Финляндия приняла решение не пускать спикера Госдумы России Сергея Нарышкина в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 5−9 июля в Хельсинки. Об этом заявил вчера представитель финского МИД Веса Хяккинен. Он объяснил это решение тем, что Нарышкин находится в санкционном списке ЕС. Всего разрешение на въезд для участия в ПА ОБСЕ могут не получить шесть членов российской делегации, которые включены в черный список.

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Нюанс ситуации состоит в том, что, во-первых, ранее Сергей Нарышкин, уже находившийся под евросанкциями, был допущен два раза во Францию на мероприятия, связанные с Советом Европы. Т. е. Финляндия сознательно идет на ухудшение отношений с Россией. Во-вторых, именно спикер Госдумы РФ был инициатором обсуждения на предстоящей сессии ПА ОБСЕ проекта резолюции «О недопустимости использования санкций против парламентариев государств — участников ОБСЕ». В этом документе, принятия которого русский спикер желает добиться на сессии Ассамблеи, содержится осуждение практики санкций в отношении российских парламентариев. Кроме того, на сессии должна была обсуждаться резолюция «О необходимости разработки и реализации государствами — участниками ОБСЕ совместных мер по недопущению проявления неонацизма». Естественно, российские докладчики должны были быть одними из главных и по этой резолюции.

Вот такие занятные фортели выкидывает бывшая губерния, вот что значит разбрасываться землями. Если посмотреть, то самыми русофобски и антироссийски настроенными странами в мире являются бывшие российские губернии и республики СССР — Польша, Финляндия, Прибалтика, Грузия, Украина. Значит, что-то мы неправильно делали все последние двести лет. При том делали системно неправильно, что воспитали из бывших подданных злейших врагов. Скорее всего, слишком либеральными были. Слишком много цацкались с местными элитами, не желая обижать и притеснять. Вот они, перебравшись под чужой зонтик безопасности, и начали гавкать на бывшего хозяина. Думаю, из всего этого надо вынести правильные уроки на будущее. Но не об этом речь.

Вопрос состоит в том, что делать с такими проявлениями «свободы и демократии» по указке из Вашингтона? То, что было принято решение не ехать, абсолютно правильно, т.к. визит изрядно прореженной российской делегации на саммит ПА ОБСЕ в данном случае выглядел бы как унижение страны. Но этого мало. Надо внести спикера финского парламента и еще человек десять-двенадцать депутатов и чиновников в российский черный список. Это как минимум. Но это лишь полумера.

В условиях, когда Европа целенаправленно провоцирует скандалы и дразнит Россию, видимо, пришло время переходить к другим аргументам, которые ликвидируют саму возможность провокаций. И «грозных» заявлений МИД, как и вызова посла на ковер в тот же МИД — чрезвычайно мало. Никто этого даже не заметит. Даже наоборот. Вчера вызвали посла Финляндии в России на ковер в МИД, а сегодня глава ПА ОБСЕ Илкка Канерва присылает письмо Сергею Нарышкину с призывом «обрезанной» российской делегации участвовать в сессии ПАСЕ в Хельсинки. Т. е. на наши демарши они отвечают еще более издевательски. Соответственно, возникает вопрос к МИДу России — это все, чем Москва может ответить дипломатически или Вы просто не знаете, что нужно делать для того, чтобы больше никто, тем более геополитические карлики, не унижал Россию на международной арене?

Ответные меры должны наносить существенный урон тем странам и персоналиям, которые ответственны за решения по России, не на словах, а на деле — отмена виз в Россию, блокировка счетов, арест собственности и т.д. На международном уровне Россия могла бы рассмотреть вопрос приостановки своего членства в европейских организациях и, соответственно, главное, о приостановлении уплаты российских взносов этим организациям. Данное решение — о сокращении вдвое взноса в бюджет ПА ОБСЕ — Москва уже принимала в 2007 году. Но, видимо, такого урезания оказалось недостаточно — сегодня Россия продолжает платить на содержание ПАСЕ 25 млн долларов. Европа хочет, чтобы Россия еще больше сэкономила на представительских расходах. Отличная идея.

Второй темой, которую хотелось бы озвучить, является начало политической карьеры бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко. Предположение о том, что его громкая ссора с Порошенко была, скорее всего, инспирирована Вашингтоном с далеко идущими целями, один из постоянных авторов ИА REGNUM Роман Григоренко высказал неделю назад в материале «Знакомьтесь, будущий президент Украины: Наливайченко»: «Как показывают все последние соцопросы на Украине, политический потенциал Порошенко стремится к нулю. И если с Сеней Кроликом все понятно — он уже списан давно, и на его месте уже обозначена другая гражданка США, нынешний министр финансов Украины, то пост президента начинает представлять головную боль. Порошенко оказался не настолько сильным, чтобы не дать Москве реализовать Минск-2, не настолько сильным, чтобы втянуть Россию в войну, не настолько финансово неуязвимым, чтобы держать его подачками.

И такой Порошенко начинает мешать американцам, которым надо срочно развязать полномасштабный конфликт на территории Украины, втянуть в него Россию и на этом фоне полностью забрать под себя Европу, прописав ей секретное до сих пор Соглашение о Трансатлантическом партнерстве. Т. е. американцам необходимо максимально ужесточить ситуацию на Украине, а для этого нужна более жесткая и менее финансово самостоятельная фигура. И такой фигурой, по их мнению, является Наливайченко, тем более что Порошенко сам своими руками сформировал против себя довольно серьезную коалицию» (http://www.regnum.ru/news/1 936 309.html).

Прошла всего неделя, и это предположение начало облекаться в плоть и кровь, о чем пишет в своем блоге на «Континенталисте» блогер Fandorin: «Уволенный экс-глава СБУ Наливайченко начал сдавать своих подельников. Наливайченко выдвинул жесткие обвинения в адрес Турчинова. По словам экс-главы СБУ, ему пришлось восстанавливать документы, которые были уничтожены во времена руководства Александра Валентиновича Службой. В частности, досье на Семена Могилевича было уничтожено в Службе безопасности Украины в 2005 году, когда ведомством руководил Александр Турчинов» (http://cont.ws/post/97 647). Это мощный сигнал. Сигнал не только о том, что Наливайченко начал политическую карьеру и начал активно работать с общественным мнением остатков окраины, но и сигнал Порошенко, что его слив со стороны хозяев вступил в активную фазу.

Исходя из этой логики, ближе к концу лета на Украине должно произойти событие, которое поставит под сомнение президентство Порошенко (скорее всего, или дефолт, или новое поражение на фронте) и даст возможность элитам и СМИ перевести вопрос о новом президенте Украины из закрытого в открытый формат. Выдержит ли это «испытание» растерзанная, униженная и обескровленная Украина — это уже другой вопрос.