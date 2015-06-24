



torange.biz Санкции против России

Несомненно, важнейшим событием мировой геополитики прошедшей недели стал Петербургский международный экономический форум. Подписанные на нем российско-германо-австрийские и российско-саудовские соглашения внесли довольно серьезные изменения в мировой политический ландшафт. США потерпели очередное поражение в своих неуклюжих попытках санкционного и иного давления на Россию, и не только на Россию.

Сначала о российско-саудовском инвестиционном и энергетическом соглашениях. На ПМЭФ Россия и Саудовская Аравия подписали сразу два знаковых соглашения — о саудовских инвестициях в размере 10 млрд долларов в Российский фонд прямых инвестиций и о сотрудничестве в атомной сфере на 100 млрд долларов — Россия построит саудитам 16 атомных блоков. Саудиты так просто деньгами не разбрасываются. И это соглашение — очень серьезный знак об изменениях во внешней политике Саудовской Аравии. Вместо закупок пылящейся в пустыне американской военной техники и перспективы стать очередной горячей лимитрофной точкой по глобальному переустройству мира, гораздо логичнее участвовать в приносящем прибыль проекте евразийской интеграции, где проблемы между шиитами и суннитами будут спокойно решены без участия третьей стороны.

Понятно, что этим решением саудиты пытаются решить сразу несколько задач — и США подразнить, и одновременно дистанцироваться, т.к. проблему Йемена, как оказалось, США решить уже не в состоянии, и поиграть в контригру с Россией на иранском направлении, и получить выход на БРИКС и ШОС (заплатить за входной билет). Главное же для нас, чтобы Россия грамотно воспользовалась складывающейся ситуацией и не то что не дала столкнуть нас лбами с Ираном, но нормализовала отношения Ирана и Саудовской Аравии. Плюс, конечно же, учитывая, какое влияние имеет КСА на исламский радикальный фундаментализм и различного рода военизированные группировки, надо использовать его потенциал для усмирения моджахедов всех видов и установления мира на Большом Ближнем Востоке и в Средней Азии, потому что, если его не установить, то война погребет под собой всех, и ту же Саудовскую Аравию, а американцы, как всегда, будут стоять в стороне и только подбивать гешефт.

Вторым, не менее важным, событием стало подписание 18 июня «Газпромом», E. On, Shell и OMV меморандума о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток», который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря с годовой мощностью 55 млрд кубометров. По сути, это соглашение не только революционным образом меняет всю конфигурацию сил в Европе, оставляя играться с санкциями только геополитических мосек типа Бельгии, Литвы, Польши и т.д., но и самым серьезным образом стимулирует строительство «Турецкого потока». Разберем сначала первую часть этого уравнения.

Пока все контролируемые из Вашингтона СМИ Европы последние полгода, если не больше, надрываются в нагнетании истерии вокруг России, Берлин и Вена без шума, совместно с Москвой, готовили соглашение о двух дополнительных нитках газопровода по дну Балтийского моря, чтобы укрепить энергетическую безопасность Северной Европы и Германии как основного научно-промышленного ядра будущей Европы. Одно это соглашение говорит о реальных целях и задачах мировой геополитики и геоэкономики больше, чем полугодовая истерия европейских и американских СМИ. «Правильные пацаны» молча и в сторонке от всех договорились, а лохи-лимитрофы — только рты разинули, как это так, в самый разгар «санкционной войны», а вот так — договорились, и в гробу видали лохов. Что стоит продление режима санкций против России еще на полгода после подписанного соглашения? Не больше, чем бумага, на которой он подписан. Теперь любая европейская страна, ссылаясь на позитивный опыт Германии и Австрии, может подписать любое соглашение с Россией отдельно от Евросоюза.

Т.е. складывается очень интересная ситуация. Такое ощущение, что режим ввода санкций против России носит очень избирательный характер и строго контролируется Россией и теми мировыми элитами, с кем она договаривается и координирует свои действия на глобальном уровне. Санкции затрагивают именно те сектора российской экономики, которым выгоден режим введения санкций, т.к. именно санкции, выводя их из-под норм ВТО, позволили им ускоренно развиваться, ликвидируя иностранных и более продвинутых конкурентов.

