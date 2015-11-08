



Иван Шилов ИА REGNUM Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами

Смотрите галерею «Невидимый мир живого в простых рентгеновских лучах»

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген обнаружил неизвестное до тех пор излучение, названное им икс-лучами, установил его электромагнитную природу и вскоре придумал и распространил метод его использования для безоперационного исследования тканей человеческого организма. Этот метод, во многих странах названный именем Рентгена, был так эффективен и эффектен, что несмотря на его сложность и наукоемкость, он распространился намного быстрее многих других новейших достижений науки. Так, первый рентгеновский снимок в России был сделан уже в следующем, 1896 году, тогда как после изобретения Поповым более простого по механизму работы радио на введение его в использование ушло пять лет.

Вторая половина XIX века — пора открытий и прорывов во многих, если не во всех отраслях человеческого знания. История, математика, химия, медицина, биология, экономика, астрономия — вот далеко не полный список наук, исследования в которых принесли в этот период необычайно обильные плоды и увековечили имена своих авторов. Результатов, по-настоящему переворачивающих с ног на голову представления о нашем мире добились физики.

Плеяда выдающихся умов открыла в буквальном смысле параллельный мир — мир который всегда существовал, но явления которого были в огромном большинстве незаметны, а если некоторые и были замечены, то не были рационально объяснены. Открытие и изучение этого мира дало такой толчок технологическому прогрессу, что последствия мы ощущаем до сих пор. Мы сплошь окружены этими последствиями.

Речь о мире электромагнетизма. Открытие этого явления и всего что с ним связано по фундаментальности сравнимо с открытием огня, и в плане развития связанных отраслей знания и технологий оказало чуть ли не такой же сильный эффект. Одно из последствий этих открытий сейчас прямо перед вами.

В 1873 году выходит труд британского ученого Д. Максвелла, где он доказывает существование электромагнетизма теоретически. Его теории мало кого занимают и вызывают массу критики. Пятнадцать лет спустя в 1887, 1888 годах Генрих Герц публикует свои работы, где на результатах опытов доказывает правоту Максвелла. Но даже сам он не придает исторического значения своим открытиям, не видя за радиоволнами большого будущего.

Вскоре тема изучения нового ранее неизвестного мира радиоволн с его многообразием явлений приобретает среди физиков массовый характер. Начинается новый период судорожного накопления знаний. Вот-вот будет открыто радио и радиоактивность, научное понимание мира скоро кардинально изменится.

Среди этого пира науки нашелся человек, который сумел в кратчайшие сроки поставить электромагнетизм на службу человеку, и, что, может быть, более важно, позволил человеку увидеть мир электромагнитных волн не в виде формул, математических выкладок, и сложнейших экспериментов, а в виде простой фотопластинки.

Открытие рентгеновских волн стало своеобразной вехой в развитии прикладной науки, одним из первых и самым наглядным примером того, как современная наука может и будет менять мир. История Рентгена напоминает, что настоящие, невымышленные параллельные миры ждут, когда новые поколения ученых придут и откроют их.

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