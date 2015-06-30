С момента возвращения Владимира Путина на должность президента России Запад постепенно стал возвращать тот градус антироссийской (антисоветской) риторики и пропаганды, который старшее поколение помнит по временам холодной войны. Особенно этот градус усилился в 2013 году после неудачной попытки свергнуть президента Сирии Башара Асада руками исламских фанатиков, выращенных на фермах западных спецслужб и отказа Украины подписать пакт о евроколонизации. Как мы помним, и там, и там Россия в лице главы государства приложила свою руку и волю, в результате Запад впервые после распада СССР два раза получил два аккуратных хука в челюсть.

Гайки

Начало следующего, 2014 года, ознаменовалось для Запада еще двумя мощными поражениями: триумфальная Олимпиада в Сочи и бескровное, прошедшее «горнило референдума» возвращение Крыма на Родину. Поражения 2013 года Запад еще воспринял во всей их глубине, и, хотя и пытался топать ножками, все же в основном растерянно хлопал ресничками. Он никак еще не мог понять и взять в толк, как буквально недавно поверженная и униженная сверхдержава, которую в 2008—2012 годах еще и на горизонте не было видно, и с которой так хорошо по-ливийски ладили, вдруг одним махом поднялась из геополитического и исторического небытия. Оттого и растерянность была настоящая, а не показная — «Ребята, Вы чего? — Давайте по старому, все же было хорошо. Нет, не хотите? А как же мы? Как же конец истории? Вы же проиграли? Нет?». Эта растерянность продолжалась до начала 2014 года.

Возвращение России на мировую арену в качестве второй сверхдержавы, которую ознаменовали Олимпиада в Сочи и Крым, стали для Запада точкой невозврата. Они снова увидели красное знамя Победы над Рейхстагом. Примерив судьбу Третьего Рейха на себя, Запад принялся с удвоенной из-за потерянного времени энергией закручивать гайки и болты, абсолютно не обращая внимания на то, что после долгого периода неиспользования, у основных инструментов давления может слететь резьба. В экономической области пошли санкции, в военной — учения и переброска американского оружия на европейский ТВД, в пропагандистской — информационный накат на Россию.

Да, несомненно, санкции нанесли некоторый ущерб российской экономике и финансам. Но, с другой стороны, что нас не убивает, только делает нас сильнее. Так вышло и с санкциями — Америка пока не при делах, Европа страдает не меньше нашего, но ответные санкции России позволяют отраслям и предприятиям отвоевывать российский рынок у западных конкурентов. Последнее решение по годичному эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции Запада — лучшее тому подтверждение. А резьба вот-вот и здесь сорвется: Германия не обращая внимания на санкции и партнеров по антироссийской экономической коалиции взяла и договорилась с Россией по газу.

Да, Америка усиливает военную истерию, нагнетает обстановку и начала переброску небольших военных подразделений в Европу. Но, одновременно, США и выводят технику и солдат из Европы назад. Только не пишут об этом, чтобы не запугать окончательно доверчивых восточноевропейских избирателей и элиты этих стран. Для России же переброска 250 единиц КБТ в Восточную Европу, что для слона укус комара. Тем более, если начнется, то вопрос потребует задействования сил больше, чем одного военного округа, а это автоматически переводит ситуацию в ту плоскость, когда чем больше в Европу будет сосредоточено оружия, личного состава и бронетехники, тем лучше. Поэтому снова не катит.

Сейчас и здесь резьба уже на пределе — Россию начали обвинять в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности, пишет в своем блоге Кирилл Рябов: «Утром 29 июня (по московскому времени) отечественные средства массовой информации со ссылкой на американских коллег сообщили о новых обвинениях со стороны США. Сперва сообщалось о том, что американское руководство направило в Москву специальное письмо, в котором были высказаны претензии относительно неких нарушений. Через несколько часов после этого ситуацию разъяснил официальный представитель вашингтонского Белого дома Джош Эрнест. По его словам, предоставленные американской разведкой сведения позволили определить, что Россия нарушает обязательства, взятые на себя при подписании договора о РСМД».

К чему бы это? Да, элементарно, чтобы под предлогом выхода из этого договора России самим выйти из него и завезти американские РСМД в Европу, тогда время подлета к Москве и другим стратегически важным городам и военным объектам на территории России сократится до 6−10 минут. Только мало кто отдает себе отчет в том, что нанести ядерный удар по Европе будет для нас вторично по сравнению с аналогичным ударом по США — для наших американских партнеров (как-то это слово стало неоднозначно звучать после принятия в США решения о легализации однополых браков по всей стране) нам ничего не будет жалко, все только самое лучшее, с доставкой на дом.

Пока Запад может констатировать успех только в одном — в росте пропагандистской истерии в подведомственных ему средствах массовой пропаганды и агитации. В этом плане да, США и Европа стоят на ушах, во многом благодаря визгливому гавканью всяких потасканных болонок из Восточной Европы. Притом визг этот из той природы, что чем больше шума, тем очевидней становится, что за шумом и гамом стоит банальный испуг шкодливой гопоты, а не осознание собственной силы и правоты. И это тоже в нашу пользу. Надо просто гнуть свою линию, не обращая внимания на повизгивания геополитических мосек. Мы им потом припомним каждый чих, а пока скрупулезно будем заносить в блокнотик: Дания, публикация от 28 июня, Польша, репортаж от 29 июня, Латвия, новость от 30 июня. Чтобы папочки формировать и данные заносить, чтобы потом усталым квадратным людям было с чем работать, а не просто так по домам ходить и вопросы из себя вымучивать.

И дойдет эта ситуация закручивания гаек до того, что резьба на болтиках начнет лететь. В частности, начнут запрещать наши электронные СМИ на Западе. Глушилки ставить, частоты забирать, ограничивать доступ к интернет-источникам. Первые элементы этого информационного беспредела мы уже начинаем наблюдать в виде создания всяких организаций по информационному противодействию России. Но мы это уже проходили. Глушилки — это лишь напрасная трата сил и средств, в условиях, когда штатные пропагандисты вчистую проигрывают поле информационной битвы.

И какой итог? Суть в том, что июль весьма знаменательный месяц будет. У нас — ШОС и БРИКС, а у них — дефолт Греции и Украины. И если все пройдет хорошо в Уфе, то у нас в рукаве будет объединенная Евразия, а у них полыхающая финансовая неоколониальная система управления миром. Вот и бесятся демоны. Анализ показывает, что резьбу на всех фронтах борьбы срывает именно у Запада. Мы пока еще даже не ощутили накала страстей, а у них уже дым коромыслом. Значит, правильной дорогой идем, курс выбран верный. Надо только не эмоционировать по поводу различных провокаций и нюансов, а соображать, что откуда, куда и кому летит, а потом спокойненько так, с оттягом, включать обраточку.