



cdn.photocentra.ru Минск. Костёл свв. Симеона и Елены

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 24 — 31 октября стали: папа Римский Франциск дал наставления христианским предпринимателям; одним из трудноразрешимых вопросов в деле урегулирования в Сирии является согласование интересов шиитского Ирана с суннитской Саудовской Аравией; Николя Саркози похвалил действия Кремля, но непреклонен в отношении Башара Асада; Комиссия США по международной религиозной свободе недовольна Госдепартаментом; делегация Ватикана ведет переговоры с китайскими властями в Пекине и другое.

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с тысячами паломников из Христианского союза руководителей предприятий, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Эта ассоциация объединяет в своих рядах предпринимателей-католиков, которые, по словам понтифика, «поставили перед собой цель стать мастерами развития всеобщего общественного блага», приумножать его и сделать более доступным для всех. На этом пути большим подспорьем для них становится углубленное изучение социальной доктрины Церкви, реализующееся в апостольстве как личного, так и профессионального плана. Святейший отец призвал церковную ассоциацию руководителей-католиков с энтузиазмом продолжать этот благородный труд, становясь примером для мира бизнеса. Предприятия и их правления могут стать «пространствами святости», созидая братские отношения между предпринимателями, менеджерами и работниками, поощряя взаимную ответственность и сотрудничество в общих интересах. Следует обращать внимание на качество рабочей среды сотрудников, гармонизируя их отношения между работой и семьей. Особо требуется защита прав женщин и их призвания к материнству, а также создание новых рабочих мест для молодежи. Франциск отметил, что христианские руководители призваны «быть миссионерами социального аспекта Евангелия в сложном мире труда, экономики и бизнеса», а также открытыми и по-евангельски близкими к различным ситуациям бедности и уязвимости. Такая экономическая деятельность в евангельском смысле должна быть направлена на служение человеку, общему благу и на защиту окружающей среды, на основе безусловных этических принципов, ставящих в центр человека и общину.

Выработка политического решения по Сирии — в центре внимания католической прессы. Разногласия остаются по поводу судьбы сирийского президента Башара Асада, констатирует L'Osservatore Romano (Ватикан). За радикальное сокращение срока его полномочий выступают США и Европа, против — Россия и Иран. В то же время на переговорах в Вене был достигнут значительный прогресс в деле согласования интересов сторон и достижения соглашения о необходимости сконцентрировать силы в борьбе с терроризмом. В заключительном коммюнике Венского саммита — который не содержит никаких ссылок на Асада — упоминается, что «ООН призывает сирийское правительство и оппозицию начать политический процесс», который будет сопровождаться принятием новой конституции и выборами. При этом, отмечает издание, на пресс-конференции государственный секретарь США Джон Керри говорил, что в Вене была достигнута договоренность о необходимости политических преобразований, и хотя между Вашингтоном и Москвой различия остаются, это не должно быть препятствием к выработке решения по Сирии.

Венская конференция вынуждена начинать мирный процесс с нуля, несмотря на то, что ей хронологически предшествуют конференции Женева-1 и Женева-2, подчеркнул в беседе с Radio Vaticana ведущий аналитик Центра международных исследований Габриэле Яковино. Сегодня существует прямая вовлеченность в сирийский конфликт России, новую роль играют Саудовская Аравия и Турция, не говоря уже о США. Проблема существует и с сирийской оппозицией. Гражданскую войну начинала «Свободная армия Сирии», то есть, оппозиция с сильным светским характером, но сейчас вооруженную борьбу ведут, главным образом, исламистские группы и джихадисты, а также «Исламское государство». По мнению эксперта Института международных политических исследований (ISPI) Стефано Торелли, одним из трудноразрешимых вопросов является согласование интересов шиитского Ирана с суннитской Саудовской Аравией. Реальная задача на сегодня — урегулировать в среднесрочной и долгосрочной перспективе соперничество этих держав в Сирии, нащупать общую точку, где они могут согласиться друг с другом. Но для этого Тегеран и Эр-Рияд должны поступиться частью своих амбиций.

Ситуация в Сирии продолжается оставаться сложной, а наличие джихадистов, в том числе «Исламского государства», делает ее еще более жестокой и кровавой, считает AsiaNews (Рим, Италия). Переговоры в Вене в настоящее время являются попыткой найти точки соприкосновения и диалога ради мирного будущего, однако до сих пор никто не может гарантировать эффективность этого процесса. Вашингтон и его арабские союзники (в том числе, Турция и Саудовская Аравия) отказываются от «немедленного» свержения Асада. Теперь слово за Россией и Ираном, на какие уступки готовы пойти они.

