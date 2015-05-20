В последние несколько месяцев в сети появилось достаточно много качественных материалов, раскрывающих суть финансового механизма западной гегемонии. Речь, прежде всего, идет о таком главном финансовом инструменте западного тоталитарного подавления мировой экономической свободы, как Федеральная резервная система.

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Напомню, что подробная структура главного западного финансового спрута была разобрана в блоге Татьяны Волковой в целом цикле статей, начало которым было положено в материалах «Спрут или осиное гнездо?», «Властелин хлеба», «Спрут. Часть третья» в августе прошлого года. Суть концепции автора состоит в том, что ФРС, как и ведущие американские и европейские банки, в частности, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank и некоторые другие, является только ширмой для ядра из четырех компаний в лице Vanguard Group, (FMR (Fidelity)), State Street Corporation и «Блэк Рок» (BlackRock). Достаточно близко к четверке вышеуказанных компаний располагается и банк JP Morgan Chase. В чем суть этой трехчленной структуры?

Суть в том, что ФРС является на самом деле первой ширмой, отвлекающей наше внимание от подлинных владельцев всей мировой финансовой системы, т.к. ФРС существует не как благотворительное общество взаимопомощи, а как акционерная структура, имеющая своих учредителей. И вышеуказанные банки, если говорить по-простому, являются владельцами ФРС. Казалось бы, теперь всё ясно. Однако, не тут-то было — банки также являются акционерными обществами. И вот этими банками, владеющими на паях ФРС, оказалось, что тоже владеют, при том те же структуры, что и ФРС. Интересно, не правда ли?

Причем, что интересно, что если владельцы у упомянутой ведущей шестерки мировых банков одни и те же, то не логично ли предположить, что на самом деле все другие банки в конкурентной борьбе с ними имеют дело не с шестью структурами, а с одной, чьи активы для того, чтобы не привлекать внимания контролирующих органов, а реально — создавать миф о конкуренции, рынке и т. д., внешне просто разнесены по шести лавочкам, а реально, на глубинном уровне, функционируют как сосуды с соединяющимися каналами?

На мой взгляд, это вполне логичное предположение, т.к. трудно заподозрить в конкурентной борьбе на уничтожение владельцев одних и тех же банков и ФРС, которые несут им «золотые яйца».

Продолжила разбор финансовой пирамиды Запада в своих публикациях на блоге «Конкурентная разведка» Елена Ларина в целом цикле статей «Прикладное спрутоведение. Опыт анализа интеллектуальных расследований», которые приняли форму полемики со статьями Татьяны Волковой, но тем не менее, что важно для нашего исследования, — также добавили очень много качественной фактуры в изучение внутренней организации западного финансового спрута.

Не остался в стороне от этого архиважного вопроса и известный российский экономист Валентин Катасонов, который в серии своих публикаций, в частности, «Банки правят миром. А кто правит банками? Часть первая», также весьма подробно остановился на структуре взаимных владений ведущих мировых акционеров и собственников, из чего следуют те же самые выводы: что вся финансовая система Запада — это чистая разводка лохов. Она устроена так, чтобы скрыть ядро владельцев мировой экономики и закамуфлировать тот факт, что для одних (для лохов) действуют одни правила, а для других (реальных хозяев финансовой пирамиды) — совсем другие. Поэтому одних можно банкротить, высасывая все финансовые соки, а другим разбрасывать «золотые парашюты» — именно вышеупомянутой шестерке банков ФРС раздала, по разным подсчетам, от 8 до 24 трлн долларов в течение нескольких последних лет для поддержания ликвидности. И где законы? Где правила? — Для своих нет ни законов, ни правил.

Т.е. что мы имеем на самом деле? На самом деле мы имеем следующую картину. Собрались как-то правильные парняги и решили покалякать о делах своих скорбных. Один вопрос их мучил — как сделать так, чтобы все у них было и ничего им за это не было? Первым делом был решен вопрос по бабкам — бабок должно быть от пуза. Что для этого надо? Банки? — Не-а. Им же кто-то дает деньги, главный банк. Соответственно, нужна контора, которая печатает бабки, и она должна быть частная, т. е. своя, расписанная на своих пацанов. Поэтому надо учредить свою частную контору по печатанию бабок, и назовем ее для красоты — ФРС. Соответственно, наши фирмы и будут ее учредителями.

Второй этап — бабки нельзя печатать просто так. Вернее, можно, но это вызовет социальный взрыв. Поэтому они должны идти в дело. Для этого нужны банки, которые будут раздавать наши деньги лохам под проценты. Эти банки, понятное дело, тоже будут наши. На третьем этапе под контроль берутся биржи с помощью больших компаний, которые диктуют цены на товар в ходе «рыночных торгов», вся рыночность которых состоит в силе той или иной корпорации продавливать своим весом нужную ей цену, а потом крупные корпорации.

