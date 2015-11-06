



Иван Шилов ИА REGNUM Лондон — под угрозой

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа». На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Вплоть до 6 ноября официальные власти России и Египта придерживались версии о технической аварии, которая стала причиной катастрофы и большой людской трагедии. На Западе же, в частности, в США и Британии, со 2−3 ноября стала курсировать версия о теракте на борту самолета, хотя никаких серьезных доказательств этого так представлено и не было. Даже зафиксированная из космоса американскими спутниками тепловая вспышка на борту самолета (или в районе его нахождения) не послужила достаточным обоснованием данной версии.

Все изменилось 6 ноября во второй половине дня, когда директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания НАК доложил президенту РФ Владимиру Путину рекомендации приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения А321, а президент России, в свою очередь, согласился с этими рекомендациями. В результате, версия о теракте еще не подтверждена, а беспрецедентные выводы из возникшей ситуации уже сделаны. Напомню, что аналогичное решение российскими властями было принято в конце января 2011 года после революции в Египте с целью не подвергать опасности жизни россиян. Но там была революция, а здесь — авиакатастрофа, притом версия теракта на момент написания статьи еще даже не является официальной.

Напомню, что кроме России полеты из Египта запретили Британия и Нидерланды. Правительство Британии еще 4 ноября выступило с заявлением о том, что, по данным из «различных источников», причиной катастрофы российского самолета A321 с «большой вероятностью» могло стать взрывное устройство. В этой связи правительство объявило о принятии срочных мер по обеспечению безопасности граждан, находящихся в Шарм-эш-Шейхе. В частности, канцелярия британского премьер-министра сообщила о решении приостановить авиарейсы из Шарм-эш-Шейха. Также Британия решила экстренно эвакуировать своих подданных с египетского курорта. Помимо Британии, приостановили рейсы из Египта также Нидерланды.

Что же произошло в период 3−6 ноября, что Москвой было принято такое серьезное решение? На мой взгляд, произошло тоже самое, что и 11 сентября 2001 года в небе над Нью-Йорком. Одна из западных спецслужб (скорее всего, США или Британии) спланировала и осуществила теракт, а западные СМИ вину традиционно списали на исламистов. В 2001 году это была «Аль-Каида» из ущелий и гор Афганистана, сегодня — ИГИЛ из сирийско-иракской пустыни.

Так, уже 31 октября (!) западные СМИ поспешили сообщить: «Agence France-Presse в Twitter, а также агентство Reuters сообщили о том, что группировка, подконтрольная «Исламскому государству» (ИГ), взяла на себя ответственность за катастрофу российского лайнера в Египте. «Солдаты халифата успешно атаковали российский самолет на Синае», — цитирует Yahoo News заявление, распространенное в соцсетях. «Бойцам «Исламского государства» удалось сбить в провинции Синай российский лайнер, в котором летели более 220 российских крестоносцев. Они все убиты», — приводит Reuters сообщение, которое сторонники ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) разместили в Twitter».

Некоторые эксперты пишут, что России будет не выгодно, если авиакатастрофа окажется терактом со стороны ИГИЛ, мол, такого рода «ответки» за наше вмешательство в дела Сирии и щелчок по носу жандарма мировых сил Зла в виде США, мы не сможем купировать. Соответственно, мол, Запад нашел-таки механизм воздействия на Россию. Механизм, добавим, традиционный — что на администрацию Буша, который в 2001 году ни сном, ни духом не был в курсе происходящего, поэтому и метался по стране, что сейчас на Россию. Плюс хотел бы напомнить, что авиакатастрофы — это типично американский почерк, и не только с российскими самолетами. Мы об этом писали еще полгода назад в статье «Самоубийства в ЦРУ, вместе с Airbus и на Украине»:

«Подавив фактор Коломойского, США перестали делать ставку на фашизацию киевской хунты и перешли на более мягкий вариант режима власти в Киеве. Очевидно, что это произошло из-за сильной позиции России, которая внесла раскол в позицию по украинскому кризису между Германией-Францией и США, в результате чего Германия-Франция отказались следовать жесткому сценарию (перерастания конфликта в Третью мировую войну на территории Украины) и настояли на его мягком решении. Обама также встал на эту же позицию, до сих пор сдерживая военное лобби по вопросу поставок оружия на Украину.

