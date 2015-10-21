



22 октября 1721 года Россия официально стала Империей. После окончания Северной войны и заключения Ништадтского мирного договора, Сенат и Синод решили преподнести Петру I титул Императора Всероссийского со следующей формулировкой: «как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны». Торжественная служба при стечении и простого люда, и сановного прошла в центральном Свято-Троицком соборе Петербурга. Этот акт подвел общий итог Северной войны — констатировал новый реальный военно-политический вес России в Европе.

Именно с этого дня можно говорить о новом этапе развития России, о формализации концепта России как Третьего Рима. И в данном случае мы не говорим об оценке петровского периода в истории России — это вопрос дискуссионный, и не тема данного комментария. А вопрос в том, что именно при Петре I Россия набрала такую мощь, что вопрос о присвоении титула Императора стал возможен. При этом главный момент всей ситуации заключается в том, что статус Империи Россия получила только благодаря победе в войне. И это главный урок, который мы должны вынести из этого события. Так как, по сути, сегодняшняя ситуация в мире ничем не отличается от той, что была в Европе 296 лет тому назад.

Это я к тому, что сейчас слишком много мнений о том, что России в Сирии нельзя повторить второй Афганистан. Да, нельзя. И как этого избежать — большой и серьезный вопрос для профессионалов и высшего политического руководства страны. Но вот то, что России для подтверждения своего статуса мировой сверхдержавы надо воевать — на мой взгляд, сомнению не подлежит. И речь в данном случае я не веду только о войне как о противостоянии вооруженных сил. Война с использованием вооружений — это уже крайняя стадия, которая говорит о серьезной запущенности процесса. И вся история России говорит только об одном — о силе наших военных и о постоянных провалах дипломатии, за которые мы платили кровью наших солдат и мирных жителей.

Значит, надо вести активную внешнюю политику, воевать на дипломатических фронтах, кровью их поливать, чтобы не лилась потом кровь в тысячу раз больше. И сейчас война идет и в экономике, и в финансах, и на фронтах «мягкой силы» — кинематограф, музыка, история и т.д. И что мы здесь видим? Да ничего практически. Украину проиграли? — Сейчас ее отвоевывают военные. Отвоюем, не вопрос. А вот рядом Беларусь. И там полным ходом уже идут те же самые процессы, что на Украине шли десять-пятнадцать лет назад. И что? А ничего — все, типа, прекрасно, никаких телодвижений в работе «мягкой силы». Не дай Бог, Лукашенко уйдет — и что, опять на украинские грабли будем наступать? А в Казахстане что, Таджикистане, Узбекистане? Разве иначе? Тоже самое. И что — все провалы и бездействие дипломатического корпуса снова будем закрывать телами русских ребят?

Соответственно, дипломатия должна действовать не в формате «мирных договоренностей», а в формате «боевых действий» со всеми вытекающими. Чтобы самый последний клерк любого МИДа каждой страны знал, что русских кидать — нельзя, не выполнять достигнутые договоренности — нельзя, неуважительно относиться — нельзя и т.д. Чтобы русских дипломатов начали бояться больше, чем русских солдат. Тогда и военным будет работы меньше.

Если мы хотим сохранить свой статус и свою роль в мире — Империи, сверхдержавы, центра многополярного мира и т.д. (как сакуру не назови — она все равно цветет), и не просто сохранить, но и приумножить, нам придется воевать. И лучше всего, если это понимание будет не в форме вынужденного и поэтому пассивного реагирования, а в виде активной жизненной позиции и элиты, и народа. Т.к. вся наша история показывает, как только мы перестаем воевать (опять-таки подчеркиваю — в данном случае я говорю не о военных действиях, а о позиции), начинаем заключать всякие «Хельсинские соглашения», нас тут же начинает окружать стая шакалов в надежде раздербанить имперские окраины, а если повезет — то и саму Империю. И вот этого допускать ни в коем случае нельзя. Шакалы не должны ни определять нашу политику, ни сталкивать нас лбами с другими мировыми державами. Шакалы должны знать свое место и доедать объедки.

И так как Империи рождает война, то не надо этого бояться. Надо это понимать. Понимать так, как понимают свой долг. И если Россия — Империя, то это наш долг — нести народам мира свободу, равенство, справедливость. Так, как и делала Российская Империя (и Советский Союз, в том числе) всю свою историю.

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