



investlife.ru Нефть

Инфляция в РФ за октябрь.

Негативные прогнозы Bloomberg в отношении рубля.

Заявление Игоря Сечина о рынке нефти.

5 ноября Росстат сообщил, что в октябре индекс потребительский цен РФ вырос на 0,7%(м/м), а с начала года — на 11,2%. В отчетном периоде инфляция в РФ снизилась с 15,7%(г/г) до 15,6%(г/г). К концу 2015 года МЭР, Минфин и ЦБ РФ прогнозируют замедление годовой инфляции в РФ соответственно до 12,2%, 12,4% и 12−13%. Более того, Минфин ожидает ее снижения до 7% уже к марту 2016 года (ЦБ РФ — только к октябрю 2016, мы — к июлю 2016 года).

Снижение инфляции в РФ будет способствовать росту реальных доходов россиян, снижению издержек в российском корпоративном секторе, снижению ключевой процентной ставки в РФ (в декабре 2015 года, возможно, с 11% до 10%).

Позитивные ожидания по экономике РФ реализуются в виде покупок ОФЗ РФ со стороны российских и иностранных инвесторов. С 5 октября (то есть фактически за месяц) доходность 10-летних ОФЗ РФ снизилась с 11,16% до 9,82% (хотя ключевая процентная ставка в РФ осталась на уровне 11%). С начала 2015 года в долларовом выражении ОФЗ РФ выросли на 27% — лучший результат среди развивающихся рынков.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило о вероятном росте волатильности российской валюты в ноябре-декабре 2015 года. По нашим оценкам, российская валюта в ноябре может укрепиться до 58,5−60 рублей, а к декабрю — ослабнуть до 65 рублей за доллар. Однако при сохранении цен на нефть в диапазоне 47−54 доллар за баррель мы не ожидаем взлета волатильности по рублю, которая наблюдалась в ноябре-декабре 2014 года.

Во-первых, ожидания жесткой просадки китайской экономики (ключевой риск для валют развивающихся рынков) в ближайшие месяцы и годы маловероятны. На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что годовые темпы роста ВВП Китая должны составлять не менее 6,5% в последующие пять лет для достижения поставленных правительством целей на 2020 г. Пару месяцев назад крупный китайский чиновник говорил о рисках замедления ВВП Китая до 5%(г/г) в ближайшие 5 лет. После заявления Си Цзиньпина появилась надежда на более мягкую посадку китайской экономики.

Во-вторых, российские компании в настоящее время не нуждаются в валюте (банковский спрос на валюту на аукционах валютного РЕПО остается низким). Для погашения 24 млрд долларов внешней задолженности в декабре российский корпоративный сектор может использовать ранее накопленные валютные резервы и прибыль от текущей деятельности.

В-третьих, даже если ФРС США повысит на 25 б.п. ставку по федеральным фондам в декабре 2015 года, это не приведет к резкому оттоку капитала из РФ, так как наша страна почти уже 1,5 года отрезана от западных рынков капитала (правда иностранцы активно покупают рублевые ОФЗ, но совокупный объем вложений со стороны нерезидентов РФ в ОФЗ не превышает 1 трлн рублей). Видимо, для предотвращения резкого оттока капитала из РФ в будущем Минфин в середине 2016 года выпустит еврооблигации, которые будут номинированы в юанях, а не долларах США.

В-четвертых, недавние словесные интервенции министра финансов Антона Силуанова, рассчитывающего на достижение российской экономикой «дна» в 4 кв. 2015 года, и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, заявившей о том, что ЦБ РФ не будет наращивать золотовалютные резервы в 2016—2018 годах при сохранении цен на нефть в 50 долларов за баррель, поддержат рубль. ЦБ РФ не будет препятствовать укреплению рубля, так как этот процесс поспособствует снижению инфляции в РФ.

6 ноября президент компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил о том, что объем предложения нефти на мировом рынке превышает спрос на 1 млн баррелей в сутки (в сентябре 2015 года дисбаланс составлял 1,2 млн баррелей в сутки, Минфин РФ считает дисбаланс равным 2−3 млн баррелям в сутки) и может сохраниться на этом уровне до конца 2016 года. Этот дисбаланс не такой большой, так как среднесуточный спрос на нефть составляет около 92−93 млн баррелей. По оценкам Сечина, 25 компаний (видимо американских), занимающихся сланцевой добычей, имеют долг около 150 млрд долларов. Однако говорить об их скором банкротстве по причине падения выручки (из-за снижения цен на нефть в 2 раза) не придётся до 2017 года. Сечин отмечает, что такие механизмы, как хеджирование (компании могли продать долгосрочные фьючерсы на нефть, когда ее стоимость была 100 долларов) и пролонгируемое кредитование под залог запасов помогают этим компаниям держаться на плаву.

Мы считаем, что в краткосрочной перспективе спрос на нефть (со стороны Китая, еврозоны и т.д.) будет оставаться слабым, но в среднесрочной перспективе производство нефти (в США и ряде других стран) существенно снизится. Цены на нефть марки BRENT в ближайшие годы ниже 50 долларов существенно не упадут.