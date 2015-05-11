За прошедшие два дня эксперты и блогеры разобрали прошедший грандиозный впечатляющий Парад Победы в Москве 9 мая по косточкам — от состава гостей на трибунах до ТТХ всей техники, участвовавшей в параде. Тут прибавить нечего, за исключением следующих моментов. Во-первых, если говорить о военной стороне дела, то Парад Победы продемонстрировал, что за прошедшие пятнадцать лет Российская армия успела перевооружиться — разработать и начать поставлять в войска новые образцы техники, которые обеспечивают, а по ряду параметров и гарантируют перевес над соответствующими образцами военной техники «стран-партнеров» из НАТО.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM День Победы!

Соответственно, если развитие ВПК России будет продолжаться нынешними темпами, то действительно, страна и народ могут рассчитывать на то, что к 2020 году армия России будет на 60−70% располагать новыми вооружениями и техникой во всех видах войск. Таким образом, военно-технологический аспект национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе обеспечен будет надежно. Размах парада и его мощь отметили и западные СМИ, в частности, CNN: «Юбилейный военный парад, посвященный семидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на главной площади страны, стал не только данью уважения прошлому, но и демонстрацией нынешней военной мощи России. Кремль всегда умел устраивать зрелищные военные парады, но в этом году он превзошел сам себя. По Красной площади промаршировали более 16 тысяч солдат — впечатляющее зрелище!»

Во-вторых, если говорить об исторической стороне дела, то нынешний Парад Победы, с учетом актуальной геополитической обстановки, подвел некоторую черту в праздновании этой даты в том смысле, что дальше смотреть в прошлое — бесполезно. У нас на носу новые испытания. Этим парадом мы всё всем доказали и показали — Россия встала с колен и снова достойна памяти своих отцов, дедов и прадедов. Как справедливо пишет в своем блоге chipstone: «Запад подставил таким своим поведением не только себя. Он еще и прихватил с собой всех сегодняшних прихвостней из Восточной Европы и постсоветских ренегатов. А на торжественность и значимость происходящего в Москве это никак не повлияло. Скорее оттенило и расставило все на свои места. В условиях отсутствия представителей США и Европы Путину ничто не помешало показательно продемонстрировать теплоту и близость отношений с Си Цзиньпином» (http://chipstone.livejournal.com/1 257 888.html).

Порадовало присутствие многих президентов из республик бывшего СССР — Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, которые нашли возможность, не ставя, как некоторые, под вопрос проведение памятных мероприятий у себя на Родине, все-таки отдать историческую дань уважения России как стране, вынесшей на себе основную тяжесть войны. Особенно порадовало присутствие президентов Азербайджана и Армении, которые смогли преодолеть взаимную неприязнь и продемонстрировали политическую мудрость, почтив своим присутствие Москву в этот исторический день.

Что касается западных лидеров, то своим поведением они продемонстрировали собственную человеческую ограниченность, моральную неполноценность и отсутствие планетарного потенциала. Под абсолютно надуманным предлогом — украинской бойни, которую они сами и развязали, они отказались почтить своим присутствием Москву, в результате чего выставили себя не в лучшем свете: «Бог шельму метит: помолись — и бесы сгинут. Вот они и сгинули. Праздновать Победу отказались именно те, кто отвечает за подготовку и развязывание Второй мировой войны. Наряду со странами бывшей «антикоминтерновской» оси — Германией, Италией и Японией, а также с их экс-сателлитами из государств, которые возглавлялись диктатурами Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Пилсудского, — в этом списке закономерно оказались еще и англосаксонские покровители мирового фашизма. И правда: о чем, к примеру, говорил бы в этот день, стоя около Вечного огня у Кремлевской стены, тот же Барак Обама, если бы приехал в Москву? Про «нацистских злодеев и преступников, попиравших принципы демократии и права человека» и при этом выкормленных и приведенных Америкой к власти в крупнейшей европейской стране?» — отмечает Владимир Павленко в статье «День Победы, фашизм, Россия и Запад: кто что выбрал и кто изолирован» (http://regnum.ru/news/polit/1 923 053.html). Хотя еще на 70-летии победы по Красной площади маршировали парадные расчеты из США, Великобритании, Франции, и даже (!) Польши.

Однако история на этом не заканчивается. Надо уже смотреть в будущее. И отсюда, соответственно, вытекает, в-третьих, — политическое значение этого парада. Политическое значение этого парада состояло в том, что на нем практически произошло оформление ядер двух противостоящих друг другу коалиций. Условно назовем их «восточной», представленной лидерами тех стран, что присутствовали на параде, и «западной», которые, соответственно, отсутствовали. Естественно, за некоторыми исключениями, многие еще колеблются и будут занимать свои позиции по ходу нарастания противостояния.

