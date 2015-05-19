Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве транслировали в прямом эфире десятки греческих телеканалов и интернет-порталов. Репортажи журналистов, наряду с восторженным пересказом «небывалого, грандиозного, беспрецендентного, потрясающего» действа, на протяжении которого «на Красной площади дрожала брусчатка», содержали историческую справку о событиях и людях Великой Отечественной войны — Сталинградская битва, блокада Ленинграда, Левитан — враг № 1 для Гитлера, 7-я симфония Шостаковича и другие. Многие интернет-ресурсы опубликовали целые подборки видеороликов с документальной кинохроникой военных лет, сводками Совинформбюро и чередой Парадов Победы начиная с 1945 года. СМИ в особом ключе отметили тот факт, что, «несмотря на отказ западных лидеров присутствовать на торжествах в честь 70-летия Победы Красной армии над фашистской Германией, российский президент Владимир Путин в своём обращении перед началом парада оценил вклад союзников в Победу во Второй мировой войне».

Эммануил Евзерихин Фонтан «Бармалей». Сталинград. 23 августа 1942 года

Грецию на торжествах 9 мая в Москве представляла спикер греческого парламента Зои Константопулу. Во время прямой трансляции Парада Победы было зафиксировано резкое увеличение зрительской аудитории телеканала греческого парламента. По словам журналиста, участвующего в подготовке трансляции, количество зрителей канала выросло в четыре раза: «Впервые телевидение Греции вело прямое вещание военного Парада на Красной площади. Решение о прямой трансляции было принято поздней ночью, за несколько часов до начала парада. Несмотря на то, что никакого объявления о предстоящем эфире не было, зрители звонили друг другу и сообщали о передаче. Аудитория канала увеличилась с 1,5% до 8%».

«Семь чудес Владимира» — так военный обозреватель издания Pentapostagma.gr окрестил семь новых образцов российской техники, продемонстрированных 9 мая на Красной площади — танк «Армата», БМП «Бумеранг», БМП «Курганец», береговой ракетный комплекс «Бал-Э», береговой ракетный комплекс «Бастион», САУ «Коалиция-СВ» и БТР-МД «Ракушка». В статье подробно разбираются технические характеристики новинок российской оборонной промышленности и отмечается, что «месседж о возвращении России в категорию действительно сильных в военном отношении государств более чем очевиден». «Путинская Россия существенно укрепилась в военном плане и, судя по оборонному бюджету на ближайшие годы, быстро исправит недостатки, которые ей приписывают», — говорится в публикации. «Лидеры западных стран и некоторых бывших советских республик предпочли отправиться в польский Гданьск, чтобы отметить годовщину Победы… вместе с президентом Украины Порошенко, — пишет газета Έθνος;, — Десять лет назад, в 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны, на Красной площади рядом с Путиным стояли лидеры США, Франции и Германии. А сегодня российский президент отмечает День Победы плечом к плечу с руководителями Индии и Китая. Вот он, «русский поворот» на Восток (что подтверждается и новыми военными контрактами) и разрыв отношений Кремля с Западом. Для самой же России 9 мая является днём национального сплочения. Военные парады призваны продемонстрировать российскую мощь в период интенсивных геополитических трений, когда обстановка на Украине остаётся напряжённой, статус Крыма является предметом международной полемики, силы НАТО мобилизуются, а экономика России переживает тяжёлые времена. В этом контексте военный парад обретает новые смыслы и посылает месседжи за границу. Великие достижения советского прошлого играют главную роль в образной памяти россиян, сплачивая народ перед лицом «традиционных» врагов, особенно в период острой международной конкуренции как нынешняя. В России немало людей, которые сравнивают победу Советов над фашистами во Второй мировой войне… с недавней победой пророссийских повстанцев над украинскими неонацистами».

Жёсткое идеологическое противостояние в оценке значения Победы во Второй мировой войне скрывалось за грандиозной церемонией в Москве, пишет газета Η Καθημερινή;. На торжествах по поводу 70-й годовщины капитуляции фашистской Германии отсутствовали лидеры западных государств, что расценивается как знак протеста против «российской агрессии» на Украине. Дипломатическая пощёчина Запада, отвешенная российскому президенту, сопровождается полемикой в некоторых академических кругах по вопросу о вкладе самого СССР в победу над фашизмом. В то же время особый издательский успех имеют исторические труды, повествующие о преступлениях Сталина, которого сравнивают с Гитлером. Этой школе мысли служили прежде всего профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, а также консервативный британский историк Роберт Сервис. Государственная пропаганда, проводимая Кремлём, отождествляет победу над фашизмом во Второй мировой войне с последними событиями на Украине, где в результате переворота, осуществлённого боевиками коллаборационистского и ультранационалистического движения им. Степана Бандеры, был свержен пророссийский президент Янукович. Этому отождествлению способствуют сами сторонники Майдана, которые возводят Бандеру в ранг святого, подчёркивая его националистическую риторику и умалчивая об исступлённом, преступном антисемитизме его вооружённых отрядов, отмечает издание.

