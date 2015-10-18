Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11 — 17 октября стали: новый апостольский нунций в Ираке возведен в сан епископа; христиане находятся под атакой по крайней мере в 22 странах; верующие на Ближнем Востоке чувствуют разочарование внешней политикой Великобритании; Латинский патриархат Иерусалима требует положить конец оккупации и создать Палестинское государство; кризис с беженцами — общее дело Европейского союза и Турции; над Украиной ставят «антропологический эксперимент» и другое.

Флаг Ватикана

Папа Римский Франциск дал большое интервью французскому журналу Paris Match, рассказывает Vatican insider (Турин, Италия). Говоря о ситуации с беженцами, понтифик сказал, что «мы не можем смириться с тем, что эти общины, в настоящее время на Ближнем Востоке являющиеся меньшинствами, должны оставить свои дома, земли, занятия. Христиане являются полноправными гражданами этих стран». Отвечая на вопрос об изменении климата, который планируется обсудить на саммите в Париже, папа отметил следующее: «Мы не можем скрыть доказательства: нынешняя мировая система несостоятельна. Нам нужны новые пути развития, потому что многие мужчины, женщины, дети сегодня страдают от голода, эксплуатации, войн, безработицы. Мы должны защитить человека от саморазрушения». Чтобы сделать это, добавил Франциск, «человечество должно отказаться от того, чтобы боготворить деньги… в противном случае наши потомки будут вынуждены жить на сваях из щебня и грязи». По его словам, сами по себе «капитализм и прибыль не являются злом», но только если их не обожествляют.

Христиане Ирака пребывают в сердце Церкви, папы и Ватикана, заявил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин во время возведения в сан епископа Альберто Ортеги Мартина, назначенного апостольским нунцием в Ираке и Иордании. Паролин напомнил о «драгоценном свидетельстве веры, проявленном часто ценой больших жертв христианскими общинами на Ближнем Востоке», страдающими от «драматических событий», информирует Radio Vaticana (Ватикан). Присутствие в Ираке апостольского нунция «является красноречивым знаком того, что Церковь не оставляет своих детей в испытаниях, что она вместе с ними живет и страдает, молится и солидарна с ними». По словам кардинала, эта миссия, возложенная на нового епископа, «станет ответом на безотлагательную необходимость укрепления инициатив по восстановлению условий безопасности для всех людей и обеспечения для них фундаментальных прав, среди которых право на свободу исповедания своих религиозных убеждений без дискриминации или, что еще хуже, преследований; право оставаться в своей собственной стране, а в случае вынужденной эмиграции — право на надлежащие условия безопасности, с возможностью свободно жить и работать, имея перспективы на будущее».

На проходящем в Ватикане Синоде епископов о семье прозвучало свидетельство Католической церкви Греции о семьях, борющихся с экономическим кризисом в условиях систематической высадки беженцев с Ближнего Востока и о добрых экуменических отношениях между мирянами католиками и православными. Об этом говорил президент Епископской конференции Греции епископ Франгискос Папаманолис. В греческой католической общине смешанные браки составляют почти 80%. При этом практически не существует проблем, связанных с различием конфессиональной принадлежности. Как правило, дети получают таинство крещения в Церкви, к которой принадлежит отец, а матери уважительны к конфессии, в которой был крещен их ребенок. Есть также много православных матерей, которые приводят своих детей на катехизацию в Католическую церковь. Все это является хорошим примером экуменизма, и не только на семейном уровне: такое отношение широко распространено среди всех мирян, как православных, так и католиков. Все хотят единства — разделение, к сожалению, это прерогатива священнослужителей, заметил греческий прелат.

Москва и Вашингтон могли бы вместе бить так называемое «Исламское государство», заявил в интервью AsiaNews (Рим, Италия) иракский христианский политик Юнадам Канна, представляющий ассирийское Демократическое движение. Он отметил, что сегодня Ирак может расколоться на три части — суннитскую, шиитскую и курдскую. При этом, возможно, курды в долгосрочной перспективе могут даже создать независимое государство, но не сейчас, в будущем. Сохранить единство страны поможет российско-американское сотрудничество в борьбе с ИГ. После того как Россия начала атаковать джихадистов, они стали терять свое влияние не только в Сирии, но и в Ираке. Рейды и операции Москвы и международной коалиции, сказал Канна, позволили иракской армии и отрядам самообороны отвоевать территории. Например, в Киркуке курды освободили 12 деревень. Политик назвал российское вмешательство «гораздо более эффективным» в борьбе с «Исламским государством» по сравнению с тем, что до сих пор делала международная коалиция. В то же время, по его словам, необходимо, чтобы Москва координировала свои действия с другими силами, Соединенными Штатами. Обе страны должны быть «едины в борьбе против терроризма» и «не должны казаться защитниками христиан против ислама… это единая борьба против терроризма». Что касается выживания христианской общины в Ираке, то, говорит Канна, после уничтожения ИГ их нужно вернуть в Мосул и родные деревни, запустив новый план Маршалла для создания для них условий достойной жизни. Предложить работу, восстановить инфраструктуру, обеспечить международную защиту и примирение. Наконец, необходимо также «решить проблему Эрбиля и Багдада, четко разграничив их контроль над соответствующими областями».