Как пишет в своем блоге Клим Подкова: «Наблюдая за грандиозным Парадом 9 мая в Москве, многие упускают из виду важнейшее политическое событие — в этот день мир окончательно разделился на два противоборствующих лагеря… Теперь мы знаем, кто однозначно с нами и кто против нас. США сплотили вокруг себя европейские государства, вокруг России и Китая собрались молодые государства Азии и Африки — те, кому в мире, построенном по лекалам США, предназначено вечно стоять в прихожей. Они сделали свой выбор, для Европы и США они теперь изгои навсегда. Мы же теперь знаем, кто пойдет с нами до конца, а с кем необходимо поддерживать отношения на чисто прагматичной основе. Или скажем по-простому: кто способен предать в любой момент» (http://cont.ws/post/87 109).

Да, пока много намеков и междометий. За исключением одного «но». Связка Россия — Китай становится все более стратегической. Три десятка соглашений, подписанные накануне 9 мая в Москве лидерами России и Китая, не только подтвердили курс на сближение, но и переход этого сотрудничества на качественно новый уровень. В чем он состоит? Условно говоря, в рамках совместного антиамериканского противостояния Китай обеспечивает необходимыми финансовыми ресурсами российскую экономику, продвижение ряда важных и приоритетных инфраструктурных процессов, в частности, в Никарагуа, а Россия обеспечивает силовое прикрытие растущей китайской экономики, которая все больше теснит американскую с первого места в мире.

Сейчас многие говорят об Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Да, здорово, конечно. Но задумаемся — многое ли этот банк значит без силового прикрытия со стороны России? Будем откровенными — очень мало. Практически ничего. Т.к. у Китая нет собственных силовых ресурсов обеспечить возврат китайских инвестиций. И в этом нет ничего обидного для наших китайских партнеров. Точно так же все финансовые институты Запада, позволяющие ему навязывать финансово-экономические правила игры в мировом масштабе, имеют значение только на фоне военной мощи США, которые раскатают практически любого должника, который попробует ерепениться.

Точно так же не только со всеми новыми финансовыми институтами «Восточного блока» — банками БРИКС, АБИИ и другими, но и с любой проекцией финансовой мощи Китая — все это существует только как финансовое приложение, финансовая проекция военной мощи России. Военная мощь, которая точно так же любого может раскатать в асфальт, и исторический опыт, как это делать, что и напомнил в очередной раз Парад Победы в Москве, из стран «Восточного блока» есть только у России. Вот такую все более четкую связку мы и наблюдали в Москве, и именно в этом состоит политическое значение парада.

Возвращаясь к Параду Победы, в заключение хотел бы сказать следующее. Многие думают, что будет еще и 80-летие Великой Победы, и 90-летие, и 100-летие. Конечно, будут. Однако, на мой взгляд, празднование этих юбилейных дат сегодня находится под большим вопросом. Возможно, что еще до 80-летия Победы России предстоит пройти через новые испытания, после чего у нас будет новый Парад Победы в связи с победой над новой звездно-полосатой версией фашизма, после чего начнется отсчет новой истории.

Именно об этом пишет киевлянин Юрий Кот под впечатлением от увиденного Парада Победы в Москве, обращаясь к своему сыну в Киеве через свой Фейсбук-аккаунт: «Запомни, сын, 9 мая — День Победы! В этом году я искусал до крови губы и до боли в скулах мычал и выл, когда видел, как по Красной площади шли настоящие солдаты, воины, победители… Без моих земляков, без украинцев. Такого еще никогда не было, и мы сделаем все, чтобы такого больше никогда не было.

По брусчатке маршировали китайцы, индусы, белорусы, крымчане, казаки… Ехали танки, ракеты, машины… Плакали люди… И радовались. Радовались Великой Победе в Великой Отечественной войне. Сын, запомни: это и наш с тобой праздник. Это и наш с тобой самый главный день в году — день, когда наш народ победил фашистскую Германию. И он вдвойне станет нашим, когда мы с товарищами, а не сможем мы, тогда вы, наши дети, добьете теперь уже фашистскую Европу с Америкой.

Да, да, именно фашистскую Европу и США. И объяснения здесь излишни. Все, кто поставил себя высшими и исключительными, все, кто узурпировал справедливость и вместо права свободы руководствуется правом сильного, все это — фашисты. И их надо стирать с лица земли. И будет так! Природа не терпит исключительности, только равносильность, только гармония… Только любовь.

Сын, запомни: нашу с тобой страну, нашу родимую Украину захватил нацистский враг — бандеровец, радикал, ультрас и американский фашист. Это они уничтожили украинскую армию, отправив ее убивать свой народ. Это они сожгли Одессу и Мариуполь, расстреляли Славянск и Краматорск, разбомбили Донецк и Луганск. Это они, твари без рода и племени, без памяти и чести, запугали наш с тобой народ. И уничтожить их — дело чести каждого настоящего человека, каждого настоящего украинца, каждого из нас» (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986 846 664 668 472&set=a.693 186 854 034 456.1 073 741 831.100 000 294 424 715&type=1&theater).

Американский фашизм — вот наш новый враг. Этот враг более опасный и коварный, чем немецкий фашизм 30-х годов прошлого века. И он нам уже объявил войну на уничтожение. Он не пойдет танковыми клиньями на Москву. Он ведет войну более изощренно, по многим флангам. Именно поэтому эта война потребует от нас гораздо большего напряжения, чем Великая Отечественная, и, прежде всего, интеллектуального.