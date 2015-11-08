



torange.ru Пасхальное яйцо

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 1—7 ноября стали: аресты в Ватикане — утечка конфиденциальной информации недопустима; чем обернется для христиан победа в Турции «партии Эрдогана»; Маронитская католическая церковь встревожена слухами о разделе Сирии; в Белоруссии на новых купюрах появятся христианские символы — мнения разделились; на Украине тернопольских студентов-католиков записали в «Русский мир» и другое.

Епископы и священники должны преодолевать соблазн «двойной жизни»: Церковь призвана служить, а не заниматься бизнесом. Об этом, как сообщает Radio Vaticana (Ватикан), папа римский Франциск говорил на утренней мессе 6 ноября в часовне Дома Святой Марфы. «И в Церкви есть люди, которые вместо того, чтобы служить, думать о других, закладывать основы, пользуются Церковью: это карьеристы, привязанные к деньгам, — сказал папа. — Как часто мы встречаем таких священников, епископов! Очень грустно об этом говорить. Радикальность Евангелия и призыв Иисуса Христа однозначны: служить, быть на служении, не останавливаться, всегда направляться за пределы, забывая о себе. С другой стороны — комфорт статуса, когда человек достиг определенного положения и живет комфортно и бесчестно, подобно фарисеям. О таких Иисус говорил, что они прогуливаются по улицам, дабы показать себя другим».

В рамках расследования Ватиканской жандармерии, начавшегося несколько месяцев назад в связи с распространением конфиденциальной информации и не предназначенных для публикации документов, состоялся допрос двух подозреваемых: монсеньора Лусио Анхела Вальехо Бальды и госпожи Франчески Шауки, в прошлом занимавших должность соответственно секретаря и члена Комиссии по мониторингу и стратегии экономико-административной структуры Святого престола. Комиссия была создана папой Франциском в июле 2013 года и затем расформирована в связи с окончанием мандата. По итогам допроса оба подозреваемых были арестованы для продолжения расследования. Распространение конфиденциальных документов и информации является преступлением согласно 10-й статье IX закона государства-града Ватикан, принятого 13 июля 2013 года.

Ватикан уверенно продолжает идти по пути прозрачности и хорошего управления, отметил глава Зала печати Святого престола отец Федерико Ломбарди. Он ответил на публикацию в Италии двух книг, которые, ссылаясь на конфиденциальные документы об экономической и финансовой деятельности Ватикана и Святого престола, хотят показать обратное. Отец Федерико заметил, что большая часть представленной в книгах информации не нова, а уже известна, даже если и не настолько детально. Он обратил внимание на то, что работа по упорядочению экономической ситуации в Ватикане продолжается. «Реорганизация экономических дикастерий, назначение Генерального ревизора, надлежащее функционирование компетентных органов по контролю за экономической и финансовой деятельностью и прочее — это объективная и неоспоримая реальность», — подчеркнул представитель Святого престола. В свою очередь, публикация документов, касающихся уже пройденного этапа этого процесса, создает обратное представление о якобы существующей ситуации «постоянного беспорядка, непрозрачности или даже преследования личных и ошибочных целей».

Итоги внеочередных парламентских выборов в Турции, победу на которых одержала правящая Партию справедливости и развития (АКР) — в центре внимания католической прессы. Боязнь внутренней нестабильности и страх хаоса помог «вернуть» турецких избирателей в «объятия Эрдогана», пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Об этом изданию рассказал антиохийский священник, отец Доменико Бертогли. По его мнению, неспособность сформировать коалиционное правительство после очередных выборов, которые состоялись в июне этого года, стала причиной оттока электората от крайне правой Партии националистического движения (MHP). Отец Доменико признает заслугу турецкого президента в том, что в стране «начинает возвращаться должное уважение к меньшинствам, например, христианам, а в некоторых случаях им возвращают недвижимость, которая была давно экспроприирована государством». Из Стамбула апостольский викарий Луи Пелатр подчеркивает, что «большая явка стала явным признаком стремления людей к стабильности». Есть много проблем, с которыми сталкивается Турция, «среди них — беженцы», однако со своей стороны, говорит монсеньор, наша «маленькая турецкая католическая Церковь будет продолжать играть свою роль, нас не так много, нас не заботит политика, но мы, как всегда, вносим свой вклад в развитие страны».

