В субботу утром 31 октября силами спецназа СБУ в Днепропетровске был арестован Геннадий Корбан — правая рука украинского олигарха Игоря Коломойского, лидер партии УКРОП, за которым давно, как уверяют местные СМИ, тянулся целый шлейф преступлений. Однако Порошенко только теперь озаботился данными обстоятельствами, когда на кон поставлены итоги местных выборов в Днепропетровске.

ves.lv Игорь Коломойский

Представителя от «Оппозиционного блока» Вилкула и одного из лидеров УКРОПа Филатова по итогам первого тура местных выборов разделяли всего чуть более 2% — 37,5% против 35,3%. Коломойскому, Корбану и Филатову надо было любыми путями сохранить контроль над Днепропетровском — своей кормовой базой, так как в случае победы бывших регионалов они теряют один из двух важнейших источников доходов. Вторым является «Приватбанк», который находится под угрозой национализации.

Арест Корбана является сильным ударом по УКРОПу и Филатову в преддверии второго тура местных выборов. Конечно, УКРОП пытается это превратить в мощное пиар-шоу — «маленьких бьют». Но если мы вспомним о том, кто, кого, когда и как предлагал вешать, то понятно, что горожанам, предпочтения которых мало чем отличаются от предпочтений жителей непокоренной части Донбасса, дали ясный и четкий сигнал — пора рвать. И можно быть уверенным: избиратель этот «тонкий» намек поймет правильно.

Зачем Порошенко отдает Днепропетровск регионалам? Причин много. Во-первых, «Оппоблок» не представляет для Порошенко такой угрозы, как Коломойский, — регионалы всегда предпочитают договариваться, в то время как Коломойский рано или поздно кидает. Во-вторых, Порошенко надо выполнять договоренности с ЕС относительно Минска-2. Для этого ему надо зачищать радикалов. Так как их (Ляшко, Яроша, тербатов и т.д.) финансовой базой является Коломойский, то, нанося удар по УКРОПу Коломойского, Порошенко наносит удар и по всем правым силам.

Да, для Порошенко это определенный риск. Но ситуация развивается таким образом, что он вынужден занять более активную позицию, чем ранее. Стоящая перед ним повестка дня (изменения в Конституцию, закон для проведения выборов в Донбассе, перевыборы в Раду) настолько плотная, что времени на раскачивание и игру в длительные сложные комбинации практически нет.

Если подтвердится информация об аресте сотрудниками СБУ Яроша, о чем написали украинские СМИ в воскресение, 1 ноября, то вместо игры по мелочам Порошенко действительно пошел ва-банк, несмотря на то, что данный конфликт может взорвать всю политическую обстановку на Украине, которая и так не отличается стабильностью.

Это признают и украинские эксперты: «Арест лидера УКРОПа Геннадия Корбана повлечет тяжелейшие последствия как для Второй Украинской республики, так и персонально для Петра Порошенко. Не имеет значения, какие аргументы есть у ГПУ и СБУ против Корбана и всей команды «Привата», но важно, что эти действия приведут к нарушению хлипкого баланса сил, который до сегодняшнего момента не позволял государству свалиться в пучину хаоса. Именно такие же неосторожные действия команды Януковича привели Украину к Майдану. Сегодняшние действия Порошенко могут привести ее к гражданской войне, где олигархи будут натравливать различные социальные группы друг на друга, чтобы защитить свои феодальные вотчины» (http://hvylya.net/analytics/politics/poroshenko-vyihodit-na-tropu-voynyi-s-kolomoyskim.html).

Есть и экономический аспект происходящего. «Сейчас обострилась борьба между Порошенко и Коломойским за связку Одесса — Днепропетровск, которая остается, по сути, единственным доходным бизнесом на Украине, — напоминает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. — В Днепропетровской области работают горно-обогатительные комбинаты. Там копается руда, грузится на машины и везётся в Одессу. Там все это грузится на корабли и отправляется за рубеж. Это один из последних источников поступления валюты в страну — кроме, конечно, кредитных денег. Тот, кто контролирует этот источник, тот в какой-то степени является и хозяином остатков украинского государства» (http://vz.ru/world/2015/11/1/775 686.html).

Все верно, за одним маленьким нюансом. Для еще одной атаки на Коломойского Порошенко должен был заручиться поддержкой не только США, но и других украинских олигархов. И, скорее всего, согласие основных игроков по фигуре Коломойского было достигнуто. Однако есть и второй нюанс. И он от Порошенко не зависит, как и от других политических акторов. Может сложиться такая ситуация, когда нынешнее шаткое равновесие основных игроков на Украине будет нарушено. То есть в дело вступят некоторые объективные политические законы, которые ломают любые субъективные политические желания. Не будем по целому ряду причин говорить об этом пока подробно, но уход Днепропетровска под бывших регионалов может дать совершенно иные всходы, чем те, на которые рассчитывает Порошенко.