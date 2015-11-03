



В.Конашевич. Иллюстрации из книги «Пожар», 1923

Слово «Маршак» когда-то знал чуть не каждый ребенок. И кем бы мы все выросли, если бы не это волшебное слово?

Стихи Маршака отскакивали от зубов у едва научившихся говорить, а вполне освоившие эту науку цитировали его переводы Джанни Родари, Шекспира, Роберта Бёрнса, Уильяма Блейка и Редьярда Киплинга, которые стали классическими.

Тили-тили,Тили-тили,

Тили-тили, тили-бом!

Загорелся кошкин дом!

Загорелся кошкин дом («Кошкин дом»)

О сложности и необходимости создания «большой литературы для маленьких» Маршак написал не одну работу. Так, в статьях «О живых и мертвых душах» и «Истоки чувств» он пишет о том, какие особенности есть у восприятия книги ребенком и обосновывает необходимость специальной детской литературы, формулируя также требования к детскому писателю.

В письме к Горькому от 9 марта 1927 года Маршак писал:

«К детской литературе я пришел странным путем. В 1913 году я познакомился с очень любопытной школой в Южном Уэльсе (Wales). Дети жили там почти круглый год в палатках, легко одевались, вели спартанский образ жизни, участвовали в постройке школьного дома. Я прожил с ними около года — и это было счастливейшим временем моей жизни. Во всяком случае, это было единственное время, когда я чувствовал себя здоровым. После революции я работал в наших колониях для ребят. Блейк и народная детская поэзия — вот еще что привело меня к детской литературе. А к тому же у меня дома есть читатели, которые иногда заказывают мне книги — мои маленькие сыновья».

Автор сказок, наполненных отнюдь не детской драматургией, Маршак много говорил о задачах детской литературы, о воспитание нового советского человек и формировании всесторонне развитой, творческой личности.

Ну, что поделать! В дождь и снег

Нельзя же быть без крова.

Кто сам просился на ночлег —

Скорей поймет другого.

Кто знает, как мокра вода,

Как страшен холод лютый,

Тот не оставит никогда

Прохожих без приюта! («Кошкин дом»)

Язык Маршака не искажает реальность, а раскрывает ее. Простые на первый взгляд рифмы отточены, ритм стихотворения — безупречен. Что получает ребенок, сначала слушая, а потом читая качественную детскую литературу, написанную мастером, понимающим, для чего он ее пишет? При обилии, яркости и графическом разнообразии современных «книг для детей» (язык не поворачивается назвать их «литературой) выбор книги, написанной более 70 лет назад — зачем он?

Поколению, выросшему без интернета и вездесущего телевидения со ста программами, трудно представить вопрос с более очевидным ответом. Как это зачем? Как это — что получает? И тем труднее объяснить в 21 веке совершенно очевидные вещи. А уже надо объяснять, что белое — это белое, а черное — отнюдь не белое.

Что нужно читать книги, чтобы формировать понятийное, а не клиповое мышление. Что без понятийного мышления не получится решать сложные задачи и невозможно обрести другое качество жизни.

Что грамотность и привычка к труду, привитые с детства, обеспечат задел на всю жизнь, а понимание ценности культуры, истории и языка дадут возможность безграничного творческого роста. Ну, а если усвоить, что добро всегда побеждает зло, а жизнь — смерть, то тогда просто можно остаться человеком. Пришло время говорит банальности «2×2=4».

На чистом листе детского восприятия мира так много можно написать. Прививать своей дочери любовь к хорошей литературе и родной речи автор этих строк начнет с… ну например с перевода английского стихотворения «Дом, который построил Джек»

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Вот дом,

Который построил Джек.

А это пшеница,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

А это весёлая птица-синица,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

Вот кот,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

Вот пёс без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

А это корова безрогая,

Лягнувшая старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

А это старушка, седая и строгая,

Которая доит корову безрогую,

Лягнувшую старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

А это ленивый и толстый пастух,

Который бранится с коровницей строгою,

Которая доит корову безрогую,

Лягнувшую старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

Вот два петуха,

Которые будят того пастуха,

Который бранится с коровницей строгою,

Которая доит корову безрогую,

Лягнувшую старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.

(«Дом, который построил Джек», 1925 год)

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