С самого начала военной операции России в Сирии западные СМИ запрограммировали себя на риторику в стиле «Не знаю, но осуждаю». К примеру, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, не имея никаких доказательств, заявил, что российские самолеты бомбят в основном не позиции ИГ, а территорию, занятую оппозицией. Ранее об этом же говорили министр обороны США Эштон Картер и глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби, который сообщил, что якобы более 90% авиаударов Россия наносит не по ИГ, а по местам дислокации повстанцев. Накануне нам сообщили, что мирные жители сирийского Алеппо якобы вышли на митинги против российских бомбардировок и топчут российский флаг, брошенный на землю. А газета New York Times опубликовала статью «Russian Ships Near Data Cables Are Too Close for U.S. Comfort», в которой говорится, что военные США очень беспокоятся, что Россия во время какого-либо конфликта может нанести удар по этим кабелям, мгновенно перерубив связь и оставив без связи экономические и политические институты США, не говоря уже об обычных американских гражданах.

Конечно, обычному жителю штата Техас или, скажем, Флорида, нет дела ни до Сирии, ни до России. Ему ближе внутренняя политика, и траты на внешние войны ему не нравятся. И хотя он убежден, что благодаря внешним войнам у американцев такой удовлетворительный уровень жизни, все же его, как налогоплательщика, не может не интересовать, скажем, вопрос, почему из направленных американским правительством на восстановление Афганистана примерно 100 млрд долларов «миллиарды» были потрачены впустую или сворованы подрядчиками в далекой стране. Поэтому властям нужно сделать так, чтобы у него в подсознании был простой и понятный образ агрессивной России. С другой стороны те, кто создает такой образ, не всесильны. Хотя они и могут скупить или запугать неугодные им правительства, однако же есть еще широкие народные массы, с которыми надо о чем-то договариваться, чтобы получить их одобрение. Поэтому американская пропаганда направлена в первую очередь на собственное население.

Так было и в годы советского военного присутствия в Афганистане. Тогда американцы расценили ввод советских войск в соседнюю страну как первый шаг, обеспечивающий Советскому Союзу выход к теплым морям, создающий угрозу нефтедобывающим странам зоны Персидского залива, словом, напрямую затрагивающий американские национальные интересы. И хотя таких планов у Советского Союза не было, пропагандистская кампания была развернута и имела успех. Еще никогда администрация США не получала такого мощного инструмента для очернения СССР. Американцы не могли поверить, что Советский Союз осуществил эту акцию только лишь для того, чтобы сменить находящегося у власти в Афганистане одного правителя на другого. В газетах и журналах стали публиковаться многочисленные заказные душераздирающие статьи о зверствах советских воинов. Под эту «благую» цель подтягивались многочисленные союзники США. Под эгидой ЦРУ и различных фондов издавались научные труды и академические исследования по афганской проблематике антисоветской направленности. Однако особого влияния на Советский Союз западная пропаганда не оказала. Тогда в нашей стране существовал своеобразный заговор молчания. Людям, далеким от событий в Афганистане, было невдомек, что там происходило в действительности. Матери и жены, оплакивая своих сыновей и мужей, не знали, где и за что они погибли.

Советские чиновники не были заинтересованы в том, чтобы народ знал правду о тех событиях. Средства массовой информации находились под тотальным контролем государств. Вплоть до второй половины 1980-х годов публиковались крайне скупые сообщения об участии Советской Армии в боевых действиях на территории Афганистана. Например, согласно перечню разрешённых для публикации сведений, разработанному в 1985 году министерствами обороны и иностранных дел СССР, центральные СМИ могли сообщать «отдельные единичные факты (не более одного в месяц) ранений или гибели советских военнослужащих при исполнении воинского долга, отражении нападения мятежников, выполнения заданий, связанных с оказанием интернациональной помощи афганскому народу». Этот же документ запрещал публикацию в открытых изданиях информации об участии в боевых действиях советских подразделений от роты и выше, об опыте боевых действий, а также проведение прямых телерепортажей с поля боя.

Публичные выступления в тот период были невозможны, крайне опасны. Немногие, а пожалуй один только академик Андрей Сахаров, да еще члены подпольных диссидентских кружков публично осудили эту акцию. Поскольку делали они свои заявления в средствах массовой информации Запада, тогда малодоступных широкой советской общественности, они практически остались незамеченными. Зато сам академик был лишён всех государственных наград, включая звание Героя Социалистического Труда и 22 января 1980 года без суда выслан в город Горький, где был помещён под домашний арест.

Способами ограничения доступа советских граждан к информации «извне» были массовое глушение радиостанций, вещающих на русском языке и языках народов СССР (Радио Свобода, Голос Америки, Немецкая волна, Русская служба Би-би-си и других), а такжеограничение производства радиоприёмников с диапазонами волн короче 25 м. Советские приемники с этими диапазонами с середины 1950-х гг. шли в основном на экспорт и внутри страны продавались очень редко. Поэтому в СССР особо ценились импортные приёмники с КВ диапазонами, а также мастера, которые могли перестроить приемник на высокочастотный диапазон.

Понятно, что в таких условиях американцам не удалось убедить большинство советского населения в том, что страной правят престарелые вожди, которые подавляют права и свободы человека, а на полках магазинов шаром покати. Поэтому они в своем противостоянии с Советским Союзом все больше стали использовать другие рычаги: финансовая и военная помощь афганским моджахедам с целью распространения войны на территорию Советского Союза, снижение мировых цен на нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией с целью резкого уменьшения поступлений твердой валюты в Советский Союз. Кроме того, директор ЦРУ Уильям Кейси предложил перестать напрямую воевать с Советским Союзом вне его территории: в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. «Советский Союз, — говорил он, — это колос на глиняных ногах, поэтому его надо обрушить экономически, заставив пойти на действия, которые бы оказались ему не по плечу».

Сейчас, конечно, многое в мире изменилось. В сегодняшней России изменились и средства массовой информации. Они стали гораздо более независимы, чем прежде. Однако не изменились методы западной психологической войны. Как видим, лживая русофобия, возведённая Госдепартаментом США в ранг официальной идеологии, по своей сути, не только антироссийская, но в большей степени антиамериканская. Ведь она, прежде всего, несёт зло американским налогоплательщикам.