Одновременно Германия (для лохов-лимитрофов пишем — Баумгартен, Австрия) становится главным энергетическим хабом Европы. Тем самым Россия дает Германии инструмент управления над элитами лимитрофных государств Восточной Европы, гораздо более мощный, чем печатный станок Вашингтона, готовый вот-вот пойти вразнос. Зимой реальной валютой являются газ и электричество: бумажки годятся только для разогрева печи, тепло обеспечивают только дрова. Но при этом Россия дает Германии власть не над всей Европой, а только над северной частью, южную заводя под Турцию и обеспечивая баланс сил. В результате восстанавливаются традиционные имперские зоны влияния не только России, но Германии и Турции.

Это с Россией Польша будет кочевряжиться в рамках традиционной исторической антирусской риторики. С немцами так не получится. Перекроют зимой вентиль, и баста, можете орать сколько угодно, теплее от этого не станет. Со всеми остальными лимитрофами — аналогичная ситуация. С помощью российского вентиля Германия получит не только экономический контроль над Европой, чего она уже практически полностью достигла, но и политический. Об этом, в частности, в своем блоге написал alex-leshy в материале «Когда хвост виляет собакой», поясняя, каким образом США и Британия контролируют политическую сторону жизни Евросоюза, не давая Германии осуществить политический контроль над лимитрофами:

«Потому, сколько бы ни сетовала, скажем, Финляндия, на свои убытки, но отменить явно ошибочное «общее» решение она не в силах. Равно как и отказаться от их исполнения в индивидуальном порядке — тоже. Принцип супранациональности не дает. Решение, принятое общей процедурой, отменить можно тоже только общей процедурой. Той самой, в которой у Германии всего 99 голосов, у Франции — 72, а у «польско-балтийского междусобойчика» — 153. Вот так и получается, что санкции запустили США, через Великобританию, чья экономика меньше всего зависит от общеевропейской. Посредством активного использования антироссийских фобий Прибалтики и Польши. А отменить их досрочно не в состоянии все 99 германских «еврокомиссаров», представляющих по 34 млрд долл. немецкого ВВП каждый. И Франция вынуждена буквально из кожи вон лезть, чтобы с тем «Мистралем», и контракт не потерять, и механизмы европринципов не нарушить» (http://alex-leshy.livejournal.com/361 005.html). В этой связи единственное, чего не хватает Германии для политического лидерства в Европе, — это право распоряжаться (с добра России) газовым вентилем для усмирения ропота недовольных. Конечно, это как серпом по англосаксам, и, естественно, что это им не может нравиться.

О том, что именно по такому сценарию будут развиваться события, я писал в материале «Стальные скрепы Евразии» еще 4 ноября 2009 года: «В контексте снижения геополитического значения Восточной Европы, значение «Южного» и «Северного» потоков исключительно велико, т.к. поможет разрушить намечающиеся лимитрофные связки в треугольнике Беларусь — Польша — Украина. В этой связи можно даже предположить, что конечной целью «Северного потока» могло бы стать сразу несколько транзитных новшеств, которые бы существенно упорядочили геополитическую картину Восточной Европы.

«Северный поток» позволит Германии стать не только конечным получателем российского газа, но и, по сути, главной страной-транзитером, что существенно усилит геополитическую связку России и Германии и послужит делу реального объединения Евразии в единый финансово-экономический организм. Как следствие, Польша бы стала получать российский газ не через территорию Беларуси, а из Германии, т. е. сделало бы Польшу не транзитером, а конечным получателем российского газа. Такая схема получения Польшей российского газа способствовала бы более адекватному пониманию польской элитой геополитических и геоэкономических реалий современного мира» (http://m.regnum.ru/news/analitics/1 221 576.html).

Об этом же пишет в своем блоге alexey43 в материале «Хороший день или звездочки на погоны»: «Западный мир расколот изнутри. И не по линии союзники-противники, а прямо по мозгу. Спокойная игра ВВП вызвала шизофрению. Как иначе можно объяснить вопли о ужесточении санкций одновременно с подписанием с «Газпромом» соглашения о ещё трёх нитках «Северного потока»??? Да ещё и с Грецией. Похоже, европейский бизнес взял пример с британской королевской семьи, в которой шизофрения передаётся через поколение, и принцу Чарльзу корона не светит ни разу, а только сразу внуку Елизаветы Георгиевны. Так и Меркель может сколько угодно сидеть в президиуме, а решения пока будут принимать более дееспособные господа, дожидаясь ухода американской подстилки.