Terrasanta.net (Милан, Италия) отмечает, что президент Турции Реджеп Эрдоган в определенной степени восстановил свои позиции, и также связывает это с атмосферой «страха и нестабильности», которая царила в стране. После июньских выборов турки столкнулись с возрождением конфликта с курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РКК). В этом контексте серьезную напряженность спровоцировали две «кровавые атаки» против сторонников курдской Демократической партии народов (HDP) в Суруче (32 погибших) и в Анкаре (102 погибших). Правительство позиционировало это как террористические нападения со стороны «Исламского государства» (ИГ — структура, запрещенная в России). Но верно и то, что «потоки крови» запугали общественное мнение, которое в итоге голосовало за «стабильность», а именно — за Партию справедливости и развития. Переход части электората Партии националистического движения на сторону АКР беспокоит некоторых турецких аналитиков, которые усматривают за этим «тревожные изменения» в президентской партии, приобретающей архаичные оттенки. Тем не менее есть и положительные сигналы. Сам факт, что курдская HDP, несмотря на небольшие потери, снова смогла пройти в парламент, что не было очевидно, «дает нам надежду». Другой результат — повторное избрание депутатами четырех представителей турецких христиан. Это означает, что их голос был и будет «услышан в политике».

Однако Kath.net (Линц, Австрия) задается вопросом, не станет ли на самом деле в Турции после выборов положение христиан только хуже? Немецкие правозащитники опасаются, что победа «консервативной и исламской Партии справедливости и развития» негативно отразится на религиозных меньшинствах, особенно христианах. Общество защиты угнетенных народов (Геттинген) ожидает, что Эрдоган будет способствовать исламизации страны. Президент сыграл «религиозную карту» в ходе избирательной кампании и демонстративно держал в руке Коран, заявил референт Общества Камаль Сидо. Не исключено, что умеренные мусульмане станут более радикальными, жертвой чего могут стать сирийские и армянские христиане, а дискриминация их в повседневной жизни будет возрастать. Сидо подверг критике канцлера Германии Ангелу Меркель, которая своим визитом в Турцию незадолго до голосования поддержала АКР. Итоги выборов вызвали «большую озабоченность» и у главы немецкого отделения Международного общества защиты прав человека (МОПЧ) Мартина Лессентина. По его мнению, турецкий президент показал, что ради «расширения и сохранение своей власти» он готов идти на обострение внутриполитической ситуации, преступая через закон и право. Также Лессентина настораживает то, что по распоряжению Эрдогана наносятся воздушные удары по сирийским курдам, злейшим врагам «Исламского государства».

Сирийские католические епископы призвали к дипломатическому решению по достижению мира в Сирии и Ираке во время своего ежегодного Синода в Ливане, передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). В заявлении по итогам Синода епископы требуют положить конец гражданской войне в Сирии. Они осудили «варварские поступки» со стороны «Исламского государства», которое уничтожает археологические и культурные памятники, являющиеся неотъемлемой частью истории Сирии и Ирака, такие как Пальмира и древние монастыри, иракский Мар Бенам и сирийский Мар Элиас, осквернение христианских могил и превращение церквей в мечети. Епископы потребовали «международные гарантии от Организации Объединенных Наций, правительств Ирака и Иракского Курдистана» по обеспечению безопасности жизни христиан, когда те вернутся в свои дома, и предоставление компенсации за утраченную ими собственность.

Перспектива разделения Сирии на «сектантской основе» беспокоит маронитских епископов, которые предлагают использовать институциональную модель Ливана, чтобы нейтрализовать центробежные силы, пытающиеся под предлогом гражданского конфликта растащить страну на части, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Об этом шла речь на заседании епископата, прошедшего в штаб-квартире Маронитской католической церкви в ливанском Бкерке под председательством патриарха Бешара Бутроса Раи. «Слухи о возможности создания новой сирийской карты не являются положительными для будущего мира в регионе, предлагаемое решение не является хорошим», — говорится в итоговом заявлении. Епископы предполагают переговорщикам по Сирии принять во внимание исторический опыт сосуществования в Ливане, который со всеми его ограничениями, кризисами и противоречиями позволил всем религиозным общин участвовать в государственном управлении. Только поиск институциональных моделей, способных обеспечить баланс между различными этническими и религиозными группами, говорится в итоговом заявлении, может спасти регион от утомительной перспективы постоянного конфликта.