«Приятная неожиданность»

Заместитель министра финансов России и представитель создаваемого Банка развития БРИКС Сергей Сторчак в ходе телефонного разговора с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом пригласил Грецию стать шестым членом нового банка, сообщило 11 мая Афинское информационное агентство (АПЕ) со ссылкой на источник в правительственных кругах. Греческий премьер поблагодарил Сторчака, отметив, что предложение российской стороны стало для него «приятной неожиданностью». Ципрас выразил заинтересованность Греции и пообещал тщательно изучить предложение, которое он сможет обсудить с лидерами стран — участниц БРИКС в Санкт-Петербурге во время своего визита для участия в международном экономическом форуме 18−20 июня.

В интервью греческому информагентству АПЕ Сергей Сторчак заявил, что участие Греции в новом Банке развития позволит ей «просить ссуды для различных целей, в том числе для реализации национальных планов развития в период, когда финансовый кризис в стране остаётся острейшим и является одной из главных проблем в переговорах с европейскими кредиторами». «Банк развития БРИКС будет открыт для всех государств — членов ООН. Мы договорились, что 50% уставного капитала банка, то есть 50 млрд долларов в год, будут распределяться между государствами-основателями, а оставшиеся 50 млрд долларов — между новыми участниками. Результатом такой очень гибкой системы (после ратификации Соглашения всеми государствами-членами) станет приток заявок от новых стран, а решение об их присоединении к банку будет принимать Совет управляющих. Таким образом, впоследствии не будет необходимости в голосовании в национальном парламенте для того, чтобы изменить пункты Соглашения». Российский чиновник заметил, что страны БРИКС не удивит, если Греция, будучи полноправным членом Банка развития, станет первой страной, которая запросит деньги. При этом, по словам Сторчака, величина вклада, сделанного Грецией при вступлении в банк, совершенно не важна — греческие власти смогут купить столько акций, сколько захотят. Сторчак пояснил, что новый Банк развития создаётся с целью поддержки крупных строительных проектов. «Мы видим, как на протяжении вот уже многих лет роль Всемирного банка в реализации инфраструктурных проектов постоянно ослабевает. Таким образом, пять государств-основателей банка сошлись во мнении, что краеугольным камнем нашей деятельности должна стать помощь в реализации проектов развития. Банк не ставит своей целью извлечение выгоды», — подчеркнул Сторчак. Российский чиновник также заметил, что вероятность возникновения проблем с ЕС в случае, если Греция попросит финансовой помощи у банка БРИКС, очень мала, поскольку многие страны — участницы ЕС решили присоединиться к какому-либо институту развития. «Например, есть предложение правительства Китая для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank — AIIB), где 25% капитала будут направлены на неазиатские страны. Такие государства — члены ЕС, как Великобритания, Германия, Италия и Франция, готовы сотрудничать с другими странами в рамках Азиатского банка», — сказал замглавы российского Минфина.

В этом же интервью Сторчак предложил использовать рубли в расчётах за товары и услуги в Греции со стороны российских предпринимателей и туристов: «Использование рубля в плане развития туризма выгодно как для России, так и для Греции. Следующим шагом в этом направлении может стать использование российской национальной валюты в расчётах за различные греческие продукты, продаваемые на территории России». В завершение Сторчак отметил, что после того, как будет преодолён финансовый кризис и сложится благоприятная политическая ситуация в обеих странах, «большинство россиян, а также частных компаний будут готовы инвестировать в Грецию».

Как сообщили в правительстве, работа по изучению возможности участия Греции в банке БРИКС возложена на бывшего представителя Греции в МВФ, экономиста, вице-президента Piraeus Bank Панайотиса Румелиотиса. В частности, Румелиотису предстоит исследовать, обязана ли Греция внести капитал для того, чтобы стать членом банка и в каком объёме, ну и, конечно же, выгоды от участия в организации такого типа. Выступая в эфире телеканала Star, Румелиотис подчеркнул, что речь не о дилемме БРИКС или Запад, а о дополнительном усилии, направленном на поддержку процессов развития в стране. «Политика, проводимая МВФ и ЕС в последние годы в Греции, привела к рецессии и росту безработицы, и поиск путей развития экономики никак не может навредить интересам Греции», — сказал аналитик. Румелиотис пояснил, что новый банк не будет следовать так называемому «Вашингтонскому консенсусу», то есть декалогу классических неолиберальных рецептов экономической политики.

