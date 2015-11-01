Гражданская война в Сирии переживает очередной виток обострения. США перестали рассматривать Ближний Восток в качестве основного театра военных действий, устремились в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако это не мешает им отслеживать внутрисирийские события. Доказательством тому служит решение президента Барака Обамы о вводе сил специального назначения в арабскую республику, обнародованное агентством Reuters 31 октября. Государственный секретарь Джон Керри поспешил успокоить международную общественность, заявив о том, что Пентагон ограничится сухопутными операциями против террористов «Исламского государства». «Президент Обама принял очень сильное и простое решение, которое в полной мере соответствует его первоначальной политике по борьбе с ИГ», — заявил он. По словам Керри, шаг Белого дома не означает вступление в сирийский гражданский конфликт.

regnum.ru

Примечательно, что заявления госсекретаря США прозвучали в начале его пятидневного турне по странам Средней Азии: 31 октября Керри побывал в Киргизии, где его приняли на высшем уровне. В последующие четыре дня глава американской дипломатии посетит Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщает служба новостей «Голоса Америки», которая акцентирует свое внимание в эти дни на правозащитной тематике.Вашингтон действует в несвойственной ему манере. Почему американцы, на протяжении десятилетий размахивавшие дубинкой над головами ближневосточных лидеров, вдруг повели себя столь щепетильно, принялись оправдываться за ввод сил спецназа в САР?

Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к израильской прессе, которая методично передает новости с сирийского фронта. Решение США о вводе подразделений спецназа прозвучало на фоне сообщений Jerusalem Post и Times of Israel (со ссылкой на сирийские СМИ) о том, что израильские истребители вторглись в воздушное пространство на юге Сирии, атаковав многочисленные позиции ливанской «Хезболлы» и армии Башара Асада. Минобороны еврейского государства отказалось комментировать данную информацию, но и не опровергло ее, сохранив интригу. Газеты уточняют, что речь идет о 10 самолетах, осуществивших в ночь на 31 октября боевую операцию в районе ливано-сирийской границы — вблизи гор Каламун. «Девятый канал» (9tv.co.il) считает, что удары авиации продиктованы стремлением перекрыть снабжение «Хезболле». «Это первый удар израильских ВВС в Сирии с момента начала там российской антитеррористической операции», — резюмирует телеканал.

С географической точки зрения, Тегеран и Дамаск оспаривают у боевиков «Джебхат ан-Нусры» контроль над трассой Алеппо-Дамаск, пользуясь поддержкой ВКС России. Успех антитеррористической коалиции стремительно меняет баланс сил в Сирии, что делает еврейское государство неравнодушным. Вот как израильское агентство МIGnews оценивает роль Минобороны России в антитеррористической операции в провинции Алеппо: «Понадобилось три недели российских бомбардировок для того, чтобы переломить ход событий на одном из самых статичных фронтов сирийской гражданской войны». Не исключено, что этот именно результат вынудил Вашингтон задействовать силы спецназа. Американцы не желают остаться не у дел в ситуации, когда русские и иранцы усиливаются в САР.

В отличие от Москвы, которая никогда не выступала против Тель-Авива, западные СМИ обрушиваются с критикой на политику Израиля. Так, испанская Publico.es утверждает, что еврейское государство поддерживает «Джебхат ан-Нусру», которая «тесна связана» с «Аль-Каидой». По данным газеты, Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) сирийских и израильских сил неоднократно докладывали о контактах израильских военных с боевиками «Джебхат ан-Нусры». В качестве доказательства Publico.es ссылается на фотографию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с раненым боевиком в израильском военном госпитале на Голанских высотах, а также на показания друзского активиста Ахмада аль-Маката, который считает, что на Голанах, вблизи израильской военной базы, находится лагерь по подготовке «алькаидистов». И дело здесь не только в испанцах. В сентябре (2015 г.) более 100 тыс. британских подданных подписали петицию, в которой обвинили израильского премьера в убийстве 2 тыс. палестинцев во время военной операции в Газе 2014 года, потребовав его ареста.

Израильские СМИ обижены и на Францию, которая отказывается согласовывать с еврейским государством миротворческие инициативы на Храмовой горе. С американцами имеет место аналогичная история — Тель-Авив далек от того, чтобы забыть настойчивость Вашингтона на переговорах по иранской ядерной программе. «Как и госсекретарь США Джон Керри, [глава МИД Франции Лоран] Фабиус имеет еврейские корни. Может быть, это рождает в нем ощущение, что ему лучше известно, что для нас хорошо, а что плохо. Многие евреи ведут себя подобным образом. Невозможно даже представить, что солдаты предательской Франции будут охранять такое святое и важное место, как Храмовая гора. Они сбегут оттуда при первом же выстреле», — пишет израильская газета NRG.

Разумеется, анализ ситуации требует от автора этих строк отказаться от каких-либо обвинений. Тем более что особое рвение на сирийском фронте проявляет Саудовская Аравия, армия которой завязла в песках южного Йемена. Эр-Рияд оценивает успехи Москвы ревностно. «Москва и Тегеран должны согласовать дату отставки президента Башара Асада, а также определить период, за который САР покинут иностранные войска», — цитирует Sky News Arabia главу МИД королевства Аделя аль-Джубейра. Реакция саудовцев была ожидаема. Ведь приглашение Ирана на международные переговоры по Сирии — пощечина для монархий Персидского залива. Британская Guardian объясняет поведение Эр-Рияда следующим образом: «Вступление Тегерана в международные переговоры по политическому урегулированию в САР вызывает разочарование у Саудовской Аравии и ее союзников, которые опасаются усиления иранцев в Ираке, Йемене, Ливане, Бахрейне и Сирии. Эр-Рияд всячески блокировал усилия ООН по вовлечению Ирана в переговорный процесс. Это говорит об отчаянии и слабости короля Салмана».

Изменения на сирийском театре, вызванные антитеррористической операцией Минобороны России, оказались настолько существенными, что Израилю в скором времени придется выбирать между Москвой и Эр-Риядом. Суть в том, что Саудовская Аравия превращается в геополитического маргинала, который утрачивает лидерство среди суннитских монархий. Финансы королевства оставляют желать лучшего — Международный валютный фонд прогнозирует банкротство экономики к 2020 году, если Эр-Рияд продолжит текущую ценовую политику на глобальном рынке нефти. Не стоит обладать даром предвидения, чтобы понять: арабские страны настолько ослабли в результате региональных войн и переворотов, что не могут служить противовесом растущему иранскому влиянию. Настало время больших решений.