Сегодня, спустя всего неделю после празднования 70-летия Великой Победы 9 мая, можно сказать, как мы это и предсказывали в предыдущем материале —«Парад Победы: репетиция будущего», что этот день стал рубежным не только в плане нашей сопричастности прошлому, но и в плане нового формата будущего. И то, что произошло 10 мая в Москве, а 12 мая в Сочи — полностью подтвердило эти предположения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

Напомню, что 10 мая с визитом вежливости в Москву прибыла фрау Меркель с очередной нотацией нам, России, по поводу нашего прошлого, настоящего и будущего, а также неких «преступлений», совершаемых Россией на Донбассе. Сложно судить, насколько это было личной инициативой фрау или очередной установкой и, одновременно, как показало время, подставой со стороны вашингтонского обкома, но подобный подход поверженной в ходе Второй мировой войны стороны, не мог привести ни к какому позитивному результату в столице страны-победительницы, тем более, на следующий же день после празднования 70-летия победы.

О том, что очередная миссия Меркель не удалась, лучше всего свидетельствовала физиогномика фрау канцлер на совместном выходе лидеров России и Германии к прессе. Она была грустна, зажата и печальна. Поэтому одна из основных задач российского лидера Владимира Путина на этой пресс-конференции заключалась в том числе и в том, чтобы самая влиятельная женщина Германии, но, видимо, на последнем сроке этой влиятельности, как это и предсказывали некоторые эксперты с «Контрпоста» еще пару лет назад, чтобы максимально помочь сохранить лицо Ангеле Меркель в ходе ее провального визита в Москву. Нельзя было допустить женских слез в этот торжественный день. Две капитуляции за три дня, пусть и разнесенные эпохой в 70 лет — не каждый политический деятель, даже мужчина, сможет это выдержать.

Еще совсем недавно, в марте-апреле авторы ИА REGNUM анализировали эпоху правления Меркель (Игорь Шишкин «Меркель и Четвертый Рейх. Часть вторая») и весьма аргументированно доказывали, что ей ближе всего удалось подойти к осуществлению заветной геополитической мечты немецкой политической элиты последнего столетия — «Марша на Восток», но уже мирными средствами. За последние двадцать лет вся Европа снова была объединена в границах Третьего Рейха, но уже не под военной, а под немецкой экономической машиной, оставалось только стать смотрящей от США за постсоветским пространством — и вот она долгожданная свобода и реализация «всех мечт».

Оставалось только дожать Россию. И в кризисе на Украине значительная часть немецкой элиты, в том числе, и Меркель, которая таким образом могла обессмертить свое имя в анналах немецкой государственности, увидела такую возможность и сломя голову бросилась ее реализовывать, получив на это добро американцев, которые соглашались для виду с тем, что в этом случае Германия будет смотрящей от имени США за «Старым светом», т. е. получат ярлык на княжение. Отсюда и длительные переговоры в Австралии, которые были последней попыткой Меркель в единоличном формате дожать Путина. Не получилось. Поэтому на подмогу был вызван Олланд, который якобы случайно залетел в Москву после переговоров с президентом Казахстана Назарбаевым. Отсюда и Минский формат, с участием глав четырех государств, в то время, как у США руки оставались развязанными. Но, как видим, не срослось. И самой проигравшей в этой дипломатической войне оказалась Германия и лично фрау Меркель, которая, сегодня это уже очевидно, на этом сроке завершает свою каденцию в Берлине.

Ну, а что США? А США 12 мая подтвердили свою репутацию — пытаясь смикшировать поражение, сделать так, чтобы все подумали, что это их очередная победа. Но не выйдет, подтверждением чего является доминирующий тон рассуждений в русскоязычной блогосфере относительно целей и смыслов визита госсекретаря США Джона Керри в Сочи для встреч с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным: «Замышляют ли Штаты новый заговор против нашей страны, засылая «казачка» разведать обстановку и «нарыть» какую-либо компрометирующую информацию, или же Америка сдается, наконец, признав свое поражение в битве, что начала сама же против России? До конца вчерашнего визита госсекретаря США об этом оставалось лишь догадываться. Однако теперь не осталось никаких сомнений в том, что визит представителя Штатов есть не что иное, как ФАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ» — пишет в своем блоге Ева Лисовская (http://cont.ws/post/87 468), еще одна талантливая представительница целой плеяды «женской аналитики», появившейся в последнее время в Рунете.

Действительно, результаты визита Керри впечатляют. Во-первых, публично озвученное требование к Порошенко даже не думать о начале новых военных действий, о чем тот обмолвился накануне визита Керри в Россию. Во-вторых, готовность США обсудить формат отказа от санкций в отношении России, куда как кур во щи попала Меркель буквально два дня назад. В-третьих, возможность США войти в нормандскую группу по урегулированию кризиса на Украине. Конечно, по последнему пункту тоже есть нюансы, связанные с тактикой проведения дальнейших переговоров, но это уже уровень технический, и тут может быть по-разному. В-четвертых, визит Керри прошел на фоне признания США в том, что поставки ЗРК С-300 в Иран не нарушают никаких международных обязательств (интересно, под чем подписывался Дмитрий Медведев несколько лет назад? США, как мы видим, спокойно отыграли назад, без малейшего ущерба своей «мокрой» репутации, но не все это могут сделать так филигранно в новых условиях).И, конечно, немаловажными являются некоторые нюансы, которые сопровождали эту встречу: прибытие на переговоры с госсекретарем США Сергея Лаврова на белой «Победе», а также крымское вино, которым угощали гостя в Сочи.

Т.е. США в очередной раз по полной, натурально, по полной снова подставили всех своих «партнеров», а сами — предстают в ослепительно белом. Из этого следует вывод, что немецкой геополитике не хватает филигранности. Они продолжают орудовать топором там, где все больше надо лобзиком. И тогда не будет одновременно изумления и чисто меркелевской печали, которая напоминает признания вора в законе, исполняемого Ульяновым, своему помощнику Гангрене в фильме «Антикиллер» — «Какой телефон? Какой телефон? В смутные времена живем…».

И чтобы картина маслом была полной, упомяну еще об одном итоге визита госсекретаря Керри в Сочи — сегодня в Киев со срочным двухдневным визитом направилась любительница майданных печенек Виктория Нуланд. В строгом соответствии с теоремой о том, что «переговорщиков в уровень посылать надо» клерк среднего звена Госдепа в теплой и доверительной беседе поведает «президенту Украины» о том, что и как ему предстоит в ближайшее время, притом добровольно.

О победе России на Украине говорить еще рано. Но то, что чаша весов на нашей стороне — такая точка зрения имеет все больше оснований. Грандиозное празднование Великой Победы, произошедшее перевооружение российской армии, стратегическое сближение с Китаем, единство президента и народа, финансово-экономическая устойчивость страны, которую не смогли сломать практически годичные западные санкции и осеннее падение курса рубля, и многое-многое другое показали, что с Россией нельзя разговаривать в духе 90-х. Те времена, когда мы просили принять нас в западное сообщество прошли. История в очередной раз доказала, что в мире уважают только силу, подкрепленную готовностью эту силу применить. Все остальное — разговоры для бедных и доверчивых лохов.