



А.Харшак. Иллюстрация к балладе «Вересковый мёд»

В отечественном культурном коде есть масса координат для распознавания «своих» и не очень своих. Пожалуй, самой яркой из таких координат является творчество Самуила Яковлевича Маршака, чьё имя знакомо практически каждому советскому, а впоследствии и российскому ребёнку. Более того, Маршак не только стал детским сказочником — он играл одну из ключевых ролей в советском литературном процессе вообще.

Значительное влияние на поэта оказали его путешествия. Так, в 1911 году Маршак совершает путешествие по Ближнему Востоку (Турция, Греция, Пакистан и Сирия), где он работает в качестве корреспондента «Всеобщей газеты» и «Синего журнала». Этот период является творческим пиком «молодого Маршака» — в пути поэт пишет свои лучше вещи раннего творчества.

Ещё одним путешествием, повлиявшим на литератора, является его поездка в Англию. В 1912 году он вместе со своей супругой Софией отправляется в Лондон, где проходит обучение, а в свободное время путешествует по стране и параллельно переводит сонеты В. Шекспира, стихотворения У. Блейка, Р. Киплинга, Дж. Остин, баллады и песни Р. Бернса. Впоследствии его переводы признаны классическими и принесли поэту славу — в том числе и в виде почётного гражданства Шотландии (признательность страны за переводы уже названного Роберта Бернса).

Вернувшись на родину в 1914 году, Маршак обосновывается в провинции, где он сотрудничает с различными изданиями. Примечательно, что после 1918 года литератор бежит из Петрозаводска в Екатеринодар, и под псевдонимом «Доктор Фрикен» печатается в газете «Утро Юга». В газете выходят в тираж стихи Маршака и его антибольшевистские фельетоны. Уже через год под этим же псевдонимом — «Доктор Фрикен» — он выпускает сборник своих поэтических работ.

Последующие годы отмечаются стабилизацией литературного успеха Маршака: поэт достаточно компактно встраивается в новую, большевистскую систему, и занимается культурным просвещением для детей. В 1920 году выходят его первые стихотворные детские книги — «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке». Спустя два года, в 1922 году, поэт возвращается в Петроград, где продолжает принимать активное участие в развитии детского творчества и детской литературы. В 1934 году, на Первом съезде советских писателей, Маршак выступает с докладом о детской литературе и избирается членом Союза писателей СССР — что, впрочем, не уберегает созданное им детское издательство в Ленинграде от репрессий. В 1937 году издательство было разгромлено, а лучшие его воспитанники впоследствии подверглись репрессиям. Сам поэт в 1938 году перебирается в Москву.

Спустя год после переезда в столицу, в период советско-финской войны, Маршак становится одним из авторов газеты «На страже Родины». В годы Великой Отечественной войны поэт начинает активно работать в жанре сатиры, публикуется в «Правде» и сотрудничает с карикатуристами Кукрыниксами.

Примечательно, что Самуил Маршак стал не только символом детской поэзии, но и автором, получившем известность на ниве «взрослой» литературы. В 1960 году в свет выходит автобиографическая повесть Маршака «В начале жизни», а спустя год — сборник статей и эссе о поэтическом мастерстве, получивший название «Воспитание словом».

Лауреат одной Ленинской и четырёх Сталинских премий был известен и своей гражданской позицией. Так, Маршак неоднократно выступал в защиту Иосифа Бродского и Александра Солженицына. От Бродского он требовал «поскорее достать переводы текстов на Ленфильме», а Солженицына защищал перед Твардовским, требуя от автора поэмы «Василий Тёркин» опубликовать в «Новом мире» солженицынское произведение.

Последним литературным секретарём Маршака был известный ныне телеведущий Владимир Познер. Вот что он вспоминает: «Я приходил к Маршаку три раза в неделю и отвечал на письма, в основном из Англии и Америки. Естественно, прежде чем их подписывать, Самуил Яковлевич их читал. Но довольно часто, он просто со мной разговаривал. Он говорил о русской литературе, о своем личном опыте, о своей жизни. И когда Маршак переводил какие-то новые вещи, он мне их читал. Я так понимаю, что он любил проверять написанное на слух. Но читать самому себе вслух было бы странно, он и читал мне».

Литературное наследие Маршака очень богато. Даже сегодня каждый знает и любит его «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев» и «Теремок». Это ли не признание для человека, преданного своему делу?

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***

Самуил Маршак

Вересковый мед

Шотландская баллада (из Роберта Стивенсона)

Из вереска напиток

Забыт давным-давно.

А был он слаще меда,

Пьянее, чем вино.

В котлах его варили

И пили всей семьей

Малютки-медовары

В пещерах под землей.

Пришел король шотландский,

Безжалостный к врагам,

Погнал он бедных пиктов

К скалистым берегам.

На вересковом поле,

На поле боевом

Лежал живой на мертвом

И мертвый — на живом.

_______

Лето в стране настало,

Вереск опять цветет,

Но некому готовить

Вересковый мед.

В своих могилках тесных,

В горах родной земли

Малютки-медовары

Приют себе нашли.

Король по склону едет

Над морем на коне,

А рядом реют чайки

С дорогой наравне.

Король глядит угрюмо:

«Опять в краю моем

Цветет медвяный вереск,

А меда мы не пьем!»

Но вот его вассалы

Приметили двоих

Последних медоваров,

Оставшихся в живых.

Вышли они из-под камня,

Щурясь на белый свет, —

Старый горбатый карлик

И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому

Их привели на допрос,

Но ни один из пленных

Слова не произнес.

Сидел король шотландский,

Не шевелясь, в седле.

А маленькие люди

Стояли на земле.

Гневно король промолвил:

«Пытка обоих ждет,

Если не скажете, черти,

Как вы готовили мед!»

Сын и отец молчали,

Стоя у края скалы.

Вереск звенел над ними,

В море катились валы.

И вдруг голосок раздался:

«Слушай, шотландский король,

Поговорить с тобою

С глазу на глаз позволь!

Старость боится смерти.

Жизнь я изменой куплю,

Выдам заветную тайну!» —

Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный

Резко и четко звучал:

«Тайну давно бы я выдал,

Если бы сын не мешал!

Мальчику жизни не жалко,

Гибель ему нипочем…

Мне продавать свою совесть

Совестно будет при нем.

Пускай его крепко свяжут

И бросят в пучину вод —

А я научу шотландцев

Готовить старинный мед!..»

Сильный шотландский воин

Мальчика крепко связал

И бросил в открытое море

С прибрежных отвесных скал.

Волны над ним сомкнулись.

Замер последний крик…

И эхом ему ответил

С обрыва отец-старик:

«Правду сказал я, шотландцы,

От сына я ждал беды.

Не верил я в стойкость юных,

Не бреющих бороды.

А мне костер не страшен.

Пускай со мной умрет

Моя святая тайна —

Мой вересковый мед!»