Исследование финансового спрута показало, что вышеупомянутая четверка основных владельцев мировых активов не только управляет всей мировой финансовой системой, но также и наиболее крупными и прибыльными западными корпорациями, например, «Гугл»: «Сперва ознакомимся со списком владельцев компании и снова, во избежание разночтений и для облегчения читателям дальнейшего самостоятельного поиска и анализа, приведём их в латинской транскрипции: Eric E. Schmidt — 1 240 463 акции, John L. Doerr — 2767 акций, всем нам известный Sergey Brin — 75 000 акций, David C. Drummond — 21 332 акции, и Paul S. Otellini — 643 акции. Крутые ребята. Спускаемся чуть ниже к важнейшим институциональным инвесторам и на первом месте находим State Street Corporation с 22 757 690 акциями, составляющими целых 6,73% компании «Гугл». Так вот кто настоящий хозяин?! Ничего подобного. На втором месте некая аббревиатура FMR LLC с 20 368 861 акцией и 6,02%. Ничего загадочного, это Fidelity Management and Research.

На третьем — Vanguard Group, Inc. с 14 624 137 акциями и 4,32%. На этом этапе подсчёта суммарная доля Вангард и Фиделити уже составляет 10,34%. Извините, дорогие владельцы, все вместе взятые, и решившая поиграть с большими мальчиками, сама по себе не маленькая Стейт Стил: ваши уже не пляшут. Однако идём дальше: среди важнейших инвестиционных фондов — акционеров «Гугл» — на первом месте Fidelity Contrafund Inc. с 6 925 967 акциями или 2,05%, на четвёртом — Fidelity Growth Company Fund (1 809 678, 0,54%), на шестом — Vanguard/Primecap Fund (1 417 843, 0,42%).

Итого суммарная доля Вангард и Фиделити в корпорации «Гугл» на 28 августа составляет 45 146 486 (сорок пять миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть акций), тогда как всему миру известно, кто является владельцем «Гугл» — конечно же, Сергей Брин! У него семьдесят пять тысяч акций.

Кстати, в отличие от Вангард и Фиделити, держащих акции с правом голоса, Брина интересует прибыль, а не контроль, поэтому все принадлежащие ему акции относятся к категории Б. В поданной согласно разделу 14 (А) Закона от 1934 года «О ценных бумагах и биржах» декларации, подписанной Эриком Шмидтом, Сергеем Брином и Ларри Пейджем, указано количество акций категории А, которыми владеет Сергей Брин, — 0».

Т.е. оказывается, что тот «золотой мальчик», которого всем показывают как одного из крупнейших владельцев «Гугла», на самом деле просто мальчик на побегушках у реальных владельцев этой корпорации с правом голоса. Как показывают исследования Т. Волковой, Е. Лариной и В. Катасонова, аналогичная картина прослеживается и практически по всем крупнейшим западным корпорациям — на публику выставляются медийные фигуры, а реальные владельцы все те же самые — Vanguard Group, (FMR (Fidelity)), State Street Corporation и «Блэк Рок» (BlackRock).

Как говорится, все гениальное просто. Абсолютно не надо быть семи пядей во лбу. Отсюда и мощь ВС США — кто-то же должен защищать капиталы тех, кто и создал всю эту систему? Отсюда следует целый ряд принципиальных и важных вопросов. Насколько могут быть западные политики, естественно, речь идет о первых лицах, независимых от тех, кому реально принадлежат западные страны, именно страны, а не экономики и финансы, т.к. все остальные сферы западного общества — высокая и бытовая культура, медиа, технологии давно обслуживают именно эти два сектора экономики и задают соответствующую идеологию общественного развития?

С кем конкурируют российские крупные фирмы и банки? Может ли, скажем, тот же Сбербанк или банк «Россия» конкурировать с Deutsche Bank или JP Morgan, если эти два западных банка являются просто банковскими ячейками одной и гораздо большей, на порядки, в финансовом плане структуры, чем они сами? И отсюда главные вопросы — кто наш враг, где он, как устроен? Соответственно — куда наносить удары? Понимаем ли мы силу нашего врага? Не отсюда ли неторопливость действий руководства России на мировой арене, что враг нам сегодня противостоит гораздо более крупный, чем Гитлер в 1941 году? Именно тот враг, который и взрастил, как нечего делать, Гитлера в 30-х годах в Германии?

Исходя из сложности этих вопросов, а также из того, что вышеуказанные исследования Т. Волковой, Е. Лариной и В. Катасонова, как и других авторов, только начинают нам приоткрывать истинное лицо врага и механизмы, лежащие в основе его могущества, я думаю, нам стоит задуматься о том, что нынешняя стратегия российского руководства, заключающаяся в постепенном прощупывании окна возможностей, является наиболее адекватной реальному соотношению сил.

Кто-то хочет быстро, с шашкой наголо, на танк и вперед. Столицу — Киев, Варшаву, Берлин или Вашингтон — каждый выбирает себе по вкусу, исходя из уровня адреналина в крови, горизонта планирования и уровня понимания метафизики глобальности. Однако, на мой взгляд, победа в этом сражении будет достигаться отнюдь не танковыми клиньями, авиационными крыльями или ядерными триадами. Естественно, все это должно быть в ажуре и в смазанном виде стоять наготове. Как говорится, мы не только такую борьбу за мир во всем мире готовы развернуть, что камня на камне не останется, но если в мире и останется после этого в живых и здоровыми три-четыре человека, то это будут наши, советские люди. И никто не должен в этом сомневаться. Только если так будет, то мы снова будем воевать с Гитлером, а не с гидрой, их порождающей. Если будет победа, то она будет такой, что ее, возможно, вообще никто не заметит, т.к. не мы будем покорять некий враждебный центр мира, а мы сами станем центром мира.