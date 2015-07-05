



Илья Репин. Давид и Голиаф. 1915

Как сообщают мировые информационные агентства, после обработки 90% бюллетеней можно с уверенностью говорить о том, что греки поддержали своего премьера и сказали «нет» давлению международных кредиторов. Более 61,5% избирателей проголосовали «против» договоренностей с тройкой кредиторов и только 38,5% «за». Таким образом, Ципрас получил мандат народного доверия и теперь может более жестко вести переговоры как с ЕС, так и с тройкой кредиторов. Главное значение референдума состоит в том, что Ципрас вышел из-под внешнего давления: давить на народ — это не на одного человека.

Греция празднует победу, тем не менее референдум стал только первым шагом по выходу Греции из мировой кабалы, и борьба не независимость предстоит еще нешуточная. Так, завтра закончатся деньги в греческих банках, и правительству надо будет срочно решать эту проблему. Завтра состоится экстренное заседание Еврогруппы по Греции с обсуждением возможных вариантов дальнейшего развития событий. Плюс самый важный вопрос — сохранит ли Греция свое присутствие в еврозоне? Разберемся с этими вопросами.

Начнем с последнего. Греция не собирается выходить из зоны евро. Об этом, в частности, заявил спецпредставитель Греции на переговорах с кредиторами: «Вопрос о вводе в Греции параллельной валюты не обсуждается». Её цель — добиться 30%-го списание долгов и отсрочки по выплатам оставшегося долга на 7−10 лет. Такой вариант, в принципе, устроит МВФ, но не устраивает европейских кредиторов, т.к. основные потери понесут банки Германии и Франции. Однако второй вариант развития событий — выход Греции из Евросоюза и отказа от евро — для Германии и Франции будет еще более болезненный, т.к. их потери составят не 30%, а гораздо больше. Поэтому, может, Европа и хотела бы надавить на Грецию, но руки у нее связаны гораздо более худшим вариантом развития событий.

ЕС не может себе позволить выхода Греции из еврозоны и ЕС еще по нескольким весьма важным причинам. Во-первых, ЕС и США опасаются, что выход Греции из ЕС будет расценен мировым общественным мнением как очередная победа России и лично Путина (более подробно о том, что это ошибочная трактовка, мы поговорим дальше). Во-вторых, выход Греции может послужить катализатором для распада всей еврозоны. Так, в Австрии собрано уже более 200 тысяч подписей, что достаточно для вынесения вопроса о выходе из Евросоюза на референдум. В-третьих, если из зоны евро выходит Греция, то в зависимости от того, как пойдет этот процесс, свои долги захотят сбросить и другие страны ЕС — Португалия, Испания и Италия. Долги у них астрономические, и если есть возможность кинуть кредиторов, то какие могут быт вопросы? — В убытках-то остается Германия и Франция.

Но хотел бы отметить, что все эти разговоры о выходе Греции из Евросоюза и зоны евро — только отвлекалово, как и сама постановка вопроса о выгодности или невыгодности распада ЕС в корне неверная, т.к. для каждого из больших игроков — США, Германии, России и Китая — есть свои, выгодные и невыгодные, как сценарии распада ЕС, так и его сохранения. Во-первых, распад ЕС и закат евро невыгоден Китаю, который видит в ЕС альтернативный американскому рынок сбыта своей товарной массы. Иначе куда и зачем тянуть Шелковый путь? Но только при его выходе из американской зоны влияния. Если ЕС остается в ней (американской зоне влияния), то тогда можно и обвалить.

Аналогично и для России — есть выгодные сценарии сохранения ЕС и евро, а есть выгодные сценарии распада. Но пока России выгоднее использовать Грецию как троянского коня внутри еврозоны и ЕС. России выгодно держать ЕС в напряжении, используя для этого как можно больше поводов, которые создаются самим ЕС, — Греция и Австрия тому примеры.

В-третьих, американцам, пока они не утратили последний шанс затащить ЕС в зону Трансатлантического партнерства, также невыгодно пока обвалить евро, поэтому они также будут тянуть до последнего. Но как только им станет выгоден распад ЕС и зоны евро, они тут же подтолкнут процесс распада. Пока из всех крупных игроков в наиболее выгодном положении находится Россия, т.к. для США и Китая критично важно сохранение ЕС в нынешнем виде, а для России оба сценария — распада или сохранения — приблизительно равнозначны. России выгодно сохранение ЕС при росте кризисных явлений в нем. Распад означает выстраивание прежней Европы Империй, но пока Россия экономически еще не готова к восстановлению своей зоны влияния. Лет через пять-десять — возможно, а пока логичней иметь свой коготок (коготки) в Евросоюзе, с помощью которых мягко или жестко давить на внутренний механизм принятия решений.

Что ждет ЕС дальше? Если Греция продавит свой сценарий обстругивания кредиторов, то есть большая вероятность того, что этот сценарий запустят и для Испании, Италии, Португалии и Франции. Совокупный госдолг этих четырех стран составляет более 5 трлн евро, тогда как греческий долг составляет всего 320 млрд евро. При этом французский долг составляет 95% ВВП страны, испанский — почти 98%, а итальянский — 130% ВВП. Если к этому прибавить возможный выход из ЕС Австрии и Британии, то в этом случае на Евросоюзе действительно можно будет поставить крест. Кстати, почему Австрия так резко стартанула к референдуму? Германии где-то надо спрятать деньги на случай распада ЕС. И этой страной не может быть Швейцария, банковская система которой находится под контролем Вашингтона.

Если же говорить о плюсах для ЕС, то пока референдум в Греции принес только один плюс экономике Евросоюза: евро уже упал по отношению к доллару на 1,12% и составляет в настоящее время 1,1 доллара. Можно ожидать его дальнейшего падения к уровню 1,05−1 доллар. Греки же уже решили воспользоваться результатами референдума и потребовали ЕЦБ предоставить необходимую для запуска банковской системы наличность. Так что нас ждет весьма интересная неделя.