Agenzia Fides (Ватикан) рассказывает о визите в Дамаск российской делегации в составе депутатов и военных, которые посетили в Сирии также представителей Церквей и местные религиозные общины. Гости из Москвы встретились с епископом Лукой из города Сейдная (Антиохийский православный патриархат) и приняли участие в молебне в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Епископ Лука выразил благодарность Московскому патриарху, российскому правительству и народу России «за их поддержку сирийского народа».

О переговорах в Москве между российским президентом Владимиром Путиным и бывшим французским президентом Николя Саркози, которые касались, в том числе и Сирии, пишет La Croix (Париж, Франция). «Я верю в Россию, вы являетесь великой мировой державой, — говорил Саркози, выступая перед московскими студентами. — Без России мы не можем отвечать на вызовы и кризисы». Он практически не касался вопросов, связанных с украинским кризисом и Крымом. Преимущественно в центре внимания была сирийская проблема. Это деликатная тема, потому что между Парижем и Москвой царит некоторая напряженность с начала российской операции. Саркози воздержался от резкой критики действующего президента Франсуа Олланда и старался не слишком сильно публично дистанцироваться от французской официальной дипломатического линии по Сирии. Вместе с тем, он открыто похвалил действия Кремля в сирийском вопросе, как военные, так и дипломатические. И одновременно Саркози установил рамки, за которые он не будет заходить. По его словам, примирение в Сирии не может быть связано с сохранением Башара Асада.

Посол Ирака просит большей помощи от международного сообщества, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). По словам посла Ирака в США Лукмана Фаили, в настоящее время около 2 миллионов внутренне перемещенных лиц числятся в его стране, не считая беженцев, которые бежали из Сирии. Это создало проблему для правительства, ситуация усугубляется падением цен на нефть, которое лишило бюджет около 40% доходов. Он также говорит о трудностях диалога между религиозными и этническими меньшинствами. Ежедневное насилие и угроза терроризма не оставляет времени для бесед в спокойной обстановке. «Представьте себе, что живете все время в один и тот же день, 9/11, это то, с чем мы сталкиваемся в Ираке», — сказал посол. Как отметил Фаили, история его края и система образования были созданы «правителями ради правителей», без каких-либо адекватных гуманитарных знаний о «составе Ирака» и «культурных нарративах» его общества. В результате, иракцы не знают об устройстве своей страны в той степени, в которой должны знать. В конечном счете, мирное решение для Ирака должно включать в себя «глобальный социальный контракт» между общинами на основе «общечеловеческих ценностей», чтобы сохранить его разнообразие.

США должны говорить о всех случаях нарушений свободы религии по всему миру, в том числе, о тех, которые вызваны религиозными мотивами, заявили эксперты на слушаниях в Конгрессе, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Тот случай, когда многие из «наших самых серьезных внешнеполитических и оборонных проблем» имеют религиозную составляющую, и невозможно надеяться решить эти проблемы, если не касаться религиозного измерения данных кризисов, отмечает Катрина Лантос Свит из Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). По ее словам, «слишком часто наш Госдепартамент и другие министерства предпочитают иные объяснения, которые выглядят как будто более рациональными, но мир такой, какой он есть, и поэтому мы не можем добиться успеха без решения проблем с религиозными свободами». Очень важно не попасть в ловушку, считая, что «злоупотребления религиозной свободой» являются всегда результатом, например, бедности, отмечает глава USCIRF Роберт Джордж. Он рекомендовал Государственному департаменту квалифицировать определенные страны как «вызывающие особую озабоченность», что должно повлечь за собой последствия в виде наложения экономических санкций. Тем не менее, говорит Джордж, Госдепартамент не всегда действует по рекомендациям Комиссии, поэтому Соединенные Штаты должны «удвоить усилия и вновь подтвердить свою приверженность свободе вероисповедания». В свою очередь посол США по вопросам международной религиозной свободы Давид Саперштейн хотя и признался, что в мире наблюдается рост нарушений, однако защитил Госдеп, который «совершенствует свою реакцию в продвижении религиозной свободы за рубежом», указав в качестве примера на назначение Нокса Темзы новым специальным советником Госдепартамента по религиозным меньшинствам на Ближнем Востоке и Южной/Центральной Азии.

