Программные выступления президента России Владимира Путина не один раз оказывались в центре внимания как политического и экспертного сообщества, так и мирового общественного мнения. До сих пор эксперты и политики помнят и цитируют многие тезисы из выступления российского лидера в 2007 году на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Не все тогда оценили серьезность заявки России на пересмотр сложившегося после распада СССР мирового порядка.

Витторе Карпаччо. Поединок святого Георгия и дракона (фрагмент). 1516

Не менее содержательным было и выступление президента России на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года. Контраст с Мюнхенским посланием в плане реакции мирового экспертного, политического и общественного мнения даже на этапе ожидания его выступления был просто разительным. Никаких усмешек и высокомерных усмешек, а все мировые СМИ уже за две недели нагнетали просто истерию в ожидании того, что будет сказано президентом России в Нью-Йорке. И ожидания не подвели. Россия была на высоте. Никого не обидели. Всем, даже заокеанским партнерам, позволили сохранить лицо. В отличие от обитателей овальных кабинетов не играли эмоциями. Но все всё услышали. А после — и увидели — наши ВКС в небе над Сирией, уничтожающие террористическую инфраструктуру боевиков, которых США, Саудовская Аравия, Турция, Катар и некоторые другие страны вскармливали десятилетиями.

Финальную точку в вопросе понимания амбиций и роли России в современном мире поставил залп крылатыми ракетами береговой флотилии из Каспийского моря. Запуск всего 26 (!) крылатых ракет морского базирования уничтожил весь смысл американских АУГ на всем морском театре возможных военных действий в Северном полушарии, и тем более вблизи российских морских границ. Анализ ответных информационных мероприятий США и их союзников по НАТО, в частности, проверка европейского компонента американской ПРО показывает, что они провалились в мировом общественном мнении.

А, например, разнобой оценок Госдепа и администрации Барака Обамы в отношении визита всенародно избранного президента Сирии Башара Асада в Москву, который также проспали все западные и незападные разведки, говорит только о том, что ведущие мозговые центры принятия решений за океаном до сих пор находятся в глубоком нокдауне и впервые за последние два-три десятилетия не могут контролировать мировую информационную картину, которую потребляет и их собственное население. И это, естественно, глубоко травмирует зажиревшее от собственной безнаказанности, некомпетентности, распущенности, высокомерия и чванства самосознание западных элит.

Если такая тактика и стратегия приносят такой видимый успех, ее, несомненно, надо продолжать, но не оставляя без внимания внутренние экономические проблемы, связанные с чрезвычайно неэффективной деятельностью либерального правительства. Потому что эффективная внешняя политика невозможна без крепкого финансово-экономического фундамента, что во всей красе показал крах Советского Союза, экономика которого не смогла эффективно поддержать экспансионистские планы советского руководства.

Валдайская речь Владимира Путина продолжает эту традицию. Она содержит в себе целый ряд программных заявлений, которые будут очень пристально изучать все мировые центры влияния, особенно на фоне проводимой в Сирии военной операции российских ВКС против мирового террористического интернационала.

Из сказанного российским лидером я бы выделил три фрагмента.

Во-первых, о ведущейся сегодня в мире информационной войне: «Глобальное информационное пространство сегодня сотрясают войны. Агрессивно навязывается единственно правильная точка зрения и трактовка событий, подтасовываются и замалчиваются определенные факты. Мы уже все привыкли к навешиванию ярлыков и созданию образа врага. Власти стран, которые, казалось бы, всегда апеллировали к ценностям свободы слова, к свободному распространению информации, как часто мы об этом слышали в прежние времена, теперь пытаются препятствовать распространению объективной информации. И любую иную точку зрения, отличную от их собственной, объявляют враждебной пропагандой, с которой нужно бороться, причем явно не демократическими средствами» (http://ruposters.ru/news/22−10−2015/10-samyh-yarkih-citat).

Это первый фронт нашего противостояния с Западом. Поражение на нем недопустимо, т.к. оно будет нивелировать все наши военные, дипломатические и иные победы. Важность этого фронта недооценил Советский Союз и был побежден, несмотря на всю свою армию, промышленность, идеологию и т.д. Кроме всего этого имеющегося в наличии, этот товар надо хорошо показывать и грамотно упаковывать.