Халдейский католический епископ Раббан аль-Кас выступил с осуждением иракского парламента, который отказался внести поправку в положение о регистрации религиозной принадлежности несовершеннолетнего, исключающую автоматическое зачисление подростка в мусульмане, если хотя бы один из его родителей исповедует ислам, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Он назвал эту практику «антихристианской» и нарушающей права остальных религиозных меньшинств, опасаясь также, что она может быть введена в действие и в Иракском Курдистане, где пока не применяется. Сегодня право самостоятельно выбирать свое вероисповедание начинается для иракцев только с 18 лет. И хотя по достижении этого возраста, казалось бы, можно свободно сменить конфессию, на практике это не так. Епископ Дохука, где нашли приют сотни тысяч бежавших из Мосула и равнины Ниневии христиан, Раббан аль-Кас не стесняется в словах. Он видит за провалом голосования в иракском парламенте по поправке не просто политическое решение, но и «след ислама, который хочет устранить меньшинства». По его словам, «у христиан забрали не только дома и имущество, но еще отнимают волю, надежду, веру и свободу выбора в будущем».

Путь к поощрению христианского единства включает в себя также принятие таких конкретных мер, как установление общей даты празднования Пасхи. Это сообщается в итоговой декларации Исполнительного комитета Совета Церквей Ближнего Востока, который завершил свою работу в Каире. По данным Agenzia Fides, в конференции приняли участие лидеры ближневосточных религиозных организаций от коптского православного патриарха Тавадроса II и киликийского католикоса Арама I до иерусалимского православного патриарха Феофила III и сиро-католического патриарха Игнатия Юсефа III. Уровень представительства на заседании Совета, считает издание, говорит о том, что по вопросу установления общего дня празднования Пасхи среди различных Церквей и христианских общин Ближнего Востока постепенно находится консенсус.

На некоторых новых денежных знаках Белоруссии, которые поступят в оборот после деноминации 1 июля 2016 года, помещены христианские символы, сообщает Radio Vaticana. В частности, на купюре в 10 рублей — изображение Спасо-Преображенского храма в Полоцке и креста Ефросинии Полоцкой. А на 20-рублевой купюре — колокол и Туровское Евангелие. Факт размещения христианской символики на деньгах радиостанции прокомментировал исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии отец Юрий Санько: «Думаю, что не должны смешиваться материальные вещи с духовными. Насколько знаю, по замыслу авторов на новых деньгах изображены духовные и исторические ценности. Но, думаю, у нас достаточно много других исторических ценностей, изображения которых можно было бы разместить на купюрах. Ведь даже в Священном писании Христос говорит: отдайте кесарю кесарево, а Богу — Божие. А здесь происходит смешение, думаю, это не совсем правильно». В то же время председатель Гродненского союза филателистов, католический верующий Андрей Мелешко уверен, что ничего плохого с христианской точки зрения нет в образе креста на современных деньгах: «Деньги — это символ государства. Даже на деньгах Ватикана есть христианские символы. И хорошо, что у нас появятся монеты, ведь Белоруссия — это единственная страна Восточной Европы, где до сих пор не было монет. А сейчас на новых белорусских монетах можно рассмотреть мелкие христианские символы в орнаментах».

Сегодня на Украине «либерасты» навешивают на любые здоровые, «консервативные» вещи ярлык «скрепов» (как вариант — «Русского мира» или «РПЦ»), говорится в статье, размещенной на портале «Католицький Оглядач» (Львов, Украина). Выступаешь против навязывания украинскому обществу идеологии «ЛГБТ»? «Скрепы!» Осознаешь масштабы современной моральной деградации? «Скрепы!» Соблюдаешь здоровые принципы в половой сфере? «Скрепы!» Просто ходишь в церковь? Также «скрепы»! Не воспринимаете радикальных форм вестернизации? «Риторика РПЦ». И т.д. и т.п. На днях русскоязычный (!) сайт «Обозреватель» вообще дошел до того, что привязал к «Русскому миру» тернопольских (!!) студентов-католиков (!!!) за то, что они призвали горожан не праздновать «Хеллоуин». Оказывается, на Украине чем дальше на запад, тем больше «скреп», чем больше человек склонен к здоровым ценностям, тем больше он имеет шансов быть названным адептом «Русского мира». И не нужно использовать никаких аргументов!

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.