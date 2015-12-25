В понедельник, 9 ноября, Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемая канадцем Ричардом Паундом (о фигуре которого мы поговорим ниже), рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от соревнований под эгидой организации под предлогом массового сокрытия применения допинга российскими легкоатлетами московской антидопинговой лабораторией. На этом WADA не остановилось. Оно обвинило ФСБ России (!) в сокрытии системного применения допинга в стране, т. е. пошло на прямую политизацию спорта.

deviantart.net Кастет

Дальше — больше. На основании этого заявления глава WADA Ричард Паунд заявил о том, что IAAF надо дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), в результате чего от ВФЛА никто не сможет быть допущен до Олимпиады 2016 года. Т. е. Россию пытаются отрезать от участия в Олимпиаде, т.к. легкоатлеты составляют основную часть российской сборной. В связи с возникшим скандалом возникает закономерный вопрос: что стоит за допинговой атакой на Россию?

Во-первых, надо сказать, что атаку на российских легкоатлетов Запад готовил уже давно: «В декабре 2014 года ARD выпустил в эфир первый документальный фильм, автор которого рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Позже была показана вторая часть фильма. IAAF объявила, что комитет по этике проверит все факты о допинге в российской легкой атлетике, показанные в фильме ARD, а WADA создало комиссию по расследованию этих фактов.

В августе телеканал ARD и британское издание SundayTimes опубликовали новые данные в рамках расследования о систематическом использовании допинга в легкой атлетике. Сообщается, что руководство IAAF скрыло результаты антидопингового исследования, которое показало, что треть спортсменов, участвовавших в чемпионате мира 2011 года в Тэгу, принимала запрещенные препараты» (http://vz.ru/news/2015/11/9/777 075.html).

Во-вторых, налицо четкая политизация данной проблемы. Еще ничего не доказано, еще не услышаны российские ответы и аргументы, в частности, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имеет отношения к кровяным паспортам ни на каком этапе, а уже речь идет об отстранении от Олимпиады. То есть параллельно фронту за лишение России права на проведение чемпионата мира по футболу — 2018 открыт еще один — по лишению права участия в Олимпиаде-2016.

В-третьих, почему всполошилось именно WADA? Дело в том, что его возглавляет канадец Ричард Паунд по кличке Железный Дик (напомню, что это слово в английском имеет и второе значение, которое используется чаще, чем первое), который имеет к России большие персональные претензии. Дело в том, что после завершения спортивной карьеры пловца он стал влиятельным спортивным функционером, а в 1996-м вице-президентом Международного олимпийского комитета, курирующим важнейшее направление в МОК — поиск новых спонсоров и рекламу (то есть основные финансовые потоки), а также возглавил Всемирный антидопинговый комитет.

Рассматривался как преемник Хуана Антонио Самаранча на пост главы МОК от западных стран (Паунд шёл от США, которым помог прикрыть коррупционный скандал вокруг Белой Олимпиады в Солт-Лейк-Сити), однако в 2001 году проиграл эту борьбу Жаку Рогге, которого поддерживала Россия. Напомню, что писала ВВС по итогам выборов главы МОК в Москве: «Рогге смог опередить двух других фаворитов предвыборной гонки — канадца Ричарда Паунда и корейца Ким Ун Йонга, позиции которых сильно упали в последние дни перед голосованием» (http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid 1 441 000/1 441 059.stm).

Достаточно подробно по этому поводу высказалась чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская: «В 2001 году Ричард Паунд был одним из кандидатов на пост главы МОК, и уже тогда он был известен своей антироссийской риторикой. Все специалисты тогда говорили, что Паунд очень плохо относится к России, и была бы катастрофа, если бы он получил пост президента МОК. Поэтому все, что мы могли сделать, мы сделали — приложили определенные усилия к тому, чтобы Жак Рогге стал главой МОК. В результате Паунд до сих пор не может простить России этот случай» (http://ruposters.ru/news/10−11−2015/bogoslovskaya-skandal). Поэтому нынешнее заявление Ричарда Пунда — это мелкая личная месть за свой провал в 2001 году.