Ряд высоких правительственных чиновников и членов СИРИЗЫ, в свою очередь, высказались по теме. Заместитель министра социального обеспечения Димитрис Стратулис в эфире радиостанции Real FM отметил, что было бы неразумно исключать банк БРИКС как альтернативный источник финансирования: «Если возникнет необходимость попросить финансирования и его предоставят на приемлемых условиях — без меморандумов и безоговорочного подчинения чужому диктату — то почему мы должны отказываться от этой возможности?» Депутат Европарламента от СИРИЗЫ Константина Кунева назвала предложение Сторчака выгодным, заметив, что, имея несколько источников финансирования, Греция не рискует стать колонией. «Мы все понимаем, что основанием для приглашения российской стороной послужила сложная ситуация в греческой экономике. Другая причина в том, что Россия и другие страны БРИКС, имеющие давние экономические связи с Грецией, стремятся к совместным инвестиционным проектам, которые должны финансироваться из источников, не регулируемых Европой и США», — прокомментировала Кунева. В том же ключе прозвучали слова координатора отдела международных отношений и вопросов мира СИРИЗЫ Паноса Тригазиса, который заявил, что «Греция пытается выстраивать связи со странами БРИКС, а каким будет сотрудничество — зависит от этих стран». «Греция не настолько велика, чтобы стать членом БРИКС, но мы могли бы сотрудничать со странами-участницами… мы хотим этого сотрудничества», — сказал Тригазис. Политик также отметил, что в мире, в котором сегодня правит доллар, решение БРИКС о создании собственного банка является правильным, поскольку таким образом они смогут защитить себя в уже начавшейся валютной войне.

Издание Εφημερίδα των Συντακτών; со ссылкой на источник в «Газпромбанке» пишет, что участие Греции в банке БРИКС оценивается в 2 млрд долларов и эта сумма должна быть внесена в течение семи лет. По оценкам российских аналитиков, объёмы возможного кредитования Греции банком БРИКС будут очень малы и, конечно, недостаточны для того, чтобы покрыть потребности страны. «В этом смысле, по большому счёту, подобный шаг можно расценивать как «символический», — цитирует Εφημερίδα των Συντακτών источник в «Газпромбанке». Греческие СМИ также отметили молниеносную реакцию немецкой стороны на приглашение Москвы — новость была незамедлительно отражена в статье под заголовком «Москва отрывает Грецию от МВФ», опубликованной в журнале Spiegel.

Либеральное издание TA NEA убеждено, что правительство, в силу своей неопытности и антиевропейских навязчивых идей, которыми одержимы многие его члены, вместо того, чтобы строить мосты с ЕС, сжигает их. «Премьер-министр и выдающиеся министры его правительства — через несколько недель после оглушительного опровержения информации из Москвы о сиюминутном депозите в 5 млрд долларов на строительство газопровода, который, возможно, (!) будет проложен по территории Греции, — продолжают витать в облаках. Вместо того, чтобы бросить все силы на развитие отношений с европейскими партнёрами, которые за последние пять лет одолжили нам сумасшедшую сумму в 240 млрд евро, власть ищет финансовую поддержку в несуществующих и мутных структурах, которые не имеют ничего общего с Грецией. Даже студент-первокурсник, который читает газеты, может проинформировать правительство о том, что Россия испытывает большие финансовые проблемы из-за падения цен на нефть и, таким образом, не в состоянии заимствовать на международных рынках, кроме как под нежизнеспособные проценты, которые достигают 12%. Кроме того, Индия и Бразилия неоднократно высказывали недовольство по поводу финансирования «богатой» Греции из ресурсов МВФ в то время, как развивающиеся страны такой помощи лишены. Наконец, Китай (вместе с 20 другими странами) уже продвигает свой Банк развития с уставным фондом в 50 млрд долларов, направленных на финансирование инфраструктурных проектов в слаборазвитых странах Азии, с целью усиления своего влияния на континенте». Резюмируя, TA NEA пишет, что членство в банке БРИКС предполагает «входной взнос» в несколько миллиардов долларов, имея которые, Афины смогли бы самостоятельно профинансировать греческую экономику, и, как следствие, страна не находилась бы сегодня с пустой казной и рукой, протянутой к ЕС».