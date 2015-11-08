Катастрофа Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом продолжает оставаться главной темой блогосферы Рунета, оставляя далеко позади себя все остальные актуальные события последних дней, включая гражданскую войну на Украине и растущий раздрай между кланами киевской хунты.

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В выходные произошло окончательное оформление двух блоков оппонентов по поводу трагедии российского авиалайнера в небе над Египтом. Первые считают, что никакой бомбы не было, и вся информационная подпитка этого события — просто происки мирового империализма, которому не дают покоя последние успехи России. Правда, аргументация при этом у них довольно странная, и я бы даже сказал, сектантская. По их мнению, бомбы не было потому, что о том, что она якобы есть, первым заговорил Запад — США и Британия. Соответственно, это им надо, чтобы бомба была, т.к. тогда они смогут развернуть против России в мировых СМИ информационную кампанию на тему, что а) к этому теракту привела военная кампания России в Сирии; б) Россия не может защитить своих граждан. Тем самым смикшируют наши успехи в Сирии. Еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, это довольно странная аргументация, сродни той, что Вагнера и Ницше надо запретить только потому, что они нравились верхушке гитлеровского режима. Хотя, несомненно, интерес Британии и США, Запада в целом, чтобы произошедшее было расценено как теракт — есть, с этим спорить бессмысленно.

Вторая группировка считает, что была ли бомба или нет — неизвестно, но все события вокруг авиакатастрофы и, прежде всего, действия Британии, Ирландии, Голландии и даже России, прервавших авиасообщение с Египтом, говорят о том, что она была. Соответственно, надо рассматривать эту версию как основную. Что интересно, что представители первой группировки обвиняют вторую, что они наймиты Запада, но при этом именно первая группировка и делает из реальной бомбы информационную, т. е. играет на стороне Запада. Вот в чем весь парадокс ситуации. Те, кто считают, что бомба была, и что именно она стала причиной теракта, работают на Россию, т.к. не позволяют реальной бомбе стать информационной, а вот те, кто считают, что это все провокация, раздувают как раз таки информационную бомбу, которая бьет по интересам России гораздо сильней. Рассмотрим эту ситуацию.

Допустим, что причиной катастрофы послужили технические факторы. Зачем тогда столь экстренные меры России по самостоятельному вывозу силами российских структур граждан из Египта и отдельный вывоз багажа? Чтобы предупредить будущие теракты. Вроде логично. Но это же одновременно является и признанием того, что бомба может быть. Соответственно, падение второго лайнера однозначно будет воспринято как теракт, взрывная волна от которого докатится и до A321 «Когалымавиа». Но вся эта аргументационная конструкция держится исключительно за счет предпосылки о второй бомбе. Т. е. бомбе еще не реальной, а некой вымышленной, «бомбе из будущего» — именно она основа этой ментальной конструкции. Но это и есть информационная бомба, которая играет на руку Западу, то, от чего так старательно уходили первую неделю после катастрофы российские власти.

Если же причиной теракта была реальная бомба, то почему так старательно обходилась эта тема официозом? Во-первых, не было официальных данных. Их, собственно говоря, нет и сейчас. То, что есть, — это мнение анонимного источника из египетской комиссии, который на 90% уверен, что это был теракт: «Показания измерений и анализ звука с записей черного ящика свидетельствуют о том, что это была бомба. Мы на 90% уверены, что это была бомба». Однако официальная позиция Египта состоит в том, что еще рано говорить о теракте. Сразу скажу, что делать выводы из любых заявлений египтян я бы не стал и дождался официального заявления российских властей.

Во-вторых, ситуация с А321 для Москвы стала схожей с ситуацией вокруг гибели «Курска», когда главным было не огласить истинную причину трагедии, а сбить накал общественного мнения внутри разваливающейся страны. Т. е. , в августе 2000 года гораздо больше интересам России угрожала информационная бомба, а не то, что реально случилось с подлодкой «Курск». И власти России предпочли меньшее зло. Так сложились обстоятельства, что, скорее всего, и в этом году точно так же, как и в августе 2000 года, Россия даже если знает, то не может заявить об истинных виновниках трагедии. Причина проста — мы не готовы к конфликту такого уровня, хотя многое уже изменилось и мы стали намного сильнее, чем в 2000 году.

Дело, на мой взгляд, абсолютно не в Саудовской Аравии (которая спонсирует режим Си-Си) и не в Турции (Эрдоган победил и теперь может вернуться к возобновлению энергетических контрактов с Россией), как утверждают некоторые блогеры (http://cont.ws/post/144 619). Остается Катар. Но эта страна не пошла бы на такой шаг без отмашки своих западных кураторов. Значит, остается Запад, а конкретно — одна из группировок в спецслужбах, которая могла пойти на такой шаг и без официального разрешения со стороны руководства, а исключительно на свой собственный страх и риск, получив «добро» от верхушки «партии войны».

Повторю свои оценки трехдневной давности из статьи «Крушение А321: следующий теракт в Лондоне?»: «В результате одна из группировок ястребов в одной из спецслужб (США или Британии) с ведома одной из высоких фигур во властной вертикали решили «творчески» подойти и осмыслить феномен оказания давления на Россию и российское руководство. То, что Британия еще раньше России пошла на приостановку полетов из Египта, не должно в данной связи удивлять — вполне себе операция прикрытия, тем более что в Египет ездят отдыхать беднейшие слои населения этой страны, почему бы ими при случае не пожертвовать?»

Вопрос — как нам действовать в этой ситуации, особенно если у нас нет 100% подтвержденной информации о том, кто и как? Если подтвердится версия о теракте, ответ должен быть очень точечный и филигранный, задевая исключительно тех, кто реально стоит за терактом, если он, конечно, был. Если же версия о теракте не подтвердится, и экстренная эвакуация граждан России из Египта является лишь средством избежать возможных будущих терактов, то все равно вопрос безопасности российских граждан не снимается — Египет не единственная страна, куда летают российские граждане.

Опять-таки повторюсь: «Конечно, хорошо, если версия о теракте не подтвердится. Однако решение руководства России о приостановке всех полетов из Египта, о раздельном вылете пассажиров и их багажа, говорит о серьезности ситуации и о высокой вероятности такого рода терактов. Это во-первых. Во-вторых, несомненно, та часть западных спецслужб, которая ориентирована на мировую «партию войны», и дальше будет работать против России исключительно грязными методами. Т.к. чистыми (военными и политическими) они ничего сделать не могут». Соответственно, заинтересованным российским ведомствам и структурам продумывать всю механику точечного ответа на возможный теракт против российских граждан в будущем уже сейчас просто необходимо.

Что касается общественного мнения внутри страны, то первая наиболее эмоциональная волна, несомненно, сбита. Спустя неделю эмоции улеглись. Тем не менее общество жаждет и ждет ответа, т.к. сама ситуация с экстренной эвакуацией российских граждан из Египта не может оцениваться как рядовая. В этой связи можно сказать, что информационная бомба в отличие от реальной в мировом информационном пространстве все-таки состоялась. И единственная возможность убрать, ликвидировать ее последствия — это взорвать свою информационную бомбу, которая переключит мировое общественное мнение опять в нужном для нас направлении.

Соответственно, нужен наш инфоповод, который поменяет мировую информационную повестку дня. В случае теракта — удар по исполнителям и заказчикам теракта. Нельзя исключить и такую возможность, что этот теракт стал реакцией ястребов на слова Владимира Путина о том, что Россия будет бить первой, мол, и куда теперь и по кому изволите бить? Действительно, на этот вопрос надо будет дать ответ.