В преддверии зимы на Украине начинаются интересные процессы, которые в сумме означают переход количественных изменений в качественные. Говоря классической ленинской терминологией, «верхи» уже не могут, «низы» уже не хотят.

Винсент Ван Гог. Изба, ветхий амбар и наклонившаяся женщина. 1885

Во-первых, народ Украины начал наконец-то осознавать, что власть Порошенко — Яценюка толкает страну в пропасть. По данным, обнародованным накануне на официальном сайте организации «Рейтинг», 28% жителей Украины готовы смириться с лишениями ради стабильности (проще говоря, люди боятся, что станет еще хуже), а 53% респондентов сказали, что в случае ухудшения условий жизни считают необходимым устроить новый Майдан, который уж точно не допустит ухудшения положения народа. «Кроме этого, опрос о роспуске парламента тоже показал всю плачевность ситуации в стране. Оказалось, что 47% украинцев ему не доверяют. Также в стране растет число желающих увидеть на посту президента другого человека вместо алкаша Порошенко» (http://whoswho.com.ua/novyiy-maydan-uzhe-na-gorizonte/).

Т.е. ситуация для третьего Майдана постепенно вызревает. Да, внешнего заказчика у него, скорее всего, не будет. Тем не менее ситуация может сложиться так, что у очередного Майдана будут внутренние заказчики — это олигархи, которые объединятся против Порошенко с целью нового переформатирования политического пространства страны. И это уже во-вторых. Рейтинг у Порошенко и Яценюка никакой. Их спасать никто не будет — ни свои, ни чужие, особенно Яценюка. У него нет никаких политических перспектив. Он свой миллиард уже заработал, достойную пенсию себе обеспечил. У Порошенко принципиально другая ситуация.

Слишком многое на него завязано, а свободы маневра практически нет. По сути, у него есть очень слабая возможность проскочить между Сциллой прошлого и Харибдой будущего. Таким образом провести переформатирование нынешнего украинского проекта, чтобы очистить власть (в самом широком смысле — не только парламентские структуры, но и исполнительные) от радикалов, договориться с олигархами по новому формату управления на местах, договориться с ДНР и ЛНР, выполнить требования Европы по Минску-2. Т. е. если он сможет обеспечить процесс переформатирования украинского проекта, то он удержится. Если нет — тогда его сметет вместе со всей нынешней украинской конструкцией власти в политическое небытие. Рассмотрим эти моменты более подробно.

Американцам уже не до Украины — политические издержки уже перевешивают любые возможные выгоды. К тому же по Украине их усилия купированы позицией ЕС — которому надо как можно быстрее закрыть украинский вопрос с тем, чтобы Россия закрыла вопрос с беженцами. Понятно, что информационный всплеск темы беженцев в европейских СМИ был нужен самим элитам Европы, чтобы сформировать тот единственный политический аргумент, который не сможет перебить Вашингтон. И надо признать, им это сделать удалось. И дело даже не в тесной увязке российско-сирийской проблематики в контексте российско-европейских отношений. А в том, что Европе и России нужна зона стабильности между собой. Поэтому уже не Москва двигает Минск-2, а Европа давит Порошенко с целью выполнения этих соглашений. Т. е. внешний контур давления и позиционирования для Порошенко совершенно понятен.

Разберемся с внутренним. Из позиции Европы вытекает и позиция Киева по продолжению сворачивания операции в Донбассе. 20 октября украинская сторона объявила о начале второго этапа отвода вооружений и боевой техники в Донбассе. Вооружение, как это было предусмотрено соглашением, будет отведено на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения. Будут отведены танки, артиллерийские пушки калибром менее 100 миллиметров, а также минометы калибром до 120 миллиметров. Напомню, что отвод пушек под контролем наблюдателей ОБСЕ от линии соприкосновения начался 10 октября. О том, что Порошенко настроен на политическое урегулирование гражданского конфликта на Украине, говорит и то заявление, которое он сделал в выходные — о том, что «без выборов в Донбассе политическое урегулирование зайдет в тупик».

Т.е., как отмечают даже провластные украинские эксперты, «пресловутый «план Мореля», о котором Петр Алексеевич снисходительно отзывался как о личной хотелке французского дипломата, вдруг скоропалительно начал воплощаться в жизнь. План, который предписывает «сначала выборы в Донбассе, а потом разоружение, граница и все остальное» (http://hvylya.net/analytics/politics/odinochestvo-poroshenko-na-vershine-vlasti.html). О том, что Порошенко вынужден будет реализовывать план Карасина — Нуланд, закамуфлированный под план Мореля для внутреннего украинского потребления, еще в начале октября писал постоянный автор ИА REGNUM Роман Григоренко в материале «Париж: Украина минус Крым» (http://regnum.ru/news/polit/1 984 543.html).

Однако главный вопрос заключается в том, с кем и как может реализовать этот план Порошенко. Понятно, что с радикалами — «Самопомощью», блоком Тимошенко, партией Ляшко — это сделать не получится. Нужны другие точки опоры. И они начали появляться. Олигархи, как и после любого предыдущего Майдана, после периода размежевания наконец-то поняли, что, как говорил Жванецкий, воровать надо из прибылей, а не из убытков. Нынешняя ситуация хаоса и сползания в экономическую пропасть ведет только к убыткам. Значит, ситуацию надо менять. И они начали это делать заранее, создав запасной «Оппозиционный блок». Сейчас пришло его время. Только «Оппозиционный блок» может дать ту поддержку Порошенко в парламенте, с помощью которой он сможет провести новый закон о выборах в Донбассе.

Однако просто так олигархи свою поддержку Порошенко не дадут. Что они могут потребовать взамен? — Ответ один — федерализацию — политическую, но, прежде всего, финансово-экономическую. Они потребуют в обмен отдать регионы в качестве их личных вотчин. И это только начало. Далее, скорее всего, начнет разворачиваться процесс, который полностью вернет ситуацию на Украине в домайданный период, только без Януковича. То, как это будет происходить, покажут местные выборы 25 октября в ключевых городах окраины — Днепропетровске, Харькове, Львове, Киеве, Одессе. Далее — принятие необходимых законов в Раде. А если это не пройдет, то олигархи готовы инициировать досрочные перевыборы Рады.

И эти тенденции начали уже воплощаться. Во-первых, на выборах в городской совет Краматорска от партии «Оппозиционный блок» идет бывший ополченец ДНР Александр Ермольченко, который воевал в ополчении, а в мае 2014 года участвовал в блокировании военной техники украинской армии на подступах к городу. Во-вторых, 12 октября глава парламентской фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что «этот парламент обречен на роспуск, а эта коалиция скоро развалится». По его мнению, это должно привести к досрочным выборам в Верховную раду уже весной 2016 года. Т. е. Порошенко, олигархи, «Оппозиционный блок», бывшие регионалы и другие политические силы приступили к реализации смены не столько власти, сколько доминирующего вектора развития Украины.

В этих условиях ключевым вопросом сохранения на Украине политической стабильности является вопрос армии: что делать с разложившейся армией, особенно, в условиях длительного перемирия. И даже не перемирия, если все пойдет согласно плану, а мира в стране. И вопрос абсолютно не в том, куда девать радикалов — их утилизируют в той или иной форме. Вопрос в том, что делать с теми, кого призвали в армию, — когда они вернутся домой, где нет ни работы, ни денег, а семьи содержать надо. И вот этот фактор — единственный, который может смешать все карты и стратегии на Украине любых игроков.