В прошлом материале «Визит Керри в Сочи: США хотят спрятать свое поражение на Украине» мы разобрали внешнюю — пиар-сторону визита госсекретаря США в Россию. Вместе с тем более полный анализ происходящих в последние дни событий показывает, что в этом визите мог быть и второй, затененный внутренний план.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

В частности, такую возможность вполне допускает Игорь Кабардин в статье «Хитрый план Джона Керри» в своем блоге на «Военных материалах»: «Визит госсекретаря Джона Керри в Сочи стал почти сенсацией, затмив более ранний прилёт в Москву Ангелы Меркель. Его приватная беседа с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным мгновенно обросла слухами. Сгоряча можно подумать, что американцы сдались и готовы пойти на компромисс, аналогичный тому, что был заключён во время Карибского кризиса, но не стоит торопиться с выводами. Особенность американской дипломатии такова: она готова сдать только то, что уже и так подготовлено к списанию по тем или иным причинам. Однако списывается тот или иной пункт не просто так — сперва Госдепартамент находит сторону, которой можно продать предмет ликвидации под видом уступки, а затем с жертвы требуют реальные преференции, выгодные в настоящий момент США». В качестве своего ответа на поднятый вопрос Игорь Кабардин предполагает следующую версию: США готовы пойти на временное перемирие на Украине на год, максимум полтора до президентских выборов в США, чтобы перевооружить и подготовить новую украинскую армию, чтобы затем в гораздо более боеготовом состоянии она снова пошла в поход на Донбасс: «Год нужен Соединённым Штатам и Турции для того, чтобы нанести окончательное поражение Башару Асаду в Сирии и убрать Россию из Тартуса. Не факт, что все цели будут достигнуты, но, судя по поступающей из региона информации, работа на этом направлении существенно активизировалась. Однако для полной победы Вашингтону крайне желательно, чтобы Москва отказалась от поддержки сирийского президента.

Ну и напоследок за год предполагается додавить европейских и азиатских союзников: убедить их вступить в Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство и Транс-Тихоокеанское партнёрство соответственно. А это весьма непростая задача. После того как всё вышеперечисленное будет достигнуто, Белый дом вернётся к украинскому вопросу со всей серьёзностью. И сама Украина к тому времени станет более соответствовать возлагаемым на неё задачам». Вполне может быть. Есть только одно серьезное возражение — данная версия читается очень легко, и, естественно, опытные игроки в преферанс просчитают этот сценарий на раз — кидок здесь просто очевиден. Именно поэтому это слишком простая версия для объяснения истинной цели визита Керри к Путину и Лаврову.

Схожей «украинской» версии визита Керри придерживается и Ростислав Ищенко: «Задача втянуть Россию в конфронтацию с Европой — не исчезла. Либо Россия капитулирует, либо ее будут усиленно, целенаправленно в этом направлении толкать и втягивать в боевые действия с каким-то европейским контингентом, конкретно с Украиной. Я думаю, что в ближайшем будущем после этого визита Керри следует ждать просто очередного обострения и на юго-востоке, и, возможно, в других местах. Стоит поставить Россию даже не на грань военной конфронтации с Европой, а создать постоянный очаг напряженности, который будет сковывать ресурсы Российского государства и сковывать ресурс Европейского союза — и это навсегда сделает Европейский союз уже даже не младшим партнером, а просто вассалом США, нуждающимся в их постоянной защите».

В таком же направлении мыслит и Фриц Морген: «Лично я полагаю, что основным направлением удара американцы выберут именно Приднестровье. Захватить Донбасс при помощи военной силы Украина не может физически — это вполне очевидно Вашингтону. Заставить Польшу или Прибалтику напасть, например, на Калининград вряд ли получится: при всей зависимости тамошних лидеров от США на прямое самоубийство те вряд ли решатся. Остается только Приднестровье, которое вполне могут атаковать украинские войска. Если в качестве ответного хода Россия подведет танки к Киеву (в стиле 2008 года), дядюшка Сэм может считать свою задачу выполненной» (http://fritzmorgen.livejournal.com/783 375.html).

Кстати, о «приднестровской» версии мы писали еще 20 марта текущего года в материале «Изгнание бесов из США: всем нам стоит ожидать неожиданного»: «США пытаются экстраполировать гражданскую войну уже за пределы Украины. Например, через взрыв ситуации в Приднестровье. Президенты Украины и Румынии обсудили совместные действия по размораживанию приднестровского конфликта: «Мы договорились о координации наших действий по Приднестровью для того, чтобы способствовать размораживанию этого конфликта и помочь суверенной Молдавии восстановить свою территориальную целостность и реинтегрировать Приднестровский регион в Молдову», — сказал Порошенко.

Перечисленные три версии, несомненно, добротные и аргументированные, единственный их недостаток, на мой взгляд, заключается в том, что, во-первых, они легко читаются и поэтому легко просчитываемы, и, во-вторых, исходят из того, что целью визита Керри в Сочи является украинский кризис. Вот в этом втором факторе мне и видится главная слабость этих версий, т.к. если предположить, что Керри прилетал в Сочи вовсе не из-за Украины, то тогда они рушатся, а вопрос о целях визита госсекретаря США так и остается открытым. Поэтому попробуем подойти к визиту Керри с другой стороны, а именно, с учетом того, о чем мы ранее неоднократно говорили в обзорах блогосферы, — что кризис на Украине очень тесно связан не только с другими горячими точками на планете, которые разжигают американцы в своих целях, но, прежде всего, с разборками в самих США между кланом Бушей, к которому в последнее время примкнул Обама, и кланом Клинтонов.