Сам же факт строительства новых ниток выглядит потрясающе красиво. Теперь газ в Европу будет распределять Германия, обходясь без транзитных американских посредников Украины и Польши, а, заодно и без американского газа. Это лучшая шутка пока ещё молодого ХХI века. Можно улыбнуться и поздравить хохлов с замечательными прыжками, но они не поймут. Так их не имели даже пиндосы. Изюминка на торте — беседа Миллера с азербайджанцами. Даже по своему любимому альтернативному маршруту проамериканская часть Европы получит фактически российский газ. А прибыль поделят правильные пацаны» (http://alexey43.livejournal.com/1 193 687.html).

Не менее интересны и комментарии блогера chipstone по поводу последних событий: «С газовыми «потоками» в Европу все тоже становится мгновенно ясно. Никогда не задумывались, почему тот же «Северный поток» прошел чуть ли не на ура, вопли обиженной мелочи из Польши и Прибалтики никого не интересовали, а с «Южным» сразу начались заморочки и проблемы, в которых даже крайне заинтересованные страны стали вести себя как законченные дебилы?

А все просто. У «Северного потока» есть хозяин. Это Германия, которая с его помощью только усиливает свое влияние на Европу, что отлично вписывается в ее идею «Нового ЕвроРейха». После Йелоустоуна именно Германия станет главной страной, которая по собственному усмотрению может открыть кому-нибудь краник, а может и полностью перекрыть заглушку. В условиях, когда без газа можно будет запросто отбросить коньки от холода, это не просто политика, это большая геополитика. Которая, судя по всему, у той же России особых проблем не вызывает. Нам ведь тоже куда лучше иметь отношения с одними рационально мыслящими немцами, да еще и избавившимися от американского диктата, чем со сворой оголтелых и безответственных евробюрократов. Потому так спокойно прошло и подписание соглашения об удвоении мощности этого «потока».

С «Южным» все сложнее. В своем первоначальном виде он был крайне ущербен. Куча небольших транзитных стран, каждая из которых при случае могла бы начать считать себя пупом земли. Мы этого уже на истории с Украиной наелись по самые гланды. А вот проект «Турецкого» отличается кардинально. С одной стороны, первым сидящим на задвижке становится Турция. А это резкое изменение ее статуса. Турция, которая на протяжении десятилетий безуспешно стучалась в закрытые двери ЕС, вдруг становится тем, кто будет решать, замерзать Европе или еще подергаться. Не всей, Южной Европе, но и это очень немало. Более того, точка, в которой будет находиться главный узел газопровода, тот же, куда будет вынуждена упереться любая иная нитка газопровода, идущая из Азии, если ее все же кто-то решится построить. Хотя, судя по всему, уже не успевает. Фактически Турция возвращает себе господство над той частью Европы, которая находилась под ее влиянием во времена Блистательной Порты». (http://chipstone.livejournal.com/1 264 323.html).

США пытаются не допустить появления стальных скреп Евразии (трубопроводных, железнодорожных, энергетических, инфраструктурных и т.д.), стягивающих ее в единое торгово-экономическое целое без разделительных геополитических линий, нарисованных из Вашингтона. Поэтому так аккуратна та же Германия: на словах Меркель — одна из ярых критиков Путина, на деле немцы молча и за спиной Штатов подписывают важнейшее для России в нынешней геополитической ситуации соглашение, тем самым показывая, во-первых, что в санкции против России играют только геополитические лохи-лимитрофы. Во-вторых, что свою энергетическую безопасность Германия и Австрия будут строить без оглядки на США.

В этой связи полностью оправданны выводы Саркиса Цатуряна в статье «США ведут Евросоюз к газовой блокаде»: «Геоэкономика заставляет концерт мировых держав играть по своим правилам, где «баланс сил» всё больше определяется логикой прибыли и накопления капитала. Решение России запустить две новые ветки «Северного потока» в Германию — «холодный душ» для тех, кто по-прежнему упрекает Европу в безволии. Конечно, Брюссель не может похвастаться независимой внешней политикой, поскольку он не располагает собственной армией, но его газовые интересы постоянны» (http://regnum.ru/news/polit/1 934 931.html).

США стремятся не допустить энергетической независимости Европы, которую ей могут гарантировать Россия и Иран, т.к. в этом случае Европа будет втянута не в проект Трансатлантической интеграции, а в проект Евразийской интеграции, где Евразия будет поделена на традиционные сферы влияния в «концерте» великих держав, а все заокеанские выскочки займут свое заслуженное место на задворках мировой политики и истории.

Юрий Баранчик