Во-вторых, о разнице между умеренными и радикальными террористами: «Не нужно играть в слова и делить террористов на «умеренных» и «неумеренных». Хотелось бы понять, в чем разница. Наверное, по мнению некоторых специалистов, умеренные бандиты в умеренном количестве и нежным способом обезглавливают людей. По сути, мы видим сейчас настоящий клубок террористических организаций. Да, порой боевики «Исламского государства», «Джабхат аль-Нусра», другие разного рода наследники и осколки «Аль-Каиды» даже воюют друг с другом. Но они воюют за деньги, за дележ денег, за источники доходов, за территорию кормления — вот за что они воюют, а не по идеологическим соображениям. А суть и методы у них одни — террор, убийства, превращение людей в забитую, запуганную, послушную массу».

Возникает логичный вопрос — если США такие белые и пушистые, то почему они делают ставку в продвижении своих интересов не на «прогрессивные слои мировой общественности», а на убийц и насильников со всего мира? Все, что они способны нести миру, мы видим — пытки, убийства, казни. Но не это ли то зеркало, которое показывает нам истинный лик того Зверя, который пытается захватить власть над миром?

В-третьих, об испытаниях ПРО: «На днях прошли первые испытания ПРО США в Европе. Это значит, что мы, когда спорили с нашими американскими коллегами, были правы. Нас, да и весь мир пытались ввести в заблуждение, а если сказать проще — обманывали. Дело не в гипотетической иранской ядерной угрозе, которой и не было никогда, дело в попытках разрушить баланс, изменить соотношение сил в свою пользу таким образом, чтобы не просто доминировать, а чтобы иметь возможность диктовать свою волю всем — и своим геополитическим конкурентам, и своим союзникам. Это чрезвычайно опасный сценарий развития для всех, на мой взгляд, включая и сами Соединенные Штаты».

Т.е., если США даже не думают извиняться за свой многолетний обман мировой общественности, то вправе ли руководство России и далее пассивно ожидать следующих враждебных шагов со стороны США и их партнеров по НАТО? Конечно, нет, и возможный ответ России на эту ситуацию Владимир Путин также обозначил вполне прямо и открыто: «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня правилу: если есть угроза — бить надо первым». Как отметил по этому поводу в своей статье Петр Акопов: «Путин против хаоса, который может привести к катастрофе, в том числе и военной — и упрямо предлагает вместе выработать новые правила. То, что Штаты не хотят, не означает, что у них есть другой выход. И на примере сирийской ситуации Путин как раз и демонстрирует отсутствие альтернативы совместным действиям против халифата» (http://vz.ru/politics/2015/10/22/773 917.html).

Т.е. Россия больше никого не упрашивает. Только предлагает. А если партнеры не желают договариваться на этих условиях, то последующие будут еще жестче. И об этой тактике ведения переговоров Путиным мы, и не только мы, но и некоторые другие эксперты неоднократно ранее писали.

Тем более что сегодня Россия на мировой арене далеко не так одинока, как это пытаются представить наши некоторые западные «партнеры». Как пишет в своем блоге Русский мальчик: «Общее впечатление длительного общения с «партнёрами» — сила, спокойствие и уверенность. Выверенная до мельчайших деталей позиция и ощущение её справедливости. А благодаря выступлению главы иранского парламента Валдай стал площадкой, где страны, унижаемые Западом, надавали его представителям по сусалам, пользуясь гостеприимством России» (http://russkiy-malchik.livejournal.com/673 514.html).

США будут и далее на тактическом уровне вставлять большие и малые шпильки против игры России. Но вопрос вовсе не в этом, а в стратегической инициативе и доминировании на мировой шахматной доске. Как говорил бессмертный уже персонаж из «ДМБ» — «Пока противник рисует карту местности, мы меняем ландшафт». Поэтому пусть тратят все свои ресурсы на тактику. На этом уровне они нам не страшны и угрозы не представляют. Поэтому надо развивать успех и создавать все больший запас прочности. Хотя бы такой, как Сталин, — почти на 40 лет хватило.

P.S. Когда материал был уже написан, на мировых информационных лентах появилась весьма знаковая новость о том, что Барак Обама наложил вето на разрешающий поставки оружия Украине проект закона о военном бюджете США. Неужели у кого-то еще остались сомнения по поводу того, кто на самом деле «сливает» Украину и в пользу кого? На этом фоне, конечно, весьма несерьезно смотрятся как те эксперты, которые предлагали и ожидали от администрации Обамы тактики по усмирению России в формате новых колец Анаконды, так и те, которые до сих пор (!) требуют от Путина ввода войск на Украину и вещают об ошибочности московской стратегии на окраинных землях Русской империи.