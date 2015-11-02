



Флаг Новороссии

Слаженному хору отечественных и зарубежных «путиносливщиков» нанесен серьезный удар под дых — 2 ноября госсекретарь США Джон Керри сделал сенсационное по своей сути заявление о том, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус. То есть Вашингтон поддержал план Путина по Украине.

Как сообщает сайт ВВС, в интервью телекомпании «Мир» глава американского внешнеполитического ведомства «заявил о важности выполнения минских договоренностей, подчеркнув также необходимость отвода тяжелых вооружений и соблюдения неприкосновенности международных границ. «Все это должно произойти, и тогда санкции будут сняты, тогда мы сможем вернуться к отношениям, которые, я надеюсь, пойдут на пользу людям Украины и снизят напряжение, существующее в течение последних пары лет», — сказал Керри. Он также подчеркнул, что выборы в Донецкой и Луганской областях должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и на них должны присутствовать международные наблюдатели» (http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151 102_kerry_donbass_status).

То есть теперь и главный спонсор и создатель киевской хунты — Вашингтон — подтвердил то, на чем с 2014 года настаивала Россия, и к чему с августа месяца текущего года присоединился ЕС (Берлин и Париж), а именно, что Украина должна быть федерацией, со всеми вытекающими отсюда следствиями — формированием бюджета, его распределением, национальной и культурно-языковой политикой и т.д. Федерализация Украины позволяла управлять страной именно тем регионам, которые наполняют бюджет (Юго-Востоку и Востоку), а не тем, кто является дотируемыми субъектами федерации (западным областям страны), сооответственно, и определять внешнеполитический курс страны. И та битва, которую вела на Украине Москва, была не за ЛНР и ДНР, и не за Донбасс или восемь республик Новороссии, отданных УССР большевиками, а за всю Украину, за весь русский народ окраины.

И вот теперь, после слов Керри о статусе ЛНР и ДНР, которыми он, по сути, признал правоту Москвы, а также, что Вашингтон более не настаивает на проекте Украины как военном форпосте Запада против России и готов смириться с проектом федеральной Украины, что означает ее оставление в зоне стратегических интересов России, можно сказать о том, что стратегия Москвы на Украине принесла свои плоды. В этой связи показательно полное молчание украинских СМИ относительно данной позиции США. Перемывается противостояние Порошенко и Коломойского проявившееся на фигуре Корбана без всякого понимания того, что это только мелкий эпизод, производный от тех стратегических договоренностей между Россией и США, которые были достигнуты в последнее время.

Конечно, США и ЕС не кладут все яйца на Украине в одну корзину. Наезд со стороны главы представительства ЕС на Украине Яна Томбинского и посла США Джеффри Пайетта на генерального прокурора Виктора Шокина, который является человеком Петра Порошенко и его кумом, в борьбе за Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), которой хочет управлять Порошенко через людей генпрокурора, является весьма показательным. Пока Порошенко решает поставленные перед ним задачи, он будет править, но силовой рычаг США и ЕС заберут себе по любому, чтобы гарант не зарывался, и поставят своего человека, смотрящего за генпрокуратурой.

Возможно, этот эпизод важен с точки зрения клановой борьбы на Украине, но с точки зрения стратегических планов, все это мышиная возня в песке, т.к. после регионализации страны, относительно того, кто возглавляет САП или генпрокуратуру или даже — кто президент Украины, через полгода-год мало кому будет дело. Дело в том, что приведение окраины Русского мира в той форме государственного устройства, которая ей больше всего соответствует в данный момент, со всей остротой поставит вопрос о самом существовании Украины в виде федерации, т.к. примерно половина страны будет, по сути, второй Россией с русским населением. И, естественно, как-то не логично иметь два русских государства. И опыт объединения Германии в этом плане весьма показателен — два немецких государства, несмотря на все геополитические противоречия между победителями, тем не менее, все равно слились в одно. А объединение Германии дало синергетический эффект для развития всей Европы.

На Украине мы имеем то же самое. Русские сегодня — самый большой разделенный народ мира. За пределами России проживает 45−50 миллионов русских, только на Украине — не менее 10−15 миллионов, а может и все 30. Но 30 миллионов — это 20% от численности всего населения России. И это я пока говорю только о демографическом потенциале, совершенно опуская экономический. Если эти территории будут развиваться в едином финансово-экономическом организме с Россией и в Евразийском экономическом союзе, то это даст очень мощный синергетический эффект.

Поэтому всецело соглашусь со словами блогера frend, оценившего значение заявления Керри: «Глава Госдепа США Джон Керри, находясь с визитом в Казахстане, заявил, что Украина и «сепаратисты» должны выполнять Минские соглашения, Донбасс должен получить особый статус в соответствии с Минском-2 (то есть речь идет о конфедерализации Украины) и тогда США снимут санкции с России. Фиксируем:

1) Госдеп предъявляет требования по выполнению Минска-2 с одной стороны к Украине и с другой стороны к ДНР и ЛНР. О России здесь не говорится, то есть Россия не является стороной конфликта.

2) Предоставление Донбассу особого статуса в соответствии с Минском-2, означает фактическую конфедерализацию Украины. Так как вслед за ДНР и ЛНР свои собственные армии (народные милиции с тяжелыми орудиями) захотят иметь и Львов, и Днепропетровск, и все остальные. А это наряду с экономической и политической децентрализацией означает коллапс Украины.

3) В обмен на демонтаж русофобского режима, США предлагают снять санкции с России.

4) Керри ни слова не сказал о Крыме. Впрочем, наиболее тяжелые санкции вводились уже по Донбассу» (http://cont.ws/post/142 427).

Т.е., во-первых, США, как и Евросоюз, готовы вынести вопрос Крыма за скобки отношений с Россией. Это дорогого стоит. Крым — наш. Во-вторых, США смирились с особым статусом Донбасса. В-третьих, соответственно, США согласны с планом Москвы по конфедерализации Украины (как минимум). В-четвертых, главное, США подтвердили, что Россия не является стороной гражданской войны на Украине. Соответственно, как только Минск-2 будет доведен до конца, Запад должен будет снять санкции и вернуться к режиму нормального сотрудничества с Россией, что автоматически означает возвращение справедливой и взаимовыгодной для всех заинтересованных сторон (Россия, США, Саудовская Аравия и др.) цены на нефть.

На этом фоне дежурные страшилки киевских (и не только киевских) придворных аналитиков о том, как все плохо складывается для Москвы и Путина лично (например, здесь — http://hvylya.net/analytics/politics/igra-putina-na-fone-konflikta-poroshenko-s-kolomoyskim.html) — идут коту под хвост. Киевская (и не только киевская) стратегия сдерживания России, представления придворных экспертов о России как «экспортере нестабильности» — не выдерживают даже недельного испытания реальностью. Пока «эксперты» осваивают азы госдеповских методичек из 90-ых, сам Госдеп поменял свою позицию на прямо противоположную, а писари-то и не заметили, что вновь идут не в ногу со всеми.

Конечно, еще рано говорить о том, что проект «Украина как антиРоссия» закрыт. Но теперь виден свет в конце туннеля. В соответствии с этим необходимо готовить концепцию Украины как неотъемлемой части Русского мира. И не только в плане экономическом, но прежде всего — национальном и культурно-языковом, чтобы больше никогда не повторилось то, что мы наблюдали последние двадцать пять лет после распада Советского Союза.