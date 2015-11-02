



Э.Грабовецкий. Обложка книги «Живые буквы», 1949

В России немного найдется людей (и они, наверное, совсем-совсем еще маленькие), которым в детстве не читали Маршака. Мы все выросли на его стихах, а также на его стихотворных переводах, и они — то самое общее (но, конечно, не единственное), что делает всех нас, выросших в России и Советском Союзе, едиными, понимающими друг друга, людьми одной культуры. Благодаря Маршаку, в том числе, мы все можем сказать буквально «Мы одной крови — ты и я». И хорошо, что Маршак у нас был!

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3 ноября 1887 родился Самуил Яковлевич Маршак, писатель и переводчик, известный своими произведениями, пожалуй, всем и каждому, кто хоть немного застал Советский Союз или сияющий хвост его угасающей культуры. На книгах Маршака выросло не одно советское поколение, его острая лирика сопровождала многих на их пути. Каков же был путь самого Самуила Яковлевича?

С детства Самуил на всех производил впечатление исключительного одаренного человека с большим потенциалом. Именно эта его черта помогла получить протекцию критика В.В.Стасова, выбраться из Воронежской губернии и задолго до своего отца-мыловара перебраться в Петербург, в одну из лучших гимназий. Тут благодаря той же протекции он в 1904 году, то есть в 17 лет, знакомится с Горьким, который так же, как Стасов, оказывается впечатлен литературным талантом мальчика и увозит его с собой в Ялту, где они живут вместе два года. В 1907 году, незадолго до возвращения в Петербург, Маршак впервые публикует свои труды, что знаменательно — почти одновременно и собственную лирику, и переводы.

Вскоре Маршак органично вписывается в круги петербургской гуманитарной молодежи и в качестве корреспондента газеты отправляется в длительное путешествие по Ближнему Востоку в компании своих приятелей того же круга. В этой поездке он встречает свою будущую супругу, с которой, будучи уже достаточно обеспеченным, вскоре уезжает в Англию — учиться, жить и писать.

В 1914 году 27-летний Маршак возвращается на родину — в Воронежскую губернию, где пытается наладить спокойную и тихую жизнь, но катаклизмы, потрясающие как его лично — трагически умирает дочь, так и все общество, не дают ему надолго закрепиться на одном месте — в 1915 году он уже в Финляндии, в 1918-м — в Петрозаводске, позже — в Екатеринодаре.

В 1920 году Маршак впервые выступает в качестве организатора — основывает кафедру английского языка в университете и культурные учреждения для детей. Позже эта стезя принесет ему едва ли не меньше признания и уважения, чем его литературное творчество. С этого же события начинается и его акклиматизация в новом советском обществе — акклиматизация, стремительно превращающаяся в головокружительную карьеру, за которой способен уследить лишь профессиональный биограф. Достаточно сказать, что на Первом съезде советских писателей он был избран членом правления Союза писателей СССР, на протяжении пятнадцати лет был депутатом Моссовета, четырежды награжден Сталинской премией, руководил и организовывал общества, журналы, издательства.

Во время войны уже именитый и маститый писатель Маршак разит врагов Родины своим острым словом в «Правде», сотрудничает с Кукрыниксами.

До, во время и после войны Маршак активно работает над переводами и собственными произведениями, составившими тот неповторимый багаж, наследие, которое одно перекрывает все остальные достижения Самуила Яковлевича.

Талант Маршака огромен и неоспорим, но этот талант не только лишь литератора и переводчика, но и человека, умевшего уживаться с людьми в совершенно разных жизненных обстоятельствах и при любых политических режимах — Маршак был одинаково успешен и любим и в Российской империи, и в Советской России, и в сталинском СССР 1930-х и 1940-х, и в хрущевской оттепели. Во все эти периоды он не только жил, работал и достигал успеха, но и выращивал именитых учеников, судьба которых — уже совсем другая история. Любим и памятен он и теперь. И будет, пока дети и их родители читают стихи на русском языке.

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