Христиане находятся под атакой по крайней мере в 22 странах, передает Terrasanta.net (Милан, Италия). «Страх геноцида, во многих случаях обоснованный, привел к исходу христиан с Ближнего Востока и некоторых регионов Африки, результатом этого исхода, может стать исчезновение из Ирака христианства в течение ближайших пяти лет, если масштабная международная помощь не прибудет в ближайшее время», — говорится в отчете об угнетаемых за веру христианах в 2013—2015 годах, представленном недавно папским фондом «Помощь Церкви в беде» (ACN). В нем проанализирована ситуация в 22 странах. Треть из них — Саудовская Аравия, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Палестина, Сирия, Турция. Согласно отчету, очевидный факт, что ухудшение положения христиан, по крайней мере, на Ближнем Востоке следует отнести в основном на «рост исламского фундаментализма». В Ираке, например, за десять лет число христиан с миллиона в 2002 году сократилось до 700 тыс. в 2006 году и менее чем 300 тыс. на сегодня. Половина из оставшихся иракских христиан были вынуждены покинуть свои дома и оказались перемещенными лицами. В Иране, хотя правительство обещало содействовать религиозной терпимости, увеличились факты арестов христиан. В 2014 году число заключенных выросло почти в два раза. В Израиле фиксируется увеличение нападений на церкви со стороны «фундаменталистских евреев», а в Палестине не останавливается миграция христиан на Запад. Возведение на трон в Саудовской Аравии нового короля Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Саудне не улучшило ситуацию с точки зрения религиозного фундаментализма. Только в Египте за последние годы христианам стало легче. После прихода к власти генерала Абделя Фаттах аль-Сиси на самом деле начали прекращаться нападения на церкви. В отчете ACN приводится письмо мелькитского архиепископа Алеппо Жана Климента Жанбара: «Моя епархия на севере Сирии находится на передней линии страдания. Мелькитский собор был взорван шесть раз и в настоящее время непригоден для использования. Мой дом был обстрелян более чем десять раз. Мы сталкиваемся с джихадом фундаменталистов и в ближайшее время можем исчезнуть как христиане».

Христиане на Ближнем Востоке чувствуют разочарование внешней политикой Великобритании, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Отчет папского фонда «Помощь Церкви в беде» об угнетаемых за веру христианах в 2013—2015 годах был заслушан в Палате лордов. На этом заседании выступил и мелькитский архиепископ Алеппо Жан Климент Жанбар. Почти плача, он говорил о «диких казнях «Исламского государства» и рассказал, как «всего несколько дней назад три христианина были убиты на севере Сирии», потому что они отказались изменить своей вере. Он упрекнул западные СМИ в том, что те дают обманчивое впечатление о конфликте, назвав это «пропагандистской кампанией, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение». Отвечая на вопрос о событиях последних дней, архиепископ повторил свои слова признательности российской операции, сказав, что христиане Сирии действительно почувствовали теперь надежду и думают о том, чтобы остаться в стране. Но иное мнение у британского правительства. Заместитель министра иностранных дел Тобиас Элвуд обвиняет сирийского президента Башара Асада в бедах его страны и говорит, что ему нет никакого места в будущей Сирии. В воздухе повисает вопрос: что же именно Великобритания и Соединенные Штаты имеют в виду, говоря о Сирии после Асада? Что-то наподобие Ирака или Ливии, возможно? Хотелось бы, чтобы британское правительство, если решится свергнуть нынешний сирийский режим, было бы в состоянии опубликовать полную детализацию мер, какие они собираются предпринять, и попросить 100 суперпрогнозистов дать им оценку.

Лидеры различных религиозных общин и традиций встретились с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом, чтобы обсудить эскалацию насилия, которое снова охватило Святую землю, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). В беседе, которая состоялась во вторник, 13 октября, в Центре мира Шимона Переса в Тель-Авиве, также приняли участие шейх Мохаммад Киван, глава имамов Израиля, шейх Муафак Прайс, духовный лидер общины друзов, главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар и предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III. По итогам встречи Перес подтвердил необходимость совместно противостоять терроризму и насилию, совершаемому «во имя Бога». Экс-президент также заявил, что Израиль не имеет намерения поощрять рост напряженности в регионе. В то же время представитель Латинского патриархата Иерусалима отец Георг Аюб отметил, что «оккупация остается проблемой», а разорвать порочный круг бесконечного насилия можно лишь одним-единственным способом — положить конец оккупации и создать Палестинское государство на основе границ, признанных ООН в 1967 году, с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы.

Кризис с беженцами — это общее дело Европейского союза и Турции, утверждается в редакционной статье L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). То, что произошло на заседании Европейского совета 15 октября, можно описать в терминах «реальной политики», а именно принятие конкретных решений без того, чтобы придавать слишком много внимания моральным принципам. Лучше помочь Турции, чтобы миллионы сирийских беженцев оставались бы в этой стране и не перебирались в Европу. Так резюмировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. С этой целью вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс курсировал между Брюсселем и Анкарой, пока не убедил турецкого президента Реджепа Эрдогана подписать проект соглашения, предусматривающее выделение Турции 3 млрд евро на беженцев и обещание ускорить переговоров о вступлении Турции в ЕС переговоры о вступлении, а также визовую либерализацию с 2016 года. Это реальная политика. Ведь лидеры стран ЕС уже разошлись по вопросу беженцев. На одной стороне стоят открытые и доступные страны как Германия и Швеция, на другой — Польша, Венгрия, Чехия и Испания.

16 октября в православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези (Швейцария) завершились заседания Пятого Всеправославного предсоборного совещания. «Нет полного согласия», — так характеризует его итоги KATHPRESS (Вена, Австрия). Судя по коммюнике Сербского патриархата, представители «всех православных автокефальных церквей» выработали три итоговых документа — об автономии и способе ее провозглашения, отношения Православия с другими христианскими Церквями и о важности поста. По документу «миссия Православной церкви в современном мире» общего согласия достигнуто не было, информирует пресс-служба венского фонда Pro Oriente. Его не подписали представители Московского и Грузинского патриархатов. Одновременно на всем протяжении работы Всеправославного совещания споры шли из-за Украины и Катара. Дело в том, что Катар относится к канонической территории Антиохийского патриархата, но в его дела влез Иерусалимский патриарх. Что касается Украины, то «министр иностранных дел» Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) выразил «глубокую озабоченность» Московской патриархии «неканоничными действиями» епископов из украинской эмиграции, которые подчиняются Константинопольскому патриарху. Эти епископы отправились на Украину без согласия предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата и расстилают «красный ковер» для «отлученных и секуляризованных священников», обещая автокефалию Украинской церкви.

Накануне местных выборов (пройдут 25 октября) напряжение на Украине растет, считает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Политики, забыв, что страна на грани полного краха общественно-политической системы, очень рискованно поднимают градус общественного противостояния. Создается впечатление, что какой-то гений социальной антропологии решил провести эксперимент на Украине: какой градус общественного противостояния, экономического и общественно-политического кризиса нужен, чтобы страна развалилась. Сотрудничают и торгуют без стыда и позора с агрессором — молчат. Устраивают для добровольцев «котлы» — молчат. Арестовывают добровольцев — молчат, арестовывают активистов — молчат, арестовывают противников преступной системы структур греха — молчат, душат их ценам — молчат, душат их тарифам — молчат. А может попробовать ударить по самому святому, по вере? Умелой рукой невидимых кукловодов в общество вброшен очередной конфликт: львовская чиновница в стиле большевистской пропаганды обвинила фактически все львовские христианские конфессии почти что в узурпации власти. И пошло… Те же люди, которые развернули в соцсетях хай против установления памятника митрополиту Андрею Шептицкому во Львове, теперь разворачивают ошалелую антицерковную пропаганду, вновь направляя острие своих нападений на Украинскую греко-католическую церковь. Единственное отличие от предыдущей антицерковной кампании — дополнительное подключение новых лиц от ненавистников униатов из Украинской православной церкви Киевского патриархата до ультралиберальных циников, которые уже приравняли УГКЦ к «Исламскому государству». Кажется, кому-то очень хочется превратить Галичину в Ливан, а всю Украину — в Сирию? Или это действительно эксперимент какого-то злого гения социальной антропологии?

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.