Если говорить по факту, то не секрет, что в спорте «высоких достижений» человек в физическом плане уже давно подошел к пределу своих возможностей. Соответственно, любые десятые доли секунды выбиваются исключительно химией. Напомню, что допинг — это отнюдь не изобретение конца ХХ века: «Реальным началом современной эры допинга нужно считать 1935 год, когда был создан инъекционный тестостерон. Сначала используемый нацистскими докторами для повышения агрессивности у солдат, чуть позже он уверенно вошел в спорт вместе с атлетами Германии в 1936 году на Берлинской Олимпиаде, а затем, уже после окончания Второй мировой войны, активно использовался при подготовке сборной СССР для участия в Олимпийских играх 1952 года. Ошеломляющий успех советской сборной стал совершенно неожиданным для соперников» (http://www.shooting-ua.com/books/book 18 .htm).

Естественно, зарабатывающие большие деньги на спорте фармакологические компании никогда не прекратят выпуск все новых и новых препаратов. Более того, в последнее время все чаще создаются препараты именно для использования в спорте, а не для продажи в аптеках. Медицинский директор МОК Патрик Шмейх недавно признал, что в скором времени стоит ожидать появления препаратов, которые, воздействуя на ДНК человека, позволят ему очень быстро наращивать мышечную массу или же, увеличив размер красных кровяных телец, становиться фантастически выносливым. И это уже не сможет вскрыть никакая антидопинговая лаборатория.

В этой связи деятельность WADA исключительно двусмысленна — она бьет только по тем странам, которые используют «старую химию». Новые разработки тех же западных стран или же Китая — она не видит. «WADA давно воспринимается в спортивном мире как инструмент «зачистки» неугодных, своеобразный Гаагский трибунал, вершащий судьбы людей и целых стран в чьих-то интересах. В чьих именно, легко понять, взглянув на местоположение штаб-квартир и состав руководства этой и других международных организаций» (http://vz.ru/opinions/2015/11/10/777 172.html).

Выше мы разобрали ситуацию с точки зрения спортивно-фармацевтической. Если же посмотреть на происходящее с политической точки зрения, то получается следующая картина. Как только Россия без блока СЭВ и стран Варшавского договора, без нахлебников из бывшего СССР, после десятилетнего периода безвременья и унижений в девяностые и тонкой игры в нулевые, в 2013—2015 годах начала реально возвращать себе в одиночку влияние всего СССР в придачу с социалистическим блоком, чему Запад никак не может противостоять традиционными военно-политическими методами, так сразу мы начали получать массу мелких укусов по любому большому и не очень большому поводу.

Что делать в такой ситуации? Русский мальчик предлагает следующий вариант реагирования: «В таких условиях выбор любой суверенной или стремящейся стать таковой страны невелик (и перед Россией он становится все жестче): либо полностью отказываться от всякого участия в «международных» западных организациях и уходить «в себя», огораживаясь железным занавесом, либо искать системную альтернативу.

Первый вариант в современном открытом мире фактически означает самоудушение, поскольку только помогает Западу оторвать страну-жертву от международных рынков, технологий, товаров и опыта. Даже Китай с населением, как маленькая планета Земля, не позволяет себе такой роскоши, как самоизоляция, наоборот, активно развивая и диверсифицируя международные отношения. Что уж говорить о России с куда более скромными человеческими ресурсами.

Остается единственный и самый правильный, рассчитанный на перспективу выход — это построение таких же международных организаций, но уже не по западным правилам, а учитывая интересы всех стран и регионов, на основе того же БРИКС. Со штаб-квартирами не в Цюрихе и Лондоне, а в Москве, Пекине, Дели или Алма-Ате. Фактически речь идет о дублировании существующих международных организаций, которые Запад своими действиями стремительно разрушает, полностью роняя доверие к ним в лице большинства стран. Такой системный подход позволит странам не Запада построить собственные авторитетные институты, не уступающие ни по масштабу, ни по доверию западным» (http://russkiy-malchik.livejournal.com).

Думаю, к вышесказанному нельзя ничего принципиально нового добавить, за одним исключением. Если дело обстоит именно таким образом, то ни о каком мирном переходе к новому мироустройству, новому «мирному сосуществованию двух систем», новому «Хельсинкскому соглашению» и так далее не может быть и речи. Запад просто так с трона не уйдет. Соответственно, нам для изменения старого мирового порядка остается только один путь — война. А степень ее горячести будет определяться только одним — нашим желанием занять свое место в мире и, соответственно, готовностью идти на жертвы, так как вопрос стоит уже исключительно в одной плоскости — чьи народы выступят в качестве благодатного навоза для сытой и интересной жизни других народов.