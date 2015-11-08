Катастрофа А321: Информационная бомба победила реальную
Катастрофа Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом продолжает оставаться главной темой блогосферы Рунета, оставляя далеко позади себя все остальные актуальные события последних дней, включая гражданскую войну на Украине и растущий раздрай между кланами киевской хунты.
В выходные произошло окончательное оформление двух блоков оппонентов по поводу трагедии российского авиалайнера в небе над Египтом. Первые считают, что никакой бомбы не было, и вся информационная подпитка этого события — просто происки мирового империализма, которому не дают покоя последние успехи России. Правда, аргументация при этом у них довольно странная, и я бы даже сказал, сектантская. По их мнению, бомбы не было потому, что о том, что она якобы есть, первым заговорил Запад — США и Британия. Соответственно, это им надо, чтобы бомба была, т.к. тогда они смогут развернуть против России в мировых СМИ информационную кампанию на тему, что а) к этому теракту привела военная кампания России в Сирии; б) Россия не может защитить своих граждан. Тем самым смикшируют наши успехи в Сирии. Еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, это довольно странная аргументация, сродни той, что Вагнера и Ницше надо запретить только потому, что они нравились верхушке гитлеровского режима. Хотя, несомненно, интерес Британии и США, Запада в целом, чтобы произошедшее было расценено как теракт — есть, с этим спорить бессмысленно.
Вторая группировка считает, что была ли бомба или нет — неизвестно, но все события вокруг авиакатастрофы и, прежде всего, действия Британии, Ирландии, Голландии и даже России, прервавших авиасообщение с Египтом, говорят о том, что она была. Соответственно, надо рассматривать эту версию как основную. Что интересно, что представители первой группировки обвиняют вторую, что они наймиты Запада, но при этом именно первая группировка и делает из реальной бомбы информационную,
Допустим, что причиной катастрофы послужили технические факторы. Зачем тогда столь экстренные меры России по самостоятельному вывозу силами российских структур граждан из Египта и отдельный вывоз багажа? Чтобы предупредить будущие теракты. Вроде логично. Но это же одновременно является и признанием того, что бомба может быть. Соответственно, падение второго лайнера однозначно будет воспринято как теракт, взрывная волна от которого докатится и до A321 «Когалымавиа». Но вся эта аргументационная конструкция держится исключительно за счет предпосылки о второй бомбе.
Если же причиной теракта была реальная бомба, то почему так старательно обходилась эта тема официозом? Во-первых, не было официальных данных. Их, собственно говоря, нет и сейчас. То, что есть, — это мнение анонимного источника из египетской комиссии, который на 90% уверен, что это был теракт: «Показания измерений и анализ звука с записей черного ящика свидетельствуют о том, что это была бомба. Мы на 90% уверены, что это была бомба». Однако официальная позиция Египта состоит в том, что еще рано говорить о теракте. Сразу скажу, что делать выводы из любых заявлений египтян я бы не стал и дождался официального заявления российских властей.
Во-вторых, ситуация с А321 для Москвы стала схожей с ситуацией вокруг гибели «Курска», когда главным было не огласить истинную причину трагедии, а сбить накал общественного мнения внутри разваливающейся страны.
Дело, на мой взгляд, абсолютно не в Саудовской Аравии (которая спонсирует режим Си-Си) и не в Турции (Эрдоган победил и теперь может вернуться к возобновлению энергетических контрактов с Россией), как утверждают некоторые блогеры (http://cont.ws/post/144 619). Остается Катар. Но эта страна не пошла бы на такой шаг без отмашки своих западных кураторов. Значит, остается Запад, а конкретно — одна из группировок в спецслужбах, которая могла пойти на такой шаг и без официального разрешения со стороны руководства, а исключительно на свой собственный страх и риск, получив «добро» от верхушки «партии войны».
Повторю свои оценки трехдневной давности из статьи «Крушение А321: следующий теракт в Лондоне?»: «В результате одна из группировок ястребов в одной из спецслужб (США или Британии) с ведома одной из высоких фигур во властной вертикали решили «творчески» подойти и осмыслить феномен оказания давления на Россию и российское руководство. То, что Британия еще раньше России пошла на приостановку полетов из Египта, не должно в данной связи удивлять — вполне себе операция прикрытия, тем более что в Египет ездят отдыхать беднейшие слои населения этой страны, почему бы ими при случае не пожертвовать?»
Вопрос — как нам действовать в этой ситуации, особенно если у нас нет 100% подтвержденной информации о том, кто и как? Если подтвердится версия о теракте, ответ должен быть очень точечный и филигранный, задевая исключительно тех, кто реально стоит за терактом, если он, конечно, был. Если же версия о теракте не подтвердится, и экстренная эвакуация граждан России из Египта является лишь средством избежать возможных будущих терактов, то все равно вопрос безопасности российских граждан не снимается — Египет не единственная страна, куда летают российские граждане.
Опять-таки повторюсь: «Конечно, хорошо, если версия о теракте не подтвердится. Однако решение руководства России о приостановке всех полетов из Египта, о раздельном вылете пассажиров и их багажа, говорит о серьезности ситуации и о высокой вероятности такого рода терактов. Это во-первых. Во-вторых, несомненно, та часть западных спецслужб, которая ориентирована на мировую «партию войны», и дальше будет работать против России исключительно грязными методами. Т.к. чистыми (военными и политическими) они ничего сделать не могут». Соответственно, заинтересованным российским ведомствам и структурам продумывать всю механику точечного ответа на возможный теракт против российских граждан в будущем уже сейчас просто необходимо.
Что касается общественного мнения внутри страны, то первая наиболее эмоциональная волна, несомненно, сбита. Спустя неделю эмоции улеглись. Тем не менее общество жаждет и ждет ответа, т.к. сама ситуация с экстренной эвакуацией российских граждан из Египта не может оцениваться как рядовая. В этой связи можно сказать, что информационная бомба в отличие от реальной в мировом информационном пространстве все-таки состоялась. И единственная возможность убрать, ликвидировать ее последствия — это взорвать свою информационную бомбу, которая переключит мировое общественное мнение опять в нужном для нас направлении.
Соответственно, нужен наш инфоповод, который поменяет мировую информационную повестку дня. В случае теракта — удар по исполнителям и заказчикам теракта. Нельзя исключить и такую возможность, что этот теракт стал реакцией ястребов на слова Владимира Путина о том, что Россия будет бить первой, мол, и куда теперь и по кому изволите бить? Действительно, на этот вопрос надо будет дать ответ.