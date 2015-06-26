В этом обзоре блогосферы хотел бы остановиться на двух событиях среды. Во-первых, на указе президента России Владимира Путина о продлении на год продовольственных санкций в отношении ЕС в ответ на продление на полгода санкций ЕС в отношении России, принятых в знаковый день — 22 июня. Во-вторых, на создании во внешнеполитической службе ЕС специального подразделения EastStratComTeam для координации информационной и контрпропагандистскойработы против России.

Ставки повышены

Хотя принятое Владимиром Путиным решение об ассиметричных санкциях довольно спокойно прошло по федеральным СМИ и не вызвало большого ажиотажа в обществе, как дело давно ожидаемое, на самом деле это решение российского лидера носит революционный характер. Никогда ранее за прошедшее со времени распада Советского Союза время руководство России еще не шло на эскалацию конфликта с Западом и не поднимала ставки первым. За что было постоянно критикуемо «ура-патриотами», мол, давно пора дать по зубам зарвавшемуся Западу. На что, «миротворцы», чью позицию я разделяю, отвечали — конечно, дадим, но не сейчас.

Дело в том, что и Сталин не мог начать в 1939 году войну с Гитлером — советская экономика в целом и военная промышленность, как и армия, были еще не готовы, как и не были готовы летом 1941 года. Вот если бы удалось отсрочить войну до 1943 года, тогда, убежден, враг был бы отброшен сразу от границы. Но произошло так, как произошло. Поэтому и то отступление, и заигрывание Москвы с Западом, которое мы наблюдали с 2000 года, определялось полностью аналогичными факторами — Россия, ее экономика, промышленность и армия были не готовы к лобовому столкновению с Западом. Путину надо было выигрывать время и сосредотачивать страну. Что и делалось, конечно, со многими нюансами, но стратегический курс шел на это.

Каждый раз Кремль повышал ставки до какого-то уровня, чтобы проверить уровень сопротивления оппонентов и убедившись в нем, отступал назад. Потом ситуация повторялась, и так вновь и вновь, с одним маленьким «пустячком» — ставки все время повышались. Незаметно, по чуть-чуть, но не понижались, а повышались. Сначала оппонентов, опытных геополитических и исторических картежных шулеров, это не пугало и даже забавляло — давно они не встречали такого «новичка», который бы так агрессивно блефовал, и предвкушали, как повысив ставки, они его разденут догола. Но не тут то было. «Блеф» затянулся и закончился Олимпиадой, а затем бескровным и добровольным возвращением Крыма на Родину. Тут у мировых картежных «папиков» начало наступать прозрение — как так, вроде и бойцов за «мальчиком» не видать, тогда откуда такая непомерная наглость?

Но Владимир Владимирович и тут проявил такт и не пожелал еще макать оппонентов лицом в грязь из-под их собственных копыт. И дал возможность сохранить лицо и наладить взаимовыгодный диалог с Россией без «ступенек». Но уже было даже не докричаться… Запад закусил удила… и продолжил с бараньей упертостью биться в ворота. Вот на этом фоне, после очередного идиотского поступка со стороны ЕС и было принято «ассиметричное» решение о продлении не на полгода санкций, а сразу на год. И правильно, чего мелочиться? Пока посеешь, пока урожай соберешь, пока продашь, как раз год нужен.

Честно говоря, я давно ждал того момента, когда Россия будет не отвечать симметрично, а поднимать ставки. Потому что быть вторым в диалоге — это вторично, и, главное — следовать правилам игры. А вот повышать ставки — это означает формулировать и формировать новые правила игры, которым противник либо должен будет соответствовать, либо будет проигрывать изначально. Теперь этот момент, скорее всего, настал, и «миротворцы», более чем другие ветви внутриполитического пространства оказались более верны тому дискурсу, который не формулируя долгие годы олицетворял собой Кремль.