О том, что внутри США есть кланы и между ними идет борьба, в том числе и на международной арене, кстати, говорит и Ростислав Ищенко: «Сам приезд Керри свидетельствует о том, что американский истеблишмент тоже не всегда и не во всех вопросах един. Американцы пытаются достичь одной и той же стратегической цели, но разными путями. Но вот та часть, которая заинтересована в каком-то хотя бы внешнем примирении — даже не примирении, а внешней стабилизации отношений с Россией — она и отправила Керри для того, чтобы сообщить, что есть «последняя возможность» перед очередным обострением», только все равно остается в рамках «украинской» версии.

Между тем задолго до президентских выборов обострение клановой борьбы в США достигло такой степени напряжения, что мы вправе говорить о том, что предстоящие выборы будут носить беспрецедентный характер для США. Приведу навскидку только несколько фактов. Во-первых, Хиллари Клинтон ходит под уголовным делом. Вокруг этой темы идет жесткий торг, свидетельством чего выступают и «неожиданные» заявления Йоко Оно, и практически открытая война между Обамой и Клинтон в конгрессе, и учения ВС США в Техасе, вотчине Бушей, в ответ на что техасский губернатор поднял на учения нацгвардию. Представим себе, что за полтора года до последних президентских выборов в России кто-либо решил провести военные учения в Петербурге…

Т.е. ситуация накалена до предела, а до выборов еще целых полтора года. Поэтому Керри приезжает от «партии мира» Бушей-Обамы, а до него в Москву приезжает Меркель, а после него Нуланд в Киев от «партии войны» Клинтонов. Первая едет давить на Путина, чему мы и были свидетелями на итоговой пресс-конференции, вторая — едет к Порошенко убеждать его в том, что он должен слушать не тихого «пуделя» Обамы Керри, а находящуюся в отставке Клинтон и ее партию, т.к. они придут к власти через полтора года. Соответственно, войну надо готовить и не реагировать на звонки Керри.

О том, что подлинной целью визита Керри в Россию могла быть внутриамериканская ситуация, говорит в своем блоге, в частности, abrod: «Результаты» переговоров, озвученные Керри как рекомендация Порошенко подумать дважды, прежде чем попытаться вернуть донецкий аэропорт, были на самом деле предварительным условием того, что этот разговор вообще состоится. А говорил Керри с Путиным о значительно более важных вещах по поручению Обамы, оставив за спиной не только санкции, но и то, что многим кажется важнейшим поворотом в политике США за последний год».

А какой кардинальный поворот произошел во внутренней политике США за последний год? — Распад традиционных политических сил двух ведущих политических партий США на враждующие внутри себя кланы, в результате чего сейчас демократы в сенате зарубают план Обамы по Транс-Тихоокеанскому партнерству, а поддерживают Обаму его политические оппоненты — республиканцы: «Группа демократов заблокировала во вторник в сенате США продвижение переговоров по договору о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который активно продвигает президент-демократ Барак Обама. Восемь сенаторов-демократов отказались поддержать законопроект, который дает президенту расширенные полномочия по заключению такого рода договоров. Без их поддержки законопроект не получит 60 необходимых голосов из 100 и не будет принят сенатом».

Более того, как пишет 14 мая в своем блоге Татьяна Волкова: «Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщает сегодня, что американская шпионка, которая подошла к чиновнику посольства РФ в Вашингтоне на прошлой неделе и предоставила документацию, которая, как она утверждала, доказывает, что Соединенные Штаты намереваются начать массовую глобальную войну, была помещена в психиатрическую больницу по секретному приказу президента США Барака Обамы и полностью изолирована от связи с внешним миром. Согласно этому докладу, 30 апреля агент ФБР по имени Тунис Дэвис подошла к консульству РФ.

После того, как она покинула российское консульство 30 апреля, как утверждают американские СМИ, г-жа Дэвис впоследствии была арестована ЦРУ и была обвинена в попытке захватить оружие у сотрудника полиции и угрозе подложить бомбу в штаб-квартиру спецслужбы. Что касается содержания «большого» пакета документов АНБ, которые г-жа Дэвис «доверила» Российской Федерации 30 апреля в поддержку своих заявлений о том, что режим Обамы планирует глобальную войну и массовые восстания в пределах Соединенных Штатов Америки. Еще более поразительно, делается вывод в докладе, что спустя 3 дня, 5 мая, Организация Североатлантического договора (НАТО) вдруг заявила о создании прямой линии связи с Российской Федерацией для решения любых вопросов, с которыми они, возможно, столкнутся на фоне нарастающей напряженности между Западом и Россией».

То, что противостояние в США идет в самых верхах, разрывая все шаблоны партийного междусобойчика, свидетельствует и много другой информации, к которой мы обязательно вернемся по мере развития событий.

Учитывая вышеизложенное, единственным смыслом приезда Керри в Сочи, исходя из «американского» фактора, была попытка клана Бушей — Обамы заручиться поддержкой Путина и, возможно, Си Цзиньпина в предстоящей в США схватке с кланом Клинтонов, которая может перерасти в гражданскую войну с применением ядерного оружия внутри США. На эту тему, кстати, снят не один фильм и сериал, некоторые даже очень успешные. Какая версия является основной в визите Керри — «украинская» или «американская», покажет ближайшее развитие событий. Вполне возможно, что внутриполитическая ситуация в США взорвется еще до президентских выборов 2017 года, в результате чего мы будем иметь принципиально новую геополитическую раскладку сил в мире, которая кардинальным образом поменяет наши представления о глобальных перспективах развития планеты.

Юрий Баранчик — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM