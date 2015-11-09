Великобритания и США с ревностью наблюдают за усилением политических контактов между Россией и Египтом. Не случайно премьер-министр Дэвид Кэмерон и президент Барак Обама спекулируют на катастрофе с российским лайнером, которую миллионы наших граждан восприняли как личную утрату. Телекомпания CNN утверждает, что американцы и англичане получили информацию о взрыве на борту самолета от израильской разведки. Тель-Авив отказался от комментариев по этому поводу. Интересный расклад, не так ли? Лондон и Вашингтон не сбавляют темпы, пытаясь всеми силами развести Москву и Каир, сближение которых оказывает решающее влияние на оперативно-тактическую ситуацию в Сирии и других странах Ближнего Востока. Ведь союз русских и египтян возвращает регион к злосчастному для англичан 1956 году, когда Гамаль Насер национализировал Суэцкий канал, ударив по коммерческим интересам Лондона, Парижа и Тель-Авива. Теперь ставка делается на устойчивость саудовского режима, этого «непотопляемого авианосца» Америки и тактического союзника Израиля, с помощью которого еврейское государство планирует сдерживать Иран. Однако дело не ограничивается саудовцами и даже турками, которые после внеочередных парламентских выборов (1 ноября) получили надежду на выход из электорального кризиса.

president.az Ильхам Алиев и Биньямин Нетаньяху

Изменения на сирийском театре боевых действий меняют геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье. Великие державы ожидают усиления Ирана в этих регионах, что уже прослеживается на международной переговорной площадке по Сирии, организованной в Вене. Советник рахбара ИРИ по внешней политике Али Акбар Велаяти обещает продолжить диалог в австрийской столице, к которому присоединился исторический противник исламской республики — Саудовская Аравия. Очевидно, что подключение Тегерана к глобальным дипломатическим маневрам отразится и на арабо-израильском конфликте, который не исчерпывается Сирией и Палестиной — самыми тревожными фронтами современности.

Поэтому Израиль готовит в Азербайджане дополнительный плацдарм для войны с Ираном, которую ЦАХАЛ (по словам экс-министра обороны Эхуда Барака) откладывал с 2010 года уже три раза. Не случайно правая Jerusalem Post утверждает со ссылкой на экспертов, что Тель-Авив и Баку являются естественными союзниками, поскольку «обе страны рассматривают Тегеран как экзистенциальную угрозу». Издание аккуратно напоминает читателю, что закавказская республика имеет 700-километровую границу с Ираном. Более того, пресса не забывает и о товарообороте между Баку и Тель-Авивом, который достиг $5 млрд — «больше, чем между Израилем и Францией». Экс-министр иностранных дел Авигдор Либерман, возглавивший израильскую делегацию наблюдателей на парламентских выборах в Баку, ратует за союз с Азербайджаном, в котором «даже в годы Советского Союза не было антисемитизма». Оставим в стороне «камушек», запущенный в сторону Москвы, и обратимся к главному тезису политика. Либерман полагает, что Азербайджан «являет собой пример демократии, стабильности и успешной внешней политики», а предвыборное давление на страну обусловлено лишь «двойными стандартами». Намек на США и Евросоюз читается между строк. Бывший глава израильского МИД продолжает мысль: «Некоторые страны пытаются создать проблемы для Азербайджана, но я уверен, что мудрая и успешная внешняя политика руководства республики не допустит этого». Американская Human Rights Watch придерживается противоположной позиции.

Впрочем, далеко не все израильтяне разделяют энтузиазм Либермана. Так, исследователь из тель-авивского Института национальной безопасности (INSS) Галлия Линденштраус (Lindenstrauss) сетует на тот факт, что Азербайджан воздерживается от открытия посольства в Тель-Авиве, хотя израильские дипломаты уже длительное время (с 1992 г. — С.Ц.) работают в Баку на официальном уровне, передает канадская National Post. По ее словам, Азербайджан пытается таким образом избежать противоречий с арабскими странами, на поддержку которых он рассчитывает в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Данный тезис приобретает особую актуальность, особенно на фоне непримиримой позиции Тель-Авива по Голанским высотам, занятым в ходе арабо-израильской войны 1967 года. Поэтому в истории с посольством Азербайджан пытается обойти острые углы, не навлекая на себя гнев арабских стран. Но до каких пор? Здесь вступает в силу другой принцип: если Баку апеллирует в урегулировании карабахского конфликта к резолюциям ООН, то почему он не поддержит открыто эту наднациональную организацию в разрешении спора об израильском суверенитете над Голанскими высотами, ведь СБ ООН неоднократно обращался к Тель-Авиву с жесткими резолюциями? Получается, что в представлении Баку евреям можно расширять свои границы с помощью войны, а армянам — нет. Разве это не «двойные стандарты»?

Израиль благодарен Азербайджану за поддержку. Поэтому, как утверждает историк из Еврейского университета Зеев Левин, Тель-Авив будет хранить молчание относительно Геноцида армян в Османской империи. И здесь нет ничего удивительного — в нынешних условиях только Москва открыто говорит об истреблении османских армян, отбрасывая с сторону интересы геоэкономики.

Можно долго перечислять причины сближения Тель-Авива и Баку, обращаясь к тезису Линденштраус о том, что еврейское государство получает 40% потребляемой нефти через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан, однако это не приближает нас к истине. В конце концов, на Голанских высотах обнаружено достаточно нефти, чтобы удовлетворить запросы 8-миллионного Израиля на ближайшие десятилетия, не говоря уже о шельфовых газовых месторождениях Тамар и Левиафан. С 2010 года Израиль мыслит категориями энергетической державы, которая в состоянии проводить независимую экономическую и военную политику, не опасаясь перекрытия стратегических коммуникаций. В чем же тогда логика Азербайджана?

Ответ на этот вопрос дает израильский историк Александр Маринсон из Центра стратегических исследований им. М. Бегина и А. Садата. «Стимулом для Баку является совместное [с Тель-Авивом] сдерживание Тегерана, доступ к высокотехнологичным израильским вооружениям и блокирование армянской диаспоры в США через еврейское лобби», — цитирует Маринсона National Post. По его словам, географическое расположение Азербайджана открывает для Израиля «закрытую дверь» в Иран. Более того, историк ссылается на МИД ИРИ, обвиняющий Баку в тесном сотрудничестве с израильским «Моссадом», которому приписывают убийство иранского ученого-ядерщика Мостафы Ахмади Рошана.

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Израиль обращается за помощью к США, куда 9 ноября прибыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным «Голоса Америки», Нетаньяху надеется увеличить американскую военную помощь с $3 до $5 млрд. Так что разговор с Обамой предстоит серьезный. Если год назад Тель-Авив мог рассчитывать на Саудовскую Аравию, то теперь все изменилось. По данным МВФ, дефицит королевского бюджета к концу 2015 года составит $100 млрд, а совокупный дефицит суннитских монархий равняется $275 млрд. Не исключено, что Эр-Рияд и союзные ему столицы начнут в скором времени экономить на затратах, сворачивая военные кампании. На израильском горизонте маячит геополитическое одиночество.