Делегация Ватикана ведет в Пекине переговоры с властями КНР, передает Vatican insider (Турин, Италия). Эту информацию подтвердил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Католические дипломаты прилетели в Китай в октябре. Диалог идет, он носит постоянный характер, что Паролин расценивает как «очень положительный» процесс. Вместе с тем, он отказался делать какие-либо прогнозы, в частности, в отношении возможного визита папы Римского Франциска в Пекин. Слова кардинала стали подтверждением слухов, которые циркулировали на протяжении многого времени. Говорилось, что переговоры проходили с 11 по 16 октября, делегация Ватикана состояла из шести человек, ее участники встречались с епископом Джузеппе Ли Шаном, чью хиротонию признает как Святой престол, так и китайское правительство. Издание считает, что «настойчивые и явные сигналы, посылаемые папой Франциском и госсекретарем Паролином, являются безошибочным свидетельством того, что Пекин и Ватикан встали на путь диалога, который способствует взаимному доверию и позволяет решать вместе некоторые проблемы, которые до сих пор осложняют жизнь Католической церкви в Китае, начиная с епископских назначений».

По итогам парламентских выборов в Польше L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) сделала вывод об «агрессивном возрождении национального самосознания, которое вызывает опасения и сомнения по поводу общей судьбы континента». Как и ожидалось, 2015 год стал ключевым. Однако не в смысле перезапуска процесса интеграции, а в смысле возвращения национализма. Выборы, которые проходили в последнее время в рамках ЕС или на границах с ним, явно показывают следующую тенденцию — преобладание во время избирательных кампаний «внутренних интересов» с поиском собственной национальной идентичности. Даже местное голосование в Каталонии искусно трансформировалось в своего рода референдум об отделении от Испании и имело международное значение. Переломным моментом стали выборы в Польше. В мае президентские, в октябре парламентские — они вышли за границы страны. Власть взяли евроскептики и националисты, к чему нужно относиться с уважением, конечно. Но это же вызвало большой резонанс в Брюсселе и Страсбурге. Польша является шестой страной по величине в Евросоюзе, если она решит «тормозить» процесс принятия решений в ЕС, это сделает еще более неровным путешествие для остальных двадцати семи стран.

В рамках Конференции католического епископата Белоруссии был создан Совет по контактам с государством, информирует Radio Vaticana. Его председателем стал глава Минско-Могилевской митрополии архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он отметил, что создание Совета — это потребность времени. «Я считаю, что это дело своевременное и нужное, надо строить отношения с обществом и государством, — заявил Кондрусевич. — Новый орган может заниматься вопросами создания и регистрации приходов, выделения площадок под постройку храмов, охраны памятников сакральной архитектуры. Здесь Церковь сама ничего не сделает, надо разговаривать с государством». Со временем будут возникать и иные вопросы, которые нужно решать сообща, Церкви и государству, добавил архиепископ. Работа с молодежью, благотворительность, издательство и СМИ в рамках Католической церкви в Белоруссии уже охватывают почти все сферы общества и включают диалог и сотрудничество с государственными учреждениями. Специально созданный Совет поможет отношениям Костела и государства подняться на совершенно новый уровень, считает Кондрусевич. Как он подчеркнул, «мы знаем, что идет долгий процесс разработки соглашения между Минском и Ватиканом. Но нужны также отношения на местах, например, между Конференцией епископов или отдельной епархией и облисполкомами, райисполкомами, министерствами культуры, образования, здравоохранения и так далее».

AsiaNews анализирует итоги недавних кадровых перестановок в Русской православной церкви. Издание обращает внимание на нового викария Московского патриарха, наместника Сретенского монастыря епископа Тихона (Шевкунова). Будучи в Риме епископ Тихон заявил, что переговоры о возможной встрече папы Римского Франциска и патриарха Кирилла идут, «вполне возможно в обозримом будущем мы узнаем что-то конкретное», в последние 20−30 лет «отношения между двумя Церквями были разнообразными, иногда напряженными, но сейчас времена изменились — настало время для взаимного доброжелательного внимания». Однако в Москве иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московской патриархии уточнил, что хотя встреча Франциска и Кирилла на повестке дня, было бы преждевременно вдаваться в детали. Шевкунов стал интересовать иностранные средства массовой информации после статьи в Financial Times, которая в январе 2013 года представила его как «dukhovnik» Владимира Путина. Его назначение епископом Егорьевским — викарием Московской епархии было быстрым. Синод принял решение 22 октября, а два дня спустя патриарх Кирилл совершил хиротонию. «Наблюдатели» считают, что Тихон ассоциируется с критиками Кирилла внутри Церкви, указывая, что после Крыма и украинского кризиса отношения патриарха с Кремлем стали более холодными.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.