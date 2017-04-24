



Плакат повторного проката «Чапаева» братьев Васильевых

Смотрите галерею о трансформации человека в миф

История и культура существуют параллельно, первая говорит о фактах, во второй значение обретает только представление об этих фактах. Значение личности в истории невозможно оценить без рассмотрения культурного мифа этой личности. Во многих случаях сам миф приобретает такое громадное значение и такое влияние на культуру, что личности с этим мифом нечего и тягаться.

Таков миф о Василии Ивановиче Чапаеве, созданный в фильме братьев Васильевых, впервые демонстрировавшемся ровно 81 год назад — 5 ноября 1934 года. Фильм сходу приобрел огромную популярность, оставался любим сменяющимися поколениями и до сих пор смотрится с необыкновенным погружением, далеко позади оставляя по всем кинематографическим и общечеловеческим меркам громадное большинство современных продуктов киноиндустрии.

Лента рассказывает нам историю 1919 года — историю командира дивизии Красной Армии, его боевых успехов, непростых отношений с подчиненными и присланным комиссаром, наконец, его смерти.

Вторым главным героем картины по праву может считаться Гражданская война, показанная во взглядах и разговорах людей, в отсутствии сапог и неуклюжих салютах бойцов Красной Армии, в лоске лысины белого офицера и душевных терзаниях его ординарца. Фильм затрагивает множество вопросов, обсуждаемых до сих пор: двоевластие в армии, мародерство белых и красных, взаимоотношения внутри армий, отношение к ним народа.

В 1934 году этот фильм смотрели и те, кто помнил Гражданскую войну, и те, кому через 7 лет пришлось сражаться в окопах Великой Отечественной. Первые с легкостью узнавали то время и те чувства (а односельчане Чапаева даже «узнали» его самого), вторые проникались духом любви к Родине и общему делу. И прониклись этим духом, духом Чапаева настолько, что именно он, Василий Иванович должен был вдохновить их на бесстрашную и беспощадную борьбу с новыми врагами Отечества. Для этого в 1941 году был специально снят пятиминутный ролик, где Чапаев счастливо спасается из беды и произносит речь, обращенную к солдатам, которым предстоит воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Речь, которая до сих пор вызывает острое чувство гордости за свою страну и желание встать в строй её защитников.

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Реальный Чапаев, как и всякий реальный человек, был очень разным и очень сложным. Его история включает массу элементов, не исключая и Академию Генерального штаба, которые не могут и не должны уместиться в фильме, а тем более — в мифе. В 1934 году братья Васильевы совершили акт мифотворчества, и пусть из теперешних детей и подростков мало кто видел их картину, многие из них наверняка знают Чапаева как героя сказок, рассказанных им дедами и прадедами.

Человек по фамилии Чапаев погиб в борьбе за будущее народа 95 лет назад. Миф о Чапаеве ведет эту борьбу до сих пор.

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