиционные спонсоры именно демократической партии.

Выработка новой стратегии для общенационального рынка труда, разворачивающаяся на наших глазах в США, крайне интересна для российского общества.

Россия, вводя систему квотирования рабочей силы по принципу «квалифицированные работники для рабочих мест, где не удалось найти соискателя-гражданина» фактически скопировала программу виз H-1B — и потому встретилась с теми же экономическими и социальными последствиями, как позитивными, так и негативными.

Если в обсуждении заменить программиста из Индии в Силиконовой долине на украинского водителя троллейбуса на Садовом Кольце, аргументация противников и сторонников программы трудовых квот для мигрантов в России и США будут полностью идентичны.

Целые отрасли российской экономики — жилищное и дорожное строительство, общественный транспорт мегаполисов, сельская медицина и даже гражданские авиаперевозки — конкурентоспособны во многом благодаря тому, что имеют возможность привлечь крановщиков или пилотов из стран СНГ.

Но и негативные последствия те же: социальная инфантильность молодых россиян, все чаще ориентированных на «бюджетную должность», люмпенизация бывших рабочих пригородов индустриальных центров, катастрофическое положение с подготовкой национальных кадров квалифицированных рабочих — все это последствия программы стимулирования трудовой миграции не только в США, но и в России.

И даже инициированная Бараком Обамой новая программа бесплатного высшего образования в провинциальных маловостребованных колледжах и университетах, как отмечают аналитики, несет ту же социальную задачу, что и российская система «тотального высшего образования» в вузах-однодневках. И там, и там молодой человек не может с низкокачественным дипломом претендовать на карьеру по специальности — это просто система передержки молодого поколения.

Так что понимание аргументации и пружин американской дискуссии по «проблеме H-1B» необходимо России прежде всего для выработки собственной национальной стратегии.