Об этой стратегии поведения написал несколько месяцев тому назад Сергей Смирнов в материале «Что будет с рублем или последний ход Путина»: «Стоит заметить, что во все времена стратегию Путина можно свести к четырем шагам. Шаг первый: Путин предлагает взаимовыгодный компромисс. Ключевое слово — взаимовыгодный. Шаг второй: партнер если отказывается, то Путин делает так, чтобы условия стали выгодны ему и невыгодны партнеру. Шаг третий: Путин предлагает партнеру компромисс на невыгодных для партнера условиях. Шаг четвертый: Путин принимает согласие от партнера или в противном случае предлагает ему удавиться на шарфе» (http://guruinvest.com/blogs/45/261/chto-budet-s-rublem-ili-poslednij-hod-putina).

Теперь мы видим, что шаг четвертый Кремль стал делать и на самом верхнем уровне геополитической борьбы. Это говорит только об одном — что Россия сосредоточилась и окрепла настолько, что мы можем повышать ставки в игре против всего Запада. По сути, это означает психологический перелом в той войне, которую мы вели последние двадцать пять лет. Если раньше нас Запад пугал санкциями, пропагандой, исключениями, ограничениями и т.д., то этим решением Владимир Путин показал, что под этой полосой истории подведена черта, и не просто — а жирная черта. Теперь на каждый ход против России мы будет отвечать удвоением ставок, в результате чего под санкциями будет не Россия, а Запад.

США, конечно, пока далеко, но вот Европа, а именно за Европу (не за Украину) мы сейчас ведем борьбу с США, начет по полной программе попадать в «расклад». И побежит Европа, и броситься в ножки отнюдь не тому, кто будет ее гладить по головке, а кто посильней зажмет в тиски то, в чем хранится «кощеева игла». На мой непрофессиональный взгляд, вентиль должен победить станок. Конечно, еще рано делать выводы, но мне кажется, что паровоз поехал в обратном направлении, на Запад. И ближайший месяц (саммиты БРИКС и ШОС в Уфе состоятся совсем скоро — 8−10 июля) покажет точно — насколько это так.

О том, что поезд двинулся в обратном направлении, свидетельствует и попытка Европы и Запада в целом ограничить влияние российских СМИ на западную аудиторию. О том, что Запад начала не только проигрывать информационное противостояние с Россией, но и осознает эту ситуацию, лучше всего говорят предпринимаемые им в последний год попытки ограничить проникновение российских СМИ, прежде всего, электронных на подконтрольные ему территории. Запад стал бояться влияния российских СМИ, т.к. жители западных стран на сравнении с очень даже тонким пока российским информационным ручейком стали видеть ложь и лицемерие западных СМИ. То, что попытки переломить ситуацию в свою пользу пока не увенчались успехом, говорит и новая инициатива Запада о создании во внешнеполитической службе ЕС специального подразделения EastStratComTeam для координации информационной и контрпропагандистскойработы против России.

Речь идет о якобы российской пропаганде. Но это всего лишь игра слов и опять-таки попытка навязать свои правила игры, свой терминологический словарь. И так как эта игра довольно проста, то нам, видимо, тоже стоит пойти по этому пути — объявить все западные СМИ пропагандистской машиной, что особенно верно с учетом очень ограниченного числа реальных владельцев этих СМИ, и, посмотрев на санкции Запада в отношении российских СМИ, поднять ставки (для начала) в два раза. Ограничить продажи в России всех этих гламурных, мягко говоря, изданий. Нанести удар по карману и одновременно очистить поляну для отечественного производителя. И так, шаг за шагом, вытеснять Запад с информационного пространства страны.

В целом же, создание «глушилок», а именно этим сейчас активно занимается «Империя Зла», никогда не приносило желаемого эффекта. Свобода, равенство, братство, основные идеи и идеалы демократии (за которые, кстати, сражались народы всего мира на протяжении всей истории человечества), символом которых в сегодняшнем мире становится вовсе не содомитские США с Европой, а Россия, все равно рано или поздно пробьют себе дорогу, и мы сможем освободить из-под гнета олигархическо-цифровой тирании народы Запада.