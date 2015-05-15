Рижский саммит участников программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» не обещает сенсаций, но может продемонстрировать большую лояльность к официальному Минску как со стороны Брюсселя, так и Киева. Такое мнение высказали российские, украинские и белорусские политологи, опрошенные 15 мая корреспондентом ИА REGNUM.

ИА REGNUM Юрий Баранчик

Главный редактор портала «Материк» Института стран СНГ Юрий Баранчик считает, что углубление сотрудничества Белоруссии с Евросоюзом в формате «Восточного партнерства» грозит постсоветской республике «минским майданом» во время президентской кампании 2015 года. До конца года Александр Лукашенко намерен оформить свой очередной президентский срок и продемонстрировать успехи «многовекторности» внешней политики на примере не только белорусско-китайских отношений.

«10−12 апреля официальный Минск подписал ряд довольно хороших соглашений с Китаем, — отметил Баранчик. — Но именно против Китая США и ведут борьбу, вытесняя его не только из Африки и Азии, но и из Европы, в частности — с Украины. Поэтому необходимо отличать реальное и взаимовыгодное сотрудничество как с Россией, Китаем, Ираном, так и обманку, которую предлагает Запад. Если посмотреть на Украину, то даже в условиях гражданской войны, и практического дефолта страны, в прошлом году Запад предоставил Украине всего 8 млрд. долларов, а вывел — 14 млрд. долларов».

«Поэтому, с учетом провала западного блицкрига на Украине, что и зафиксировал визит госсекретаря США Джона Керри в Сочи, в результате чего Германия во главе с Ангелой Меркель, ориентирующейся на Хилари Клинтон, попала как кур во щи, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что предстоящий саммит «Восточного партнерства» в Риге будет провальным. Отсюда и возникают вопросы — а надо ли президенту республики участвовать в этом низкопробном спектакле с отыгранными политиками, показавшими свою немощь в украинском кризисе?», — сказал политолог.

Эксперт журнала МИД РФ «Международная жизнь» Владислав Гулевич считает, что рижский саммит пройдет на фоне разногласий между некоторыми странами ЕС по украинскому вопросу. «Чехия, Венгрия, Греция не разделяют жесткого подхода Запада к России из-за ее позиции по украинской проблеме, — сказал политолог. — Это затруднит достижение единодушного мнения в отношении Украины и России. Ожидания Киева от саммита не оправдаются, потому что на заре «евромайдана» путчисты заявляли совершенно нереальные планы сближения с Евросоюзом: отмена виз, подписание соглашения о зоне свободной торговли, допуск на европейские рынки украинских товаров. ЕС не готов ни политически, ни экономически удовлетворить все аппетиты Киева».

«Украина будет пытаться вдохнуть новую жизнь в проект «Восточного партнёрства», но успех проекта зависит не только от отношений Киева и Брюсселя, но также от готовности последнего удовлетворить запросы других послесоветских республик-членов данного проекта — Молдавии, Грузии и т.д. Удовлетворить всех и во всем у ЕС не получится. Скорее всего, попущения будут сделаны в отношении маленьких стран, которым могут облегчить визовое бремя в виду сравнительной малочисленности их населения».

По мнению эксперта, ожидать отмену визового режима между ЕС и Украиной не стоит. «Сейчас Брюссель в приказном порядке заставляет страны-члены ЕС принимать у себя беженцев из Африки и Ближнего Востока. Например, Польша должна будет принять 1200 чел. Если облегчить визовую нагрузку на Украину, Европу затопят многие десятки тысяч украинских мигрантов, — сказал Гулевич. — ЕС может отделаться символическими шагами. Например, облегчить получение визы узким категориям населения Украины (научные работники, спортсмены, политики), и объявить это «прогрессом» в отношениях с Киевом».

Оценивая перспективы взаимодействия на саммите «Восточного партнёрства» в Латвии делегаций из Украины и Белоруссии, эксперт сказал: «Минск может использовать саммит как переговорную площадку с Западом для ослабления изоляционных мер, введенных против Белоруссии. Многое в политике белорусских властей после свержения президента Виктора Януковича было направленно именно на это. Киев в этом отношении поддержит Белоруссию, и это было бы для него естественно, учитывая геополитический цугцванг, в котором оказались украинские власти. Но инициатива будет исходить от Белоруссии, а не от Украины. Украина может вовремя только включиться в игру».

По мнению белорусского политолога Николая Радова, пока не ясно, кто будет представлять официальный Минск на рижском саммите участников программы ЕС для постсоветских республик. «Но вот, что можно сказать наверняка: кто бы туда не поехал от белорусов — он будет встречен крайне благодушно. Их немного пожурят за смертную казнь, Статкевича (экс-кандидат в президенты во время кампании 2010 года Николай Статкевич до сих пор сидит в тюрьме — прим. ИА REGNUM), но серьезного давления не будет. Более того, есть информация, что в Риге, если белорусы не отчебучат чего особенного, сделают намек на то, что на нынешние президентские выборы, если Минск и дальше будет держать свою позицию по Украине, в ЕС закроют глаза, как сделали это на 97,7% в Казахстане. И вот это уже будет означать многое», — сказал эксперт.

Юрий Баранчик, Владислав Гулевич и Николай Радов уверены, что на рижском саммите украинская делегация поддержит белорусскую. Такой поддержки ожидать стоит, если организаторы разрешат в ходе саммита обсудить вопрос об отмене санкций к официальному Минску, применяемых Евросоюзом, США и их союзниками до сих пор. Санкции были возобновлены и расширены после подавления «плошчы» 19 декабря 2010 года — минского аналога «майдана».

«Вопрос по санкциям не будет рассматриваться вплоть до выборов, — уверен Радов. — То, что минчане будут говорить об этом — не важно. Сейчас мяч на стороне ЕС». Если же всё-таки вопрос о санкциях будет поднят, то, уверен политолог, украинская делегация поддержит линию Брюсселя.

«Инициативу от Минска они не поддержат, высказавшись лишь в том ключе, что «необходимо искать компромисс и продолжать двигаться навстречу друг другу», — уверен эксперт.

«Всё же для Киева дружба с Евросоюзом куда важнее Лукашенко», — подчеркнул Радов.