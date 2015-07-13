Прошедшая неделя оказалась богата на события: в России прошли саммиты БРИКС и ШОС, после «победного» референдума получил свое дальнейшее развитие греческий кризис, и конца ему пока еще не видно.

geralt Плюс и минус

Прошедшие в Уфе саммиты БРИКС и ШОС прошли достаточно спокойно и обошлись без сенсаций. Практически единственным громким событием стало ожидаемое принятие в ШОС Индии и Пакистана. По итогам саммита лидеров БРИКС главы «пятерки» приняли Уфимскую декларацию, уфимский план действий на ближайший год и среднесрочную перспективу, в которых перечислено более 40 мероприятий, а также стратегию развития сотрудничества до 2020 года.

В присутствии президентов были подписаны также соглашения о взаимодействии в культурной сфере, меморандум о взаимопонимании и создании электронного секретариата — единого сайта БРИКС, и меморандум о сотрудничестве национальных банков с банком развития БРИКС. Интересным оказалось предложение реформы ООН и Совбеза ООН в плане увеличения роли в этих организациях Бразилии, Индии и ЮАР. Лидеры России и Китая подчеркнули, что «придают важное значение статусу и роли Бразилии, Индии и ЮАР в международных делах и поддерживают их стремление играть более весомую роль в ООН».

Тем не менее за этой скучноватой рутиной можно и нужно разглядеть и фундаментальные вещи. Пять стран группы БРИКС (26% сухопутной территории, 42% населения земного шара, 27% мирового ВВП) продолжают процесс политического и экономического сближения, что нашло свое отражение в одобренных по итогам саммита БРИКС документах, которые содержат конкретные договоренности по развитию объединения, укреплению его международного статуса. Наиболее серьезный прорыв произошел на финансовом направлении.

Напомню, что в течение марта — июля этого года все пять стран — членов БРИКС ратифицировали создание Банка развития БРИКС, и уже к концу этого года он сформирует первый пакет проектов для будущих инвестиций, и Пула условных валютных резервов с совокупным капиталом 200 млрд долларов. Таким образом, БРИКС становится не просто клубом по интересам, а организацией с собственной весьма серьезной финансовой базой. В этом плане можно сказать, что в политическом плане БРИКС становится G5 и начинает олицетворять альтернативный мировой проект G7, а Банк развития БРИКС если пока и не конкурент МВФ, то вполне может им стать в ближайшие два-три года в случае, если американцы не откажутся от права вето в МВФ — а американцы не откажутся.

Т.е. мы видим, что на базе БРИКС в виде G5 формируется политическая и экономическая альтернатива тому глобальному проекту, который последние 100 лет осуществляют элиты Западного глобального проекта. Несомненно, для них это серьезная угроза. И, к сожалению, вся известная история человечества говорит о том, что подобного рода изменения без войны не обходились. И т.к. противостояние глобальное, то и конфликт будет глобальный, по своим движущим силам и последствиям гораздо более серьезный, чем Вторая мировая война.

С саммитом ШОС ситуация не менее, а в чем-то даже и более интересная, чем с БРИКС, т.к. в ряды организации вступили две большие ядерные страны Азии — Индия и Пакистан. Не буду распространяться относительно серьезного конфликтного потенциала в их отношениях, отмечу только, что, возможно, договорная база ШОС позволит его устранить и перейти к взаимовыгодным политическим и экономическим отношениям. И опять-таки в итогах саммита ШОС важна не буква соглашений, а дух. Что мы видим? Уже более двадцати лет эксперты и аналитики на постсоветском пространстве вдоль и поперек разбирали стратегию Анаконды, которую раньше Британия, а затем и Глобальный Остров в лице США осуществляли по отношению к Глобальному Материку — Евразии — отсекать Хартленд от берегов и создавать внутри Хартленда конфликтные перемычки, владея ключами от них. Раздел Европы после Первой мировой войны, нынешнее устройство Восточной Европы, Афганистан, Ирак, Сирия и т.д. — все это звенья одной цепи.

Но наблюдая за развитием ШОС, мы начинаем видеть начало обратного процесса — когда Хартленд начинает выдавливать щупальца Глобального Острова из глубины материка к его берегам. После чего останется только окончательно сбросить его в море в виде освобождения всей территории Европы и Азии от американских военных баз. Параллельно этому будет идти процесс финансово-экономической и инфраструктурно-коммуникационной интеграции региона. Евразия будет скреплена железными скрепами трубопроводов и железных дорог, коммуникациями, в результате чего развитие будет опираться на огромные внутренние рынки стран ШОС. Особенно большой привет в этой части ожидает Японию и Южную Корею. Рано или поздно ШОС им сделает предложение, от которого они не смогут отказаться. Участие Индии и Пакистана в ШОС важно и еще по одной причине. Они показали другим странам региона, где их будущее. Поэтому теперь под угрозой находится и такой американский проект, как Тихоокеанское партнерство.

Таким образом, как отметил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, итоги саммитов БРИКС и ШОС в Уфе можно свести к следующей формулировке: «Россия сказала: «Хорошо, вы, так сказать, бросаете эту перчатку — я её беру». Никто не хотел принимать вызов, который Соединённые Штаты бросили очень давно. И вызов этот не в том, что Соединённые Штаты большие, и не в том, что Соединённые Штаты хотят устроить определённым образом мир. Вызов в том, что Соединённые Штаты хотят непропорциональных их возможностям властных полномочий. Печатный станок — авианосцы. Авианосцы — печатный станок. И вот этот несправедливый порядок Россия впервые стала отрицать. Первой!» (http://www.regnum.ru/news/1 941 911.html).

Теперь по Греции. Прошедшая неделя, а конкретно поведение греческого премьера Ципраса показало, что референдум был ему нужен больше для реализации своих карьерных устремлений, т.к. тот вариант соглашения, который греческое правительство после победного референдума предложило тройке кредиторов, ничем принципиально не отличался от дореферендумного. В результате ушел в отставку министр финансов Греции, который был наиболее жестким переговорщиком с кредиторами. И Ципрас понес «бумажки» в Брюссель. Очевидно, что это вполне удовлетворяет американцев, которые не дадут выйти пару из-под крышки котла и еще больше закрутят гайки, чтобы бомба замедленного действия под евро и Германией взорвалась с как можно большими последствиями.

Это прекрасно понимают немцы, которые, в отличие от тройки кредиторов, не выразили бурной радости от греческих предложений, а наоборот, обвинили Афины в недостаточной радикальности предложенной программы реформ и разработали план относительно выхода Греции из зоны евро: «План о временном выходе Греции из еврозоны согласован главой Минфина ФРГ Вольфгангом Шойбле с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем» (http://cont.ws/post/100 429). Немцам надо спустить пар. И сейчас для этого представляется уникальный случай, которого, с учетом резкого ускорения мировых событий, больше может не быть.

Об этом, в частности, пишет и блогер chipstone в статье «Безнадежное соглашение»: «Евросоюз все же договорился с Грецией. Внешне все сохранили свое лицо. Германии удалось настоять на недопустимости списания части греческих долгов, что было бы для нее смертельным. Греки сумели отбрыкаться от расширенной программы приватизации госсобственности. И тем не менее в этой сделке все главные участники проиграли. Теперь все сделают вид, что ничего особенного не произошло. Но вряд ли удастся кого-либо обмануть. Греция как должник и Германия как главный кредитор проиграли. Обе страны станут только беднее. Так кто же выиграл?

Выиграли США. Очаг напряженности в той же Греции не пропал, а лишь заретуширован и при необходимости легко вспыхнет вновь в любой момент. Ведь сорвать выполнение своих обязательств Греция может хоть сегодня, хоть через месяц. Да и без этого экономическое и финансовое положение в Европе показало свою крайнюю слабость, что должно обеспечить хорошие темпы бегства капиталов в США из Европы. То, ради чего и возник этот греческий кризис. Но самое главное, что удивляет и обескураживает во всей этой истории, это то, что никто не хочет решать реальные проблемы реальными методами. Все лишь пытаются хоть на день, на два отодвинуть коллапс и постараться оказаться от него подальше. А таким образом еще ни одна проблема сама собой не рассасывалась» (http://chipstone.livejournal.com/1 266 956.html).

Вариант сбрасывания Греции с еврокорабля, как и некоторых других стран еврозоны, отвечает и российским интересам, но противоречит американским. Отмечу, что, в случае анализа греческой проблемы, некоторые эксперты делают ту же ошибку, что и ура-патриоты, призывающие силовым образом решить проблему неофашистского режима на Украине, а именно — они думают, что в Греции идет борьба за Грецию. Отнюдь, в Греции точно так же, как и на Украине, идет война за Европу.

И как я писал ранее, сценарии и развала ЕС и еврозоны, и их сохранения — есть одновременно у всех ключевых игроков — США, ЕС, Германии, России и Китая, и каждый игрок в зависимости от складывающейся тактической конфигурации играет в свои сценарии одновременно, чтобы в случае их реализации пробить свои варианты их конечного разрешения. Соответственно, в случае с Грецией нам важно не то, выйдет она из ЕС и еврозоны или в них останется, а то — как она может или выйти (отложенный смертельный укус) или как остаться (коготок увяз — всей птичке пропасть) с учетом главного — наибольшего соответствия национально-государственным интересам России.

Юрий Баранчик