В ответ американские ястребы осуществили провокацию против самолёта немецкой авиакомпании, демонстрируя свою полную вседозволенность. Попытка немецкого правительства возложить вину на якобы психически неуравновешенного пилота объясняется не только его политической неготовностью (пока) публично заявить о подлинных заказчиках этого теракта, но и финансовыми причинами — чтобы избежать исков родственников погибших. Однако Франция молчать не стала — т.к. ей удар был нанесен не меньший — по корпорации «Аэрбас», и пусть устами юмористического журнала, но всё-таки заявила о прямой причастности американцев к гибели самолета: «Эти проклятые — MerdeRikaner сделали это снова! Имея уже в 1988 году на совести сбитый Iran Air Flight 655, а теперь ещё и самолет наших партнеров из Германии! Вы хотите подтолкнуть нас, французов, и шантажировать нас, чтобы мы увеличивали давление на Россию. MerdeRikaner!».

Однако сама постановка вопроса в таком виде явно указывает на истинного заказчика, а не на подставных клоунов из ИГИЛ. Если разобраться, то действительно, ни одна из западных властных группировок в течение октября так и не нашла ни военного, ни политического ответа на действия России в Сирии. Более того, под воздействием успехов России в Сирии пошла подвижка и по Украине («Заявление Керри — США признали свое поражение на Украине»).

В результате, одна из группировок ястребов в одной из спецслужб (США или Британии) с ведома одной из высоких фигур во властной вертикали решили «творчески» подойти и осмыслить феномен оказания давления на Россию и российское руководство. То, что Британия еще раньше России пошла на приостановку полетов из Египта не должно в данной связи удивлять — вполне себе операция прикрытия, тем более, что в Египет ездят отдыхать беднейшие слои населения этой страны, почему бы ими при случае не пожертвовать? Соответственно, если версия о теракте станет официальной, то это позволит ястребам укрепить свое положение во властной вертикали при принятии решений по Сирии и с большей интенсивностью настаивать именно на силовых методах противостояния России на мировой арене.

Аналогичной версии придерживается, например, и блогер Maski-Shou: «Самолет был уничтожен в результате спецоперации спецслужб Великобритании и США. О целях и мотивах в последующих пунктах. Сам способ уничтожения. Мощная станция РЭБ, предположительно с территории Иордании, должна была только оборвать любую связь и и заглушить принятие сигналов Глонасс и GPS. Отсюда молчание пилотов. На территории Иордании по некоторым данным имеется крупная база АНБ, которая работает в том числе по Сирии. Управление осуществлялось через БАГ, электронный модуль, тем или иным образом (например при ремонте) вставленный в систему управления самолетом и, возможно, двигателями. Две предыдущие катастрофы Аэробусов в Испании (отказ 4 (!) двигателей из-за системной ошибки) и Франции («сумасшедший» пилот) косвенно подтверждают такую возможность. Само управление осуществлялось с базы британских ВМС на Кипре. Самолет был введен в критические режимы (штопор, «сухой лист» и т.п.) и развалился при возникших перегрузках».

Если версия теракта подтвердится, то кроме удара по России, он также направлен и против Египта, т.к., во-первых, гостинично-туристический бизнес находится во многом в руках у египетского генералитета, а, во-вторых, формирует около 9% бюджета страны. Т. е. и египетскому руководству предлагают подумать насчет дружбы с Россией.

Исходя из вышеизложенного, конечно, хорошо, если версия о теракте не подтвердится. Однако решение руководства России о приостановке всех полетов из Египта, о раздельном вылете пассажиров и их багажа, говорит о серьезности ситуации и о высокой вероятности такого рода терактов. Это, во-первых. Во-вторых, несомненно, та часть западных спецслужб, которая ориентирована на мировую «партию войны», и дальше будет работать против России исключительно грязными методами. Так как чистыми (военными и политическими) они ничего сделать не могут, в том числе, и по причине позиции президента США Барака Обамы, который играет в одной команде с Владимиром Путиным.

В-третьих, Москве надо продумать и держать наготове, а может, и превентивно, как любят говорить наши западные «партнеры», применить асимметричные методы борьбы с данной теневой группировкой, чтобы жизнь им маслом не казалась. В-четвертых, надо усилить внешнеполитическое давление на спонсоров ИГИЛ (Катар, Турцию) с целью максимального ослабления поставок в живой силе и технике, а также торговле нефтью и финансовой поддержке. В любом случае надо понимать, что подлый удар исподтишка по мирным российским гражданам говорит о том, что Россия находится на правильном пути. И других средств ее остановить, у наших истинных врагов нет. Значит, бить надо еще сильнее. И не по марионеткам, а по штампующей их базе. Первыми.