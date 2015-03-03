После знаменательной встречи «нормандской четверки», которая, по мнению большинства аналитиков, стала наиболее значимым событием в дипломатической деятельности официального Минска последних лет, в страну один за другим поехали представители различных политических и финансовых кругов Евросоюза. И белорусскому руководству грех было не использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах. Особенно на фоне неутихающего конфликта между Западом и Россией, а также предстоящих в республике выборов президента.

President.gov.by Александр Лукашенко

Прежде всего, необходимо напомнить, что на протяжении всего 2014 года в Минске ощущалось стойкое желание возобновить свои отношения со странами Евросоюза, что, по всей видимости, уловили и в Брюсселе. Поэтому нынешний год начался с активизации многосторонних отношений Белоруссии и ЕС. Наиболее значимыми событиями последнего времени стали многочисленные визиты представителей дипломатических и финансовых кругов Европы и США. Так, 19−20 февраля республику посетил глава МИД Латвии Э. Ринкевич. Министр встретился не только со своим белорусским коллегой и президентом А. Лукашенко, но и с представителями политических организаций и правозащитниками. Интересно то, что в ходе переговоров со стороны белорусских властей был сделан ряд заявлений, которые многие в стране поспешили назвать «очередным шагом к развивающемуся процессу», способному обернуться ослаблением западных санкций и даже приглашением Лукашенко на майский саммит «Восточного партнерства» в Риге. Наибольший интерес вызывает ответ белорусского лидера на слова Ринкевича о том, что «мы хотели бы сделать все возможное, чтобы дать новый импульс отношениям с Белоруссией». Лукашенко заявил: «Мы всегда заявляли и говорили: при том, что у нас очень дружеские отношения с соседями — Россией, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной — мы видим технологический Запад, который нам очень нужен… Поэтому если Латвия поможет нам еще больше сблизиться с ЕС в период своего председательства (и не только), мы вам будем очень благодарны». По словам литовского посланника, в Европе ценят выбор каждой страны, и никто не собирается «кого-то куда-то перетягивать»: «Мы знаем тот путь, который Белоруссия выбрала, мы его уважаем. Но считаем, что мы можем тоже хорошо сотрудничать по многим вопросам». По мнению большинства аналитиков, данные фразы означают, что Евросоюз готов пойти на уступки и фактически смирился с политическим режимом в стране. Косвенно этот тезис подтвердили и последующие европейские «гости столицы», которые действовали фактически по одному и тому же лекалу: встречались с представителями властей, а затем с оппозицией, внимательно слушая тех и других и ничего не обещая.

После визита главы Европейского банка реконструкции и развития С. Чакрабати, который, взяв на себя не свойственную ему роль политика, поблагодарил Минск за конструктивную позицию по украинскому вопросу, 24 февраля в Белоруссию прибыла заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Х. Шмид. Ее график был крайне насыщен: за один день она успела встретиться и с президентом, и главой белорусского МИДа, и с представителями оппозиции. Причем цель данных встреч была одна — изучение обстановки и проработка отношений с Лукашенко. И белорусский глава, похоже, не разочаровал ее. Как и в предыдущих встречах с еврочиновниками, президент Белоруссии открыто говорил о том, что готов идти на сближение с ЕС. Правда, увязывалось это с необходимостью отойти от политических вопросов в обмен на новое экономическое сотрудничество по формуле «от Лиссабона до Владивостока»: «Белоруссия как страна, ныне председательствующая в Евразийском экономическом союзе, готова сделать максимум для того, чтобы хотя бы приблизиться к реализации этого проекта». Однако и это было воспринято Шмид и присутствовавшей на встрече главой представительства Евросоюза в Белоруссии М. Морой как четкий посыл Минска о готовности идти на переговоры. Особенно сегодня, когда белорусские власти позиционируют себя как одного из серьезных игроков в урегулировании конфликта на Украине. По словам Лукашенко, «Белоруссия — это одна из стран, одно из звеньев, которое может сыграть важную роль в выстраивании безопасной Европы». И ответ еврочиновников не заставил себя ждать: «Мы очень благодарны вам за все то, что вы делаете для разрешения очень сложного кризиса в нашем регионе». И это при том, что в ЕС никто не отменял неофициальный титул белорусского лидера — «последний диктатор Европы».

На следующий день начался визит докладчика по Белоруссии комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии А. Ригони, который находился в Минске 25−26 февраля. Надо сказать, что евродепутаты и прочие «политики» любят приезжать в Минск именно накануне президентских выборов, потом на 5 лет забывая, что такая страна, как Белоруссия, вообще существует. И нынешний визит представителя ПАСЕ не стал исключением. Ригони встретился с представителями властей, и в том числе с председателем палаты представителей Национального собрания В. Андрейченко, и официально заявил, что Парламентская ассамблея хочет возобновить диалог с республикой и её законодательным органом: «Мы приехали в Белоруссию именно с такой целью — восстановить, обновить диалог, который существовал у нас с парламентом вашей страны. Наше сотрудничество необходимо продолжить. Мы готовы к этому и ждем ответных шагов с белорусской стороны». В данном случае совершенно никого не удивило, что Белоруссия — единственная европейская страна, которая не входит в Совет Европы из-за наличия в стране смертной казни (в 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но уже в 1997-м был лишен этого статуса после референдума, который узаконил лишение жизни заключенных). И на сегодняшний день позиция руководства страны, как и большинства граждан, по этому вопросу абсолютно не изменилась, а потому и разговоры о возобновлении сотрудничества выглядят по меньшей мере странно.

Довольно неожиданно в Минск 26 февраля прибыл заместитель помощника госсекретаря США Э. Рубин (последний раз был в июне 2014 г.), который обсудил с В. Макеем «повестку дня белорусско-американских отношений, в том числе вопросы, по которым позиции Белоруссии и США не совпадают», с целью дать «оценку текущей региональной ситуации». По официальной версии, американский чиновник прибыл, чтобы изучить возможность расширения сотрудничества с РБ по вопросам борьбы с торговлей людьми, торговым отношениям и нераспространение ядерного оружия. Однако на деле его визит носил все тот же разведывательный характер — добыть информацию на передовой, а не доверять дискредитировавшей себя местной оппозиции.

Необходимо отметить, что нынешнее отношение западных политиков к белорусским оппозиционерам, которые стали называть себя «представителями гражданского общества», сегодня выглядит весьма специфически. Дело в том, что в Вашингтоне и Брюсселе, похоже, окончательно запутались в сложившейся в Белоруссии ситуации и только разрабатывают новую стратегию отношений как с Лукашенко, так и с его оппонентами. И, надо сказать, ничего определенного для противников власти Запад пока сказать не может, что и подтвердили приезжавшие в Белоруссию политики.

Та же Х. Шмид на совместной с Г. Вигандом (директор департамента России, «Восточного партнерства», Средней Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий) и М. Морой встрече с представителями Белорусского Хельсинкского комитета, правозащитного центра «Весна», Белорусского института стратегических исследований (BISS) и ряда иных неполитических организаций заявила: «Несмотря на то, что Европа ценит позицию Лукашенко относительно единства Украины, это не означает, что не должны обсуждаться те проблемные вопросы, которые существуют в Белоруссии, что ЕС всегда исходил из европейских принципов и ценностей, которые включают в себя вопросы прав человека и демократии». Никаких жестких требований, ультиматумов, обещания поддержки оппозиции и прочей «героической» риторики, которую так от нее ждали, не прозвучало. Пожалуй, единственной заслуживающей внимания информацией о данной встрече стало заявление руководителя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Ж. Литвиной о том, что, по словам Шмид, Лукашенко говорил с ней о проблеме российской пропаганды. На фоне ведущейся сегодня информационной войны против России это заявление выглядит как слабая попытка хоть каким-то образом навредить белорусскому лидеру, поддерживая его образ двуличного политика.

Не лучшим образом для белорусской оппозиции сложилась встреча и с А. Ригони, который, как указывалось выше, является всего лишь спецдокладчиком ПАСЕ и не имеет серьезного влияния в руководящих органах Евросоюза. Его слова окончательно развеяли надежды оппонентов Лукашенко, которые в своем желании получить финансирование даже смогли забыть о своих противоречиях и собраться вместе. На встречу пришли те, кто в последнее время неоднократно заявлял об отсутствии единства мнений и глубоком непонимании целей друг друга: лидер Объединенной гражданской партии А. Лебедько, председатель Белорусской партии левых сил «Справедливый мир» С. Калякин, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» П. Северинец, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) И. Вештард и представитель кампании «Говори правду» В. Букштынов. Однако всё, что они смогли услышать от Ригони, это лишь стандартные фразы о необходимости защиты европейских ценностей, желании все как следует взвесить, а также моральной поддержке оппозиции. Денег, как оказалось, никто не привез, что означает отсутствие желания Европы спонсировать невыразительных оппонентов Лукашенко, предлагая им действовать самостоятельно. Единственное, на что в Белоруссии могут рассчитывать, это финансирование независимого наблюдения. По крайней мере до того времени, пока белорусский президент будет продолжать придерживаться своей нынешней политической линии на умиротворение ЕС.

Таким образом, необходимо отметить следующее. Во-первых, главной целью нынешнего паломничества еврочиновников является желание провести разведку непосредственно на местности, так как информация от местной оппозиции за последние годы, мягко говоря, была не всегда правдоподобной. Во-вторых, очевидно, что в Брюсселе сегодня только вырабатывается новая модель отношений с белорусским руководством, и в ней, по всей видимости, практически нет места нынешней оппозиции. В-третьих, визиты используются европейскими политиками в собственных интересах, так как повышают их политический авторитет в структурах ЕС. Поэтому любые встречи с Лукашенко, который сегодня получил статус миротворца, рассматриваются еврочиновниками как прекрасный шанс получить для себя ряд дополнительных бонусов. В-четвертых, нельзя забывать и о том, что в современной ситуации сотрудничество с белорусскими властями является одной из немногих возможностей вести диалог с Россией по украинской проблеме, а также налаживать экономические связи в обход различных санкций, которые, как уже стало очевидно, приносят ЕС куда больше проблем, чем ожидаемых результатов. К тому же такая политика пока не вызывает раздражения в Вашингтоне, на который в Брюсселе вынуждены постоянно оглядываться. В-пятых, в ЕС, похоже, действительно стали полагать, что «Белоруссия открывается Европе». Особенно после того, как Лукашенко, находясь в прямой зависимости от российских кредитов и энергоносителей, фактически не поддержал действия Москвы на Украине, сдержанно отнесся к крымскому вопросу и сделал Минск площадкой для международных переговоров. Потому в Брюсселе на повестке дня уже поставлен вопрос: «Должен ли в сложившихся условиях Евросоюз разморозить отношения с Белоруссией?». Ответ на которой серьезным образом зависит от того, какую информацию привезут домой нынешние посланники.

Как бы в дальнейшем ни развивались события, сегодня ясно одно — европейская политика «кнута и пряника», которой в Брюсселе пользуются в отношении Белоруссии уже не первый год, вряд ли принесет долгожданные там плоды. Тем более что в Минске фактически уверены, что ЕС в новой геополитической реалии уже полностью созрел для того, чтобы начать прагматичный диалог на белорусских условиях, забыв о «европейских ценностях». Поэтому и победителем в нынешнем своеобразном соревновании, по всей видимости, снова выйдет всенародно избранный первый президент Белоруссии. И новый пятилетний цикл начнется заново.