Коми, 14 июля, 2014, 09:41 — ИА Регнум. Республика Коми и Ненецкий автономный округ подписали протокол к соглашению о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер и вр.ио губернатора Ненецкого автономного округа Игорь Кошин .

Документ определяет дополнительные меры вопрос по реализации комплексного инвестиционного проекта по строительству автомобильной дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар", сотрудничеству в сфере природопользования и охраны окружающей среды, оленеводства и рыбного хозяйства.

"Протокол к соглашению, который мы сегодня подписываем - это отражение того блока вопросов, которые неразрывно связывают наши два региона. Мы очень рады, что продолжается конструктивная работа, которая у нас сложилась, что она выходит на новый уровень. В конечном счёте, эта работа направлена на то, чтобы жители наших регионов жили ещё более достойно. Считаю, что наша общая задача - сделать для этого всё возможное", - заявил Вячеслав Гайзер. Он подчеркнул при этом, что Республика Коми и Ненецкий автономный округ традиционно являются добрыми и важными друг для друга соседями.

Вячеслав Гайзер отметил, что от взаимодействия двух регионов зависит будущее Тимано-Печорской провинции: "Развитие экономики нашей республики тесно связано с освоением этой территории, поэтому мы заинтересованы в эффективной работе с НАО".

Игорь Кошин также подчеркнул, что от общей работы двух регионов зависит наполнение бюджета Российской Федерации: "Мы с вами совестно работаем с одними и теми же недропользователей, у нас очень много вопросов, которые по отдельности довольно сложно решить", - отметил Игорь Кошин.

Кроме того, руководитель Ненецкого автономного округа поддержал инициативу Республики Коми по законодательному закреплению рабочих мест за местными кадрами при реализации крупных инвестиционных проектов с участием государственных средств.

"Безусловно, одна из стратегических задач руководителя территории - это обеспечение качественной занятости населения. Люди должны, в первую очередь - уважать себя, а для этого они им необходимо иметь возможность работать. Если у нас появится такое законодательное подкрепление, то это будет замечательно", - подчеркнул